傾盡大藏之緣 故宮百年館慶 展出清康熙御製《龍藏經》

台北故宮典藏的藏傳佛教法典中，年代最久、保存最完好的，當屬清康熙御製的《龍藏經》，這部總集佛陀教法與律典共一百零八函，凝聚宮廷匠師頂級工藝。它之所以被奉為「鎮院之寶」，不僅因其珍稀的文物與藝術價值，更在於歷經三○○年大喇嘛諷誦禮讚所凝聚的加持力。透過台灣印刷界傳奇─龍岡數位文化董事長趙鈞震之力，克服放大一千兩百倍的技術難關，完成故宮最浩大的出版，成就一場願力點燃的文化長征。

文／傅啓倫 圖／龍岡數位文化提供

眾緣具足

跨越半世紀的出版宏願

要理解這項工程的偉大，必須先認識《龍藏經》在佛教歷史上的至高地位。佛教自印度發源，歷經兩千多年的傳播，形成了北傳、南傳與藏傳三大流派。其中，藏文大藏經不僅完整保存了佛教核心的義理與嚴謹的儀軌，更是藏族歷代高僧大德的智慧結晶，相當於一部佛經的百科全書。

藏文大藏經主要分為三大部分：正藏「甘珠爾」：意為「經典的譯本」，包含了經藏、律藏、般若部、秘密部等釋迦牟尼佛親口宣說的根本經典。副藏「丹珠爾」： 意為「論著的譯本」，主要收集歷代高僧大德的論述、教義註釋及學術著作。雜藏「松繃」：則主要是藏、蒙佛教徒與大喇嘛個人的著作集。

台北國立故宮博物院所典藏的這部國寶，全名為《內府泥金藏文寫本龍藏經》，正是正藏「甘珠爾」部中，無論在工藝、宗教還是歷史意義上，皆達到極致巔峰的曠世巨作。

回溯《龍藏經》的出版之路，可謂是一場漫長的因緣際會。早在上世紀七○年代，便有佛教界大德感念《龍藏經》的殊勝，期盼國立故宮博物院能將其出版印刷，廣結佛緣，然皆因其體積太過龐大而未能成事。

直至秦孝儀前院長主事期間，雖囿於經費尚未首肯求印，但高瞻遠矚，親囑圖書文獻處自一九八七年起編列預算，耗時七年、於一九九四年完成了全書微縮正片的拍攝，為數位典藏打下基礎。二○○七年，林曼麗前院長決定將其付諸出版，但高昂的權利金與難以估算的印製成本，讓無數出版商望而卻步。歐美學術機構與各派西藏法王、高僧參觀頂禮之餘的連聲懇請，似乎都在等待一位有膽識、有情懷的「現代玄奘」降臨。

這份天命，最終落在了具有多年複製佛經，經驗豐富的龍岡數位文化身上。二○○八年一月二十六日，趙鈞震正式與故宮簽約，以單套一百八十八萬元的價格，支付故宮版稅，印製五百套，耗資六億多元拿下版權，開啟了這場源自皇宮、藏在故宮、複製分享世人的偉大工程。

極致職人

放大一千兩百倍的圖像修行

「合約簽下了，考驗才真正開始。」故宮答應開放的並非《龍藏經》原件本身（原件極其脆弱，不可能允許反覆掃描印刷），而是當年秦孝儀院長時代耗時七年拍下的微縮母片。這批微縮母片是在不同環境與技術條件下拍攝而成的，影像品質良莠不齊。有的底片因年代久遠出現了微小的刮痕，有的因化學藥劑不均產生了色偏，更有的因反光導致字跡模糊。

為了重現真跡的尊貴，龍岡數位的專業修圖團隊採取了一種近乎修行的方式：他們必須將微縮片上的每一張經文、每一個藏文字母、每一尊佛像，在電腦螢幕上放大一千兩百倍進行細修。這不是單純的電腦作業，而是對最後是體力、眼力及耐力的極致考驗。

為了掌控品質，他不畏艱難，歷經三年時間走訪了半個地球尋求最頂級的材料。為了讓重製品能像原件般長久保存，他近乎挑剔地測試紙張的纖維結構、酸鹼值與抗氧化能力；在印料測試上更是不計成本，反覆調配無數種比例，只為尋找最完美的那道極致。

從平版到絹版

重現大清皇家「泥金」風華

在印製《龍藏經》的過程中，最難克服的便是原件中以「泥金」書寫的筆意與亮麗光澤。團隊最初使用傳統平版印刷，無論如何調整色彩，都顯得黯淡平面，無法傳達皇家御製的莊嚴與華貴。

「既然要做，就要做到完美！」他毅然決定放棄平版，將印製技術提升為工序極其繁複、成本大幅飆升的「絹版印刷」。透過無數次的色彩重疊與試驗，終於成功調配出近似原件泥金的質感。成品展現出如同三百四十多年前康熙內府親製的優美筆法與立體光澤，這不僅是台灣印刷業的驕傲，更是當代出版史上的奇蹟。

限量五百套、全套高達一百零八冊的《龍藏經》複刻版終於問世。趙鈞震用他的佛心善念與職人精神，將深藏故宮庫房、常人難以窺見的皇家至寶，化作可以觸摸、可以典藏的當代傳世經典。

四重巔峰

文物、學術、宗教與藝術的無價風貌

《龍藏經》的尊貴，可以從文物、學術、宗教、藝術等四大價值來解讀；在文物價值方面，它是現存年代最久、保存最完好的中國歷代宮廷製作之藏文大藏經。

學術價值上，其經文收集與獨特的編排方式，為「版本學」研究提供了不可多得的珍貴資料，是全球學者考證藏文大藏經翻譯與編輯歷史的必備母本。宗教價值方面，據傳「見龍藏經如見佛祖，能得七世福報」。此部經典長期供養在內廷大佛堂，宮中德行具足的大喇嘛、仁波切長年加持，其所凝聚的慈悲能量，實不可思議。

在藝術價值上，全套一百零八函象徵對治眾生一百零八種煩惱。每函由內到外包裹配件高達六層，包括彩繪有七百五十六尊諸佛造像的內外上下護經板、五色經簾、三層經衣、五彩綑經繩，乃至雕花銅胎鎏金半滿瓔珞、歡門、鑲嵌珠寶與磁青經葉。每一步驟、逐一工序均相當講究，完美呈現法海莊嚴的宮廷藝術巔峰。

有願就有力

成為故宮御用複製專家

「願力是不可思議的，有願就有辦法。」他說，不可思議的因緣接踵而來，台北國立故宮博物院因看重龍岡數位的精湛工藝，開始將館藏稀世佛經的複製重任交付給他。

故宮對國寶的複製要求近乎苛刻，為了長遠典藏性，規定油墨必須低毒性、紙張必須是高規格長纖維。面對繁複的審查，趙鈞震不計代價，將製作時間拉長到半年以上，這種不計盈虧的職人精神，終於為他贏來了開啟皇家密寶大門的終極鑰匙。

他最後也在全球亂象、人為戰亂與極端氣候輪番衝擊，普羅眾生時刻飽受焦慮與驚慌下，祈願有緣大德、善心人士企業組織，共襄善舉、協力完成一項承先啟後的「祈願世界和平」全球捐贈計劃。古有玄奘遠赴天竺取經，今有現代善心人士的「濟世工程」—將「源自皇宮、藏在故宮」的絕世珍寶《龍藏經》複刻版傳播贈與至全球百大圖書館、博物館、佛教聖地，讓佛法流傳三千界，法寶傳遍五大洲，永續其能量價值，讓世界邁向和平。

目前，尚有兩百套珍稀的《龍藏經》複刻版正等待有緣大德共襄盛舉。這是一場「現代玄奘的逆向工程」，當年康熙敬寫聖物留中土，而今日，有緣大德的善舉將把聖物傳遍全世界，承先啟後、重寫歷史。他誠摯祈願宗教團體與企業大德協力贊助、認購捐贈，共同化身現代玄奘，讓法寶薰沐全球有緣之地，共創世界和平，人民安居樂業！