從永續行動出發 讓影響力轉化為品牌價值

在全球邁向淨零轉型與永續發展的浪潮下，企業競爭力早已不再僅止於財務績效，而是進一步延伸至環境責任、社會價值、公司治理與長期影響力的整體展現。ESG，已成為國際資本市場、企業治理與公共政策共同關注的重要語言；而「永續影響力」，更是檢視一家企業能否在時代變局中持續創造價值的重要指標。

文‧劉正廷

正是在這樣的時代背景下，卓越媒體集團經長期醞釀與籌備，正式啟動《 ESG 與永續影響力卓越評選計畫》，期望透過專業評選機制、產業交流平台、頒獎典禮與媒體傳播，發掘在ESG實踐、永續治理與社會影響力上具備卓越成果的企業與組織，讓真正有價值的永續行動進入市場視野、形成社會理解，並逐步累積產業信任。

ESG不是宣傳口號

而是企業公共議題

近年來，ESG已從企業年報中的專業詞彙，逐步走入董事會、投資市場、供應鏈管理與公共政策討論之中。對企業而言，ESG不只是形象工程，更牽動風險管理、資本信任、人才吸引、品牌韌性與長期競爭力。

然而，許多企業其實早已在節能減碳、員工照顧、社會共融、公益投入、供應鏈責任與公司治理上累積具體成果，卻未必能以清楚、有系統、具公信力的方式被外界理解。永續行動若只停留在企業內部資料或零散訊息中，便難以形成更大的社會影響。

ESG與永續影響力，本質上不是單純的企業宣傳，而是需要被整理、被理解、被揭示，並經由合理方式呈現的公共議題。它既關乎企業如何回應時代，也關乎社會如何辨識真正值得肯定的責任實踐。

四十二年財經媒體基礎

承擔永續轉譯角色

卓越媒體集團深耕財經媒體領域四十二年，《卓越雜誌》長期關注企業經營、產業趨勢、財經管理與公共議題，並曾多次獲得新聞局金鼎獎肯定。這樣的媒體基礎，使卓越不僅是資訊傳遞者，更是產業觀察者、議題整理者與價值轉譯者。

在ESG時代，企業需要的不只是曝光，更是完整的價值呈現。如何將企業已經累積的永續成果，透過專業架構轉化為可被理解的公共敘事；如何讓具體行動從個別案例，進一步成為產業可參考、社會可辨識的典範，正是財經媒體能夠發揮的關鍵角色。

卓越媒體集團已成功舉辦十多年的三大金融評比活動，累積完整的評選經驗、產業信任與媒體傳播能量。此次啟動 ESG與永續影響力卓越評選計畫，正是希望在既有評比經驗與財經媒體公信力基礎上，建構一個兼具專業性、示範性與社會影響力的永續評選平台。

以專業評選機制

放大企業永續價值

卓越媒體集團社長徐邦浩表示，《 ESG與永續影響力卓越評選計畫》並非單純辦獎，而是透過評選機制、專業審查、頒獎典禮與媒體報導，協助企業將真正有價值的永續行動，轉化為更具公信力與延續性的品牌價值。

在這項計畫中，參選企業與組織將透過報名資料、ESG成果摘要、代表案例與補充佐證，呈現其在環境、社會、治理與永續創新上的具體實踐。

評選作業則將依據「ESG與永續影響力十大全面評選指標」進行綜合評估，涵蓋氣候變遷行動、資源與能源管理、環境保護、勞動人權與員工關懷、社會影響力、供應鏈永續、公司治理、企業倫理與誠信、ESG創新與轉型，以及永續策略與長期影響力等面向。

這些指標不只評估企業「做了什麼」，更關注其行動是否具有制度性、持續性與影響力。換言之，本評選計畫重視的不是短期形象，而是企業如何將永續理念內化為經營策略，並在產業、社會與未來發展中產生可延續的價值。

建立產業典範

促進交流與社會共好

本屆評選獎項規劃涵蓋「ESG核心卓越獎項」、「永續影響力卓越獎項」、「企業類別獎項」以及「醫療與健康產業獎項」等面向，包括環境卓越獎、社會貢獻獎、公司治理創新獎、永續影響力卓越獎、ESG與永續卓越成就獎、台商企業ESG與永續卓越貢獻獎、外商企業ESG與永續卓越貢獻獎、永續健康創新獎，以及淨零醫院與健康韌性獎等。

透過多元獎項設置，評選不僅關注大型企業的制度化成果，也看見不同產業、不同規模、不同組織型態在永續道路上的努力。尤其在醫療與健康產業面向，計畫亦將另設專家審查機制，回應健康永續、醫療韌性與淨零轉型等新興課題。

本計畫評審團預計由ESG專家、永續發展與影響力領域學者、政府及政策領域代表、企業領袖、社會公益與專業團體代表共同組成，藉由跨領域視角，提升評選的專業性與公信力。

從媒體曝光

走向信任累積

對參選與獲獎企業而言，這項評選計畫的價值並不止於獎座本身。透過高層級頒獎典禮、《卓越雜誌》專題報導，以及平面、電子與數位媒體的整合傳播，企業的永續成果將不再只停留於內部報告，而能進一步轉化為市場可理解、社會可辨識的品牌信任。

在頒獎典禮前，計畫將結合主流數位媒體進行預熱曝光；頒獎典禮後，則透過平面、電子與數位媒體擴散報導，並由《卓越雜誌》規劃封面人物及專題內頁報導，深化企業品牌形象與永續敘事。這不只是提高能見度，更是協助企業在市場、投資人、合作夥伴與社會大眾之間，逐步累積信任。

當ESG成為企業與社會之間的新語言，媒體所扮演的角色便不只是報導結果，而是協助社會理解哪些企業正在以負責任的方式面對未來。

讓永續行動

進入公共視野

《 ESG與永續影響力卓越評選計畫》參選報名至六月三十日，預計於七月進行初審與決審，並於八月舉辦頒獎典禮。透過系統化評選流程，卓越媒體集團將遴選並表彰在ESG實踐、永續治理與影響力創造上具卓越表現的企業與組織。

永續，不應只是口號；影響力，也不該只停留在企業內部報告之中。當企業願意投入長期實踐，社會也需要一個更具公信力的平台，讓這些努力被看見、被理解，並成為推動產業向前的力量。

這正是《ESG 與永續影響力卓越評選計畫》啟動的核心意義。其真正價值，在於為台灣企業建立一個呈現永續成果、深化品牌信任、擴大社會影響力的重要平台。從企業行動到公共價值，從永續成果到產業典範，卓越媒體集團期待與更多企業共同開創更具責任感與未來性的永續新局。