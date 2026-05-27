杜微從列車長到董事長 四十載鐵道行‧戀戀台鐵心

杜微受訪時,暢談和分享四十年鐵道人生與台灣鐵路發展歷程。 《台灣鐵道車輛完全圖鑑》新書發表會上，台鐵前董事長杜微以風趣又生動的語調，娓娓道來他服務台鐵四十年的生命歷程。那不只是個人職涯的回望，更像是一段台灣鐵道發展史的現場註腳。從年輕時踏入鐵道第一線，到歷經運務調度、制度改革、安全治理與公司化轉型，杜微的一生，幾乎與台灣鐵路從傳統體制邁向現代化經營的軌跡緊密相連。

文‧劉正廷 圖‧漢湘文化提供

對他而言，台鐵從來不只是一份工作。那是一條連結土地、旅人、城市與鄉鎮的公共道路，也是一份必須以專業承擔、以情感守護的責任。四十年逐夢踏實，他所回望的，既是自己的鐵道人生，更是台灣社會在鐵軌聲中前行、變遷與累積的共同記憶。

從務實選擇，走成一生牽掛

談起杜微，很難只以「台鐵前董事長」幾個字概括他。這個稱謂背後，是一段從年輕學子、基層列車長、運務專業人員，一路走進台鐵改革核心的生命歷程。

成長於台北的杜微，年輕時就讀成功大學交通管理系。當時台鐵與成大交管系設有建教合作制度，學生除可獲得獎學金，也能在寒暑假進入鐵道現場見習，提前接觸運輸服務的第一線。

對一位大學生而言，走進台鐵，起初或許只是務實的選擇；但當他真正進入鐵道現場，面對列車運行、旅客流動、班表調度，以及公共服務背後龐大的責任，才逐漸明白，鐵路不是冰冷的軌道與車輛，而是一套牽動千萬人生活節奏的系統。

最懷念的，是最繁重的日子

回望四十年鐵道人生，杜微最懷念的，並非站在最高位置、面對最多掌聲的時刻，而是在運務處營業科任職的四年半。那是一段工作最繁重、責任最密集，卻也最貼近台鐵真實脈動的歲月。

那段期間，台鐵售票系統推動、傾斜式列車引進、營運排班與相關制度調整，皆在高度壓力中逐步完成。這些工作表面上是行政、技術與流程的整合，實際上卻為台鐵日後走向現代化營運，奠定重要基礎。

杜微談起那段歲月，語氣裡沒有誇飾，反而帶著經歷繁忙後的沉靜。當時的他約莫四十出頭，正是一個人專業、體力與責任感最充沛的階段。許多關鍵工作，就在日復一日的調度、協調與決策中完成；而那段最忙、最累的日子，也因此成為他記憶中最深刻的一段鐵道時光。

事故之後，改革不能再等待

台鐵改革之路，並不是一條平順的軌道。普悠瑪與太魯閣事故，是台灣社會難以忘卻的傷痛，也讓台鐵改革走到不能再迴避的關口。

對杜微而言，事故帶來的衝擊，不只是外界壓力與社會質疑，更是一次沉重的提醒：公共運輸的安全，不能只倚賴個別人員的經驗與警覺，而必須回到制度、流程與系統本身。只要其中一個環節出現漏洞，悲劇就可能在最不該發生的時刻發生。

他也清楚指出，當時自己雖位處督導角色，並非事故相關業務的直接管理者，仍必須面對外界質疑與家屬期待；因為只要身在台鐵體系、肩負改革責任，就無法以職務分工為由，迴避整體安全治理的檢討。

公共運輸的責任，從來不只在於列車準點抵達，更在於每一位乘客都能平安回家。杜微深知，真正的承擔，不是急於切割責任，而是在釐清問題後，讓制度補上漏洞，讓系統不再重蹈覆轍。

公司化與安全文化，最後仍回到人

談到台鐵公司化，外界往往先看見組織名稱的改變、財務報表的改善，或是經營制度的調整；但在杜微眼中，公司化真正的挑戰，是如何讓一個背負百年歷史、公共任務與龐大人力體系的國營鐵路，重新取得可持續運作的能力。

他坦言，若公司化之後仍讓台鐵承接過去沉重債務，繼續背負政策性負擔，卻沒有相對應的資源與自主空間，那麼改革便很容易流於形式。台鐵不能只被要求像公司一樣經營，卻仍被迫承擔許多非公司化所能消化的歷史成本。

對公共運輸而言，財務改善並非為了追求獲利本身，而是為了讓安全投資、設備更新、人才留任與服務升級有更穩定的基礎。談到安全文化，杜微直指核心：真正支撐安全的根本仍然是人。制度可以修補，設備可以汰換，流程也可以重新設計，但若專業人力與關鍵技術持續流失，再完整的制度都難以長久運轉。

因此，安全不能只靠要求與稽核，更需要合理的薪資福利、清楚的升遷制度，以及能讓專業被尊重的工作環境。唯有讓人願意留下、願意負責、願意把經驗傳給下一代，安全文化才不會停留在紙面，而能真正長成台鐵日常運轉的一部分。

即使卸下董事長職務，杜微依然習慣回到鐵道現場。對他而 言，鐵道始終是他未曾離開的人生風景。

環島路網，是台鐵無可取代的價值

在高鐵、高速公路與航空日益發達的今日，台鐵仍扮演著無可取代的角色。杜微給出一個清楚而有力的答案：台鐵是台灣唯一擁有環島路網的公共運輸單位。它若不串連，便沒有人能真正串連起這座島嶼。

這句話，道出台鐵在台灣交通版圖中的根本價值。高鐵代表速度，高速公路提供機動性，航空縮短遠距移動；但台鐵連接的，是更多日常生活、地方城鎮與非都會區的移動需求。從通勤、返鄉、就學、就醫到觀光旅行，台鐵不只服務城市之間的往返，也深入台灣不同角落，維繫地方與地方、城市與鄉鎮之間的流動。

近年，台灣鐵道文化也逐漸從專業領域走入大眾生活。鐵道迷、親子鐵道旅行、車輛圖鑑、歷史車站與相關出版品，讓鐵路不再只是交通工具，也成為人們理解土地、城市與時代變遷的一扇窗口。

杜微認為，《台灣鐵道車輛完全圖鑑》獲得熱烈迴響，正說明關心鐵道的人不只是少數專業族群，而是一個正在擴大的文化社群。文化若要延續，不能只停留在收藏者與專業者手中；它必須被更多人理解，也必須被下一代親近。

戀戀台鐵‧念念台灣

走過四十年，若用一句話形容自己與台鐵的關係，杜微說：「戀戀台鐵，念念台灣。」這八個字，像是一位老鐵道人對大半生歲月的凝縮。戀戀台鐵，是對一生職志的珍惜；念念台灣，則是對公共運輸使命與這片土地的長久牽掛。

杜微的一生，見證了台鐵從傳統體制走向公司化，從事故傷痛走向安全改革，也從單純運輸功能，逐漸延伸出文化保存與公共記憶的價值。他深知改革從來不容易，尤其當一個百年系統承載著龐大員工、歷史包袱與社會期待，每一步調整都牽動複雜現實；但他也明白，台鐵之所以值得被推動、被修補、被重新想像，正因為它始終與台灣人民的日常生活緊密相連。

鐵道的聲音，不只是列車駛過軌道的聲響。它是通勤者清晨出發的節奏，是旅人返鄉時靠站的期待，也是許多人在生命不同階段裡，曾經相聚、告別、遠行與歸來的共同記憶。

而杜微四十年的鐵道人生，便在這樣的聲響中走過。從現場到決策，從服務到改革，他留下的不只是職務上的履歷，而是一位鐵道人對公共運輸的堅持，對台灣土地的牽掛，以及對下一代鐵道文化能夠繼續前行的深切期許。