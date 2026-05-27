中東局勢升溫衝擊能源市場 石油危機來了！

隨著中東局勢持續升溫，全球能源市場面臨一場嚴峻考驗。各界專家警告，此次能源危機所帶來的衝擊程度，將超越一九七○年代的兩次石油危機，對於全球經濟以及能源供應，帶來極為深遠的負面影響。

文．李振麟

國際能源署（International Energy Agency, IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）表示，目前中東的區域性衝突，已對全球能源市場造成極大壓力，依據過去的石油危機紀錄顯示，當時的每日供應量損失約為五○○萬桶，但現在的衝擊規模將高達每日一一○○萬桶以上，尤其是科技產業的推動發展下，市場供需情勢將更加嚴峻。

除了石油供應以外，天然氣市場亦受到同樣波及，促使全球能源陷入高度不確定時代。當時的俄烏戰爭，導致歐洲天然氣供應量減少約七五○億立方米，但是目前的能源風險規模，卻已高達一四○○億立方米，幾乎呈現倍數成長。這也就意味著，全球經濟正同時面臨來自於「石油」及「天然氣」的雙重危機壓力，能源市場進入一場高度不確定的風暴中。

荷姆茲海峽成為關鍵風險點 全球二十％石油運輸受威脅

今日全球市場關注的主要焦點，就集中在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。狹窄的海峽通道，卻掌控了全球約二十％的石油供應量，成為全球最重要的能源運輸通道之一。

在美國、以色列與伊朗交惡之際，伊朗更進一步對該海峽的通行船隻，採取選擇性管制放行，甚至要求部分船隻必須支付高額管轄費用。儘管相關消息尚未完全被證實，但已經引發全球能源市場的高度警戒。目前仍有數百艘油輪，被迫在波斯灣區域待通行，以及部分船舶被迫延後或改道，戰火不斷升高下，航運壓力持續累積中。

根據金融機構分析指出，若航運受阻情況持續下去，全球石油供應量，將勢必出現大規模短缺。目前市場估計，每日約有一六○○萬桶石油深受衝擊影響，亦未能順利進入消費市場，並進一步推升國際油價以及加劇市場波動，對於全球經貿環境帶來難以估計的傷害損失。

油價劇烈波動 市場受到強烈衝擊

近期國際油價呈現劇烈震盪，相關數據顯示，美國的汽油價格在短時間內上漲近七％，反映出供應處於緊張情勢下的壓力。雖然市場也因為衝突緩和而出現短暫回落，但又隨著新的軍事部署傳出，包括美國可能在中東增派航艦包圍，油價又因此迅速回升，顯示目前的能源市場陷於高度敏感情緒，地緣政治的負面衝擊極大。

面對全球能源供應鏈動盪不安，各國增加儲備原油與成品庫存，以確保生產與供應穩定。雖然政府單位已針對不同的情境制定多項應急備案，進而啟動價格與供應控管策略，以穩定市場成為經貿政策重點，並且也持續優化供應鏈以及生產量配置，以降低高風險區域的依賴程度，應對隨時可能出現任何的突發性不可抗力因素。

多家金融分析師示警認為，目前市場可能低估此次能源危機的潛在影響。這場能源風暴最大的變數並非在於供應量本身，如果衝突能在短期內結束，仍有調整緩和空間；但若情勢不幸持續拖延下去，對於全球的工商環境，將帶來極為負面的破壞性傷害。

能源市場已經進入新的風險性結構

能源價格的主要核心點，仍然取決於實際供應量，也就是「桶數」，只要上游「受限」的陰影持續籠罩，任何的替代方案都無法彌補缺口上的心理因素，價格上漲的壓力也就難以消除。如同柴油與航空燃料市場，目前已經出現明顯的短缺局勢，整體的能源體系都受到影響。

「黑天鵝」效應不斷擴散下，全球金融市場、航運運輸、製造業等，在這場不穩定的地域環境中，未來數週甚至數月的情勢變化，成為觀察的重點。尤其是在軍事與政治因素相互交織下，經貿環境的不確定性持續上漲。

能源價格的未來走勢，將取決於地緣政治與國際協調能力。在緊張事態持續下，進一步涉及到「地緣政治」、「航運安全」以及「全球供應鏈」的結構問題。在荷姆茲海峽風險升高下、能源供應因此受限。在市場情緒波動的多重影響下，全球能源市場呈現出不穩定態勢，未來數週、數月內，將成為觀察這場危機是否擴大的關鍵時刻。

近期市場傳出，伊朗對通過海峽的船隻採以「選擇性放行」，甚至於收取高額通行費用。航運數據顯示，目前約有二五○○艘船隻滯留在波斯灣內，另外約有四○○艘在海峽外等待通行，顯示在此政策下，對於所有航運業主，都帶來高度壓力。

相關分析機構更進一步指出，目前市場估計，每天約有一六○○萬桶石油，被排除在市場之外。情勢持續拖延下去，屆時的供應缺口將可能高達每日一○○○萬桶，對於全球油價形成長期性的高成本支撐力道。由於美伊雙方軍事部署與衝突升級的訊息不間斷，油價劇烈震盪，至今仍維持在高檔區間。

同樣也令人意外的發現，雖然國際能源價格飆升，但是股票、利率、信用市場甚至美元，卻反而是意外的相對穩定。長年以來的資訊顯示，通常在重大危機發生時，市場的恐慌指數（VIX）本應該會更加地大幅擴散，但是目前的金融市場變動幅度，似乎仍未完全反映出能源市場的危機，換言而之，金融貨幣仍處於「相對冷靜」的狀況，與能源市場形成明顯對比。

市場低估風險 最大的變數卻在衝突中增加

這次區域性危機最大的關鍵點，並不是石油供應鏈是否因此中斷，而是這樣的衝突會持續多久。若時間不斷拖延下去，勢必將從能源領域逐步擴散至全球經濟，即使部分石油採以其他的緊急替代方案，卻也無法抵銷波斯灣衝突所帶來的危機層面。

面對中東區域風險的持續升高，伊朗的經貿活動卻持續進行中，即使是主要的石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）遭遇攻擊，海運裝載活動仍穩定運作中，也就是更多的石油轉往位於阿曼灣的賈斯克港（Jask），以降低對於荷姆茲海峽依賴，根據相關數據顯示，賈斯克港的陸上庫存量近期已經上升約五四二萬桶，顯示該港口的重要性正在快速提升中。

僅管目前中東產油國試圖以其他替代方案來解決，卻仍無法完全取代海峽運輸量，就如同部分石油透過沙烏地阿拉伯與阿聯酋的管線運輸，或者是透過伊拉克北部輸出，但是仍然不足以完全彌補波斯灣海運的運送規模，以及效率上的優先條件，目前能源市場的問題已經不再只是短期的供需失衡，而是結構性的風險曝露，最終「時間」將成為經濟風暴的導火線。

雖然市場重新評估能源供應的安全性風險，除了多元化的取代方案外，戰略儲備也必須重新調整，同時「風險溢價」也勢必要納入油價中，推動潛在性通膨走勢。當能源價格持續上升，再加上原料價格波動增加，並不斷地侵蝕製造業利潤，企業與產業鏈的經營成本也將因此受害。

債市與股市出現分歧

在中東區域政治衝突下，債券與股市也出現不同走勢。如英國的十年期國債殖利率上升至二○○八年以來新高點，顯示通膨風險的預期正在持續蔓延中。

金融市場在不穩定的經貿環境中，面臨沉重壓力而技術性賣壓，系統性風險也持續累積中，導致股票與債券來回波動。若是美國、以色列以及伊朗三方的衝突持續，市場最終的走勢方向將「進一步下跌」，直到這一切的不確定因素消除為止。

如今美國聯準會（Federal Reserve）的金融貨幣政策，在能源衝擊環境下，將進一步影響投資者對於通膨與利率的風險判斷，全球股票與金融市場，因此處於高度緊張與波動期，一旦金融秩序受到衝擊，將進一步影響到全球能源、金融與供應鏈變數。

未來的數週至數月內，將是市場觀察的重要關鍵期。無論是荷姆茲海峽的商品運輸安全、石油供應量的穩定性，甚至於各國經貿政策如何應對，都將決定未來的能源市場走向，全球的能源供應鏈以及金融秩序，將可能因此被迫重新洗牌。

荷姆茲海峽成為全球風險關鍵點

今日全球經濟發展最關注的焦點問題，集中在「荷姆茲海峽」。這是一條連接波斯灣與阿曼灣的狹窄水道，更是全球最重要的石油運輸通道之一，約占全球能源交易的五分之一。

隨著區域性衝突不斷地升溫，貨輪航運遭遇無情干擾。數百艘船隻無奈地在相關海域等待通行。戰爭衝突下，日積月累的能源運輸效率明顯遞減，全球供應量危機也逐漸浮現檯面上。

在石油產業受到地緣政治衝突及航運中斷影響下，市場評估，每日約有上千萬桶石油供應受到阻礙。短期內的需求缺口高達每日一○○○萬桶以上，甚至於部分數據亦顯示供應量減幅已超過六成以上，對於製造業而言，生產線的燃油使用亦面臨極大成本壓力，。

供應受阻情況下 國際油價持續攀升

近期布蘭特原油價格，已突破每桶一○○美元關卡以上，並且持續走高；甚至於部分時間觸及更高位，附屬之燃料價格亦同步上升。面對油價上漲，不僅反映出市場的供需失衡問題，也顯示出市場對於產業風險的不安感正持續增溫中。

能源市場衝擊影響下，美國政府釋出多項政策，企圖穩定蠢蠢欲動的價位，如放寬對於部分國家原油出口的禁令，以降低市場干擾，相關的能源限制政策推動下，甚至於戰略儲備（SPR）釋出，便可適時緩和高漲的油價壓力，以抑制消費市場的波動。

而國際能源署（IEA）進一步表示，EA指出，目前的中東衝突已經造成全球能源市場，陷入前所未有的供應鏈危機，全球石油市場面臨高度緊繃現象，因此釋放部分能源儲備，以解決市場上的供應量吃緊，無論是日本、加拿大與韓國，皆成為此次主要的推動者。

天然氣市場同步受影響

在地緣政治衝突下，全球能源供應鏈陷入脆弱的經貿環境中，除了石油之外，天然氣亦受到同樣波及，無論是股市或信貸等金融產業鏈，皆出現不良連鎖反應。尤其是美國的十年期國債殖利率，已攀升至高點位置，反映出眾人對於通膨的不確定擔憂，部分投資人已撤出高風險資產部分，並轉向現金與避險資產投資，私募信貸市場同樣也出現問題，顯示大舉資金已經開始重新評估可能出現的市場風險。

能源價格上漲，也進一步推高企業營運成本，凡工商製造業皆持續面臨原材料，以及運輸成本上漲的雙重壓力。即使是企業企圖將增加的成本部份轉嫁給消費者，卻也難以促使全球經貿秩序恢復平靜，這樣的衝突情勢，將可能持續多年，更甚於二○二二年的能源危機。

大家都關注海峽何時能恢復正常？

專家普遍認為未來市場走勢，將取決於荷姆茲海峽是否能夠恢復正常運作。若航運恢復則供應壓力將可望緩解，油價亦可適時回穩；反之，若衝突升級導致航道持續受阻，油價與市場的不安波動將進一步擴大。如今，全球能源體系已面臨重整再造階段，此次的中東衝突事件，不再歸納為單純的區域性衝突事件，進而成為牽動全球能源以及金融體系決策的重要變數。

在能源市場劇烈波動，以及AI科技產推動下，金融體制亦出現不同以往的異常現象。根據分析機構指出，市場仍未能完全反映出供應量中斷的嚴重性，「紙上石油市場」的預測仍偏向保守，因此股市與貨幣的來回波動尚未超出難以控制的範圍，即使是實體供應壓力已經是逐日明顯升高。

隨著地緣政治風險不斷升高，以及衝突持續增加下，全球經濟逐漸進入一個高度不確定時代。無論是能源供應面與市場安全價格機制，將因此出現結構性變化，進一步影響製造業生產作息。

未來的數週或數月的觀察期，關乎於能源市場是否能夠恢復平靜、衝突是否能夠減緩，以及各國的經貿政策是否能應對危機，種種因素都將決定未來走勢。對於所有企業與投資人而言，在這不確定的經貿環境中要如何去控管風險，成為最重要的課題。

國際能源署啟動緊急應對機制

面對區域性風險升溫，造成高度警戒湧現，國際能源署（IEA）適時啟動緊急應對機制，不僅協調成員國釋放石油儲備，也採用多元化策略來解決資源問題。美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）更明確表示，今日的能源成本上升，增加金融與貨幣政策的不確定性，不僅推升物價以及市場通膨興起，進而也壓抑消費者需求以及經濟成長，對於全球經貿環境造成雙重負面影響。

長期以來，全球能源系統的高度連動，一旦主要關鍵供應區出現狀況，消費市場價格波動迅速擴散。為避免供應鏈進一步萎縮惡化，美國政府才決定釋出多項緩和衝擊的政策訊號，如放寬對於俄國與伊朗的石油與天然氣限制，以及動用戰略儲備（SPR），成為調節的重要工具之一。

在能源供應風險持續擴大下，各國政府也開始採取防禦措施。印度要求石油公司提高庫存水準，並限制部分油品出口，以優先保障民生供應。甚至於以優先生產汽油與柴油為主要提煉作業，以確保未來的消費供應量。然而，即使是產量增加，全球貨源仍然高度依賴中東地區，短期內根本是難以被取代。

衝突下所帶動的能源價格上漲，進而引發金融市場連鎖反應，如全球股市出現敏感性波動，金融股以及高耗能產業承受壓力，私募市場包括Blackstone與Ares等機構股價走弱，甚至於投資人逐步撤出黃金與金屬銅等風險資產，並轉向其他避險工具。尤其是美國的十年期國債殖利率上升，更加重市場對於通膨與未來經貿政策的擔憂，而必須重新評估投資風險。

荷姆茲海峽成為主要的戰略核心

儘管各國積極應對中東情勢變化，但市場普遍認為，真正的關鍵點，還是在於荷姆茲海峽的安全狀況。一旦該區域的航運持續受阻，全球就約有五分之一的石油供應量受阻。在美伊衝突事件不斷持續下，如今「荷姆茲海峽」已經成為衝突的戰略核心，油輪航道進出受阻，而能源供應面陷於極大壓力。

即使是未完全封鎖，只要航運運輸效率下降，便足以推升市場價格。待市場恢復正常水平，將可能需要數個月時間之久，甚至於導致二○二二年的能源危機重演。從能源供應面中斷、金融市場波動，以及經貿政策調整上來分析，此次的衝突影響面，已經屬於全面性的能源危機擴散。

在如此高度不確定的經貿環境中，一場藉由能源危機所衍生的全球性經貿挑戰，正在逐漸形成中，工商企業與投資人更需要謹慎思維的態度，以應對可能的挑戰。

卓越雜誌2026.5號481期