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AI自主推理與數位經濟的轉型

聯合新聞網／ 卓越

過去二十年，網路平台與科技企業的商業模式主要建立在「注意力競爭」之上：演算法透過推薦、廣告與流量分配，爭奪使用者有限的時間與眼球。然而，隨著自主推理（Autonomous Inference）的技術成熟，這種以注意力為中心的經濟模式正逐漸讓位於「意向理解」（Intension Economy）。企業的競爭焦點不再只是吸引使用者停留，而是能否精準洞察其意圖、需求與潛在行為，並在此基礎上提供智能化的協同與服務。

文．林建甫

自主推理的本質在於讓人工智慧不僅能處理既有數據，更能在不斷變化的環境中進行推斷、解釋與決策。這意味著AI不再只是被動的工具，而是具備主動理解與推理的能力。當系統能夠捕捉並解析人類的意向，數位經濟的價值鏈便從「流量」轉向「理解」，從「曝光」轉向「協同」。這種轉型將徹底改變企業的競爭邏輯：未來的優勢不在於誰能僱用更多人力，而在於誰能建立更完善的知識管理體系、更高效的推理架構，以及更具彈性的智能協同網絡。

在此背景下，知識圖譜（Knowledge Graph）、本體論（Ontology）與主權系統（Sovereignty Systems）將成為AI時代的新型基礎設施。知識圖譜提供了結構化的語義網絡，使AI能夠在龐雜的資訊中建立關聯並進行推理；本體論則為不同領域的知識提供標準化的框架，確保推理過程具備一致性與可解釋性；而主權系統則涉及數據與推理的自主權，確保企業與個體在智能協同中仍能維持對自身資源與決策的掌控。這三者共同構成了AI時代的「基礎設施三角」，為數位經濟的下一階段提供穩固的支撐。

值得注意的是，這種轉型不僅是技術層面的革新，更是治理與制度的挑戰。當企業依賴AI進行意向理解，如何確保推理過程的透明性、數據的主權性以及協同的公平性，將成為新的核心議題。過去「注意力經濟」的弊端在於演算法容易造成資訊茧房與認知偏差，而「意向經濟」若缺乏適當的規範，則可能導致對個人意圖的過度操控與商業化。因此，建立主權系統不僅是技術需求，更是社會契約的一部分，確保AI推理服務能在尊重個人與集體意志的前提下運作。

本文作者中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授
本文作者中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授

從企業角度來看，這場轉型意味著管理模式的根本改變。傳統的人力資源管理強調如何配置、培訓與激勵員工，而在AI自主推理的時代，企業更需要關注的是知識的組織、推理的架構以及智能的協同。知識管理不再只是文件與數據的存放，而是如何透過知識圖譜與本體論，讓AI能夠持續學習並推理；推理架構則是企業的「智能骨幹」，決定了AI能否在複雜情境中做出合理判斷；智能協同則是企業與員工、客戶、合作夥伴之間的新型互動模式，透過AI的推理能力，形成跨界、跨域的協作網絡。

這種轉型的深遠影響在於，它將重新定義企業的核心競爭力。未來的企業不再僅僅依賴規模與資本，而是依賴於能否建立一套高效的推理生態系統。誰能更快地理解使用者的意向，誰就能在市場中取得先機；誰能更好地協同智能資源，誰就能在競爭中保持優勢。這是一場從「人力密集」到「智能密集」的轉型，也是從「注意力爭奪」到「意向理解」的躍遷。

總結而言，AI自主推理正推動數位經濟邁向新的階段。這不僅是技術的革新，更是制度與治理的挑戰。唯有在技術、制度與倫理三者之間取得平衡，數位經濟才能在AI時代真正實現可持續的繁榮。

卓越雜誌2026.6號482期
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