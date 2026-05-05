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當長壽已成常態 我們是否真正準備好面對老化

聯合新聞網／ 卓越
林靜芸醫師在講座中與聽眾互動，分享從醫療到照顧現場的觀察，引導大眾重新思考老化與長照的準備。
林靜芸醫師在講座中與聽眾互動，分享從醫療到照顧現場的觀察，引導大眾重新思考老化與長照的準備。

由台灣好德公益文化協會舉辦的二○二六年首場健康講座，以「超高齡社會的抗衰老與長照」為主題，邀請長年投入醫療工作的林靜芸醫師主講。林靜芸出身整形外科，長期關注醫療與生活品質的關係；而近年來，她也因照顧罹患失智症的先生—心臟外科醫師林芳郁，親身進入「照顧者」的角色，使她在談論老化與長照時，不僅來自專業，也多了一層切身經驗。

文.劉正廷 圖.台灣好德公益文化協會提供

壽命延長，已成為這個時代的共同現象。然而，醫療進步所帶來的，不只是更長的生命，也讓更多人經歷一段較長的功能退化期。在台灣，平均壽命已超過八十歲，但健康餘命仍存在落差，許多人生命的最後階段，往往伴隨慢性疾病與行動能力下降，甚至需要他人協助生活。

因此，當社會談論「長壽」時，真正的關鍵並不在年齡，而在於能否維持基本的生活能力。能夠自主生活的時間，才是衡量老化品質的核心。

失能與失智 正在改變老後的樣貌

老化最具挑戰性的，多半不是單一疾病，而是功能逐步流失的過程。

當一個人開始需要協助才能完成日常生活，例如進食、行走或如廁，這是失能；當記憶、判斷與理解能力逐漸退化，則是失智。兩者交錯出現時，生活不只是變得不方便，而是整體結構的改變。

這樣的變化多半緩慢發生，並在不易察覺的情況下累積。等到問題浮現時，已經難以回到原本的狀態。也因此，老化不再只是個人的課題，而是家庭與社會共同面對的現實。

儘管長照制度逐步建立，但在實際運作中，多數照顧責任仍由家庭承擔。當一位長者進入長期照顧階段，常意味著某一位家庭成員必須重新安排自己的生活節奏。

這樣的改變並非短期，而可能延續多年。隨著時間推移，壓力也逐漸累積，使照顧不再只是付出，而是一種長期的負荷。於是，問題的核心不再只是資源是否足夠，而是家庭是否能夠承受。

壓力與老化 其實是一體兩面

當照顧壓力長期存在，影響的不只是心理層面，也會逐漸反映在身體之中。

醫學研究顯示，長期壓力會影響神經系統調節，改變心率變異，並增加慢性發炎反應，進而加速老化與認知功能退化。因此，壓力不只是結果，也可能成為老化的推力。

這也是為什麼，現代健康觀念開始重視心理調適與注意力管理。當一個人能適度調整壓力反應，身體往往也較能維持穩定狀態。在高齡社會中，心理健康已逐漸成為維持功能的重要條件。

與其單純追求壽命延長，更值得關注的是「功能能維持多久」。從日常生活即可觀察，許多老化的徵兆其實早已出現，例如起身變慢、步態不穩、吞嚥能力下降。這些細微變化，往往是功能退化的開端。

一旦這些能力持續下降，失能風險將隨之增加。因此，老化管理的核心，不只是治療疾病，而是延緩功能流失，讓個體能夠維持更長時間的自主生活。

提前準備 是面對未來的唯一方式

面對不可逆的老化，真正能做的，並不是避免，而是提早思考如何面對。這種準備不僅是財務安排，更包含醫療決策與未來照顧方式的選擇。當這些問題在仍具備決策能力時被逐步釐清，老化帶來的衝擊，才有機會被降低。

相對地，若所有決定都延後到事件發生之後，往往只會在時間與壓力之下，被迫做出倉促選擇。

老化，從來不是遙遠的未來，而是一個正在進行的過程。而我們此刻的每一個選擇，都在形塑未來那段人生，將會以什麼樣的方式展開。

卓越雜誌2026.5號481期
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