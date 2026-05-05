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台名保經以專業誠信為基石 打造最讓客戶信賴的經營團隊

聯合新聞網／ 卓越
總監組會長黃裕媄( 前排左六) 與團隊合影。
總監組會長黃裕媄( 前排左六) 與團隊合影。

在競爭激烈的保險市場中，能夠脫穎而出，從來不是偶然。來自台名保經的三位年度會長獎得獎人，以信任及服務榮耀個人、團隊及客戶，讓保險更具溫度。

文‧陳建維 圖‧台名保經提供

曾在美商保險公司接受專業訓練的黃裕媄，歷經市場起伏，累積了穩健實力。轉戰保經體系後，她看見更廣闊的職涯可能。「經紀人的優勢在於商品多元與彈性，可以真正依照客戶需求提供最適合的規劃。」她以穩健踏實的步伐與深厚的人際信任基礎，偕同團隊站上榮耀高峰。其中「信任」是最重要的基石，「保險不是短期交易，而是長期信賴關係的累積。這份工作不僅是在銷售保單，更是承擔一份託付；只有踏實的態度並提供專業解決問題的能力，才能真正讓客戶放心把人生交給你規劃。」

踏實與信任成就高峰之路 黃裕媄摘下總監組最高榮耀

在經營策略上，她強調「制度」的重要性。隨著市場環境變動，金融規範與核保環境日益嚴謹，這也促使團隊不斷提升行動力與專業度。「制度穩定，團隊才能安心發展，這也是台名保經很大的優勢。」值得一提的是，黃裕媄以敏銳的視角洞察市場趨勢。她觀察到過去壽險為主的市場結構，隨著風險意識提高與侵權責任議題受到重視，產物保險已成為建構家庭全方位防護中，不可或缺的一環。透過壽險的預留稅源、醫療險照顧健康，再加上產險守護財產，全方位的配置不僅幫助客戶建立完整的風險管理觀念，同時也為新進的夥伴開闢了更多元的切入點，讓他們在服務客戶的過程中更快建立職涯成就感。

面對未來，她指出因應少子化趨勢，保險金公益運用、分期給付類信託功能，以及指定受益人等重要概念，已成為保險回歸保障本質的重要發展方向。對於團隊經營，她強調「團結與共好」，透過彼此學習、互相支持，啟動團隊的正向循環：「保險之路並非孤軍奮戰，而是一場關於愛與責任的溫暖陪伴。當越多人獲得肯定，這股共榮的力量就會帶領大家共同邁向卓越。」

從踏實出發，以信任為本，黃裕媄用穩健而堅定的步伐，走出屬於自己的高峰之路，也為台名保經樹立了值得學習的典範。

直轄處組會長洪文昌( 前排左八) 與團隊合影。
直轄處組會長洪文昌( 前排左八) 與團隊合影。

三十年一線實戰淬鍊專業價值　洪文昌榮膺直轄處組會長獎

在保險產業競爭日益激烈的環境中，能夠持續站穩高峰並非偶然，台名保經終身會長洪文昌憑藉穩健績效與長期深耕市場的專業實力，榮獲「直轄處組會長獎」，象徵其三十年來在保險領域所累積的深厚底蘊。

回顧洪文昌的職涯軌跡，他從基層出發，將「保險即服務」視為核心信念，逐步建立起穩固的客戶基礎。二○○五年，因應市場需求轉變，他毅然轉戰台名保經，從單一公司體系走向多元商品平台，進一步拓展服務廣度，也為事業開啟新的成長曲線。

在台名保經體系中，洪文昌展現高度執行力與領導能力，帶領團隊累積創下四・一五億元保費、超過八千件成交件數的亮眼成績，並第十度榮膺「直轄處會長」。這些數字背後，不只是業績表現，更代表數千個家庭透過專業規劃，建立起完整的風險防護網。

談及成功關鍵，洪文昌強調「以身作則」的重要性。他長年維持每日十二至十八小時的高強度工作節奏，親自參與客戶服務與團隊培訓，「投入的時間越多，越能看見客戶真正的風險所在」，這樣的職人精神，也成為團隊持續成長的核心動能。

面對台灣邁入超高齡社會的新局，洪文昌亦展現出前瞻視野。他指出未來保險市場將聚焦三大面向，包括長期照護保障、穩定退休現金流，以及透過保險工具進行稅務與資產配置，協助客戶在不確定環境中建立長期安全網。

作為終身會長，洪文昌目前亦將重心放在經驗傳承與人才培育。他期許透過制度與教育，培養更多具備專業與溫度的保險人才，持續深化團隊競爭力，迎戰未來市場變局。

從基層到領導者，從銷售到顧問，洪文昌三十年的歷程，不僅是一段個人成長的軌跡，更映照出台灣保險產業的轉型縮影。在高齡化與風險意識抬頭的時代背景下，他以穩健步伐持續前行，也為下一個三十年的保險價值，寫下新的起點。

個人組會長鄭雪娥（前排右九）與團隊合影。
個人組會長鄭雪娥（前排右九）與團隊合影。

讓別人有光!自己才會有光。 鄭雪娥再奪個人組會長桂冠

在保險業競爭激烈的舞台上，台名保經鄭雪娥再次榮獲「會長獎」。對她而言，這不只是成績的累積，更是一段心境轉變的歷程。

距離上次獲獎已隔三、四年，鄭雪娥坦言這段期間也經歷過低潮期。面對市場環境與產業的快速變化及轉型，以及從產品結構到客戶需求的改變，她形容「投資版圖好像改變了」。但在心態與應對方式改變後，使她重新檢視保險本質，將服務重心從過去的單一儲蓄，轉向更全面的財務規劃，包括退休準備到財富傳承的整體佈局。她認為，保險的價值應在客戶人生的不同階段持續發揮功能，累積長期信任，而非僅在當下的銷售。

談及獲獎關鍵，鄭雪娥強調「信任」是她最珍視的資產。她總是把「不能辜負客戶的信任」放在第一位，無論市場如何變化，都要走在客戶需求之前，主動提供協助與規劃。在服務模式上，她強調「安全感」的建立，讓客戶在交付人生規劃時感到安心。這種深厚的連結形成正向循環，當她分享獲獎喜悅時，客戶的肯定也讓她更加堅定自己的定位與價值。

面對當前年輕族群熱衷於ETF 與股票投資，保險角色看似被淡化。但鄭雪娥認為，這正是保險從業人員體現價值的時刻。她指出：「保險是資產配置中最重要的護城河，是穩定與保障的基礎。」她直言，當市場過度追求報酬而忽略風險時，保險所提供的穩定與保障，才是財富增長最堅實的基礎，而這正是保險從業人員存在的價值。

成功的背後，鄭雪娥特別感謝團隊的協助，尤其是合作三十年的永和處高永和經理與團隊、台南單位同仁的支持。透過精準的文件處理與E 化流程，讓她能專注於客戶經營，持續創造價值。

「人不是成功了才需要感恩，而是懂得感恩的人，才會成功。」這句話，是鄭雪娥多年來的信念。她也始終相信，「先讓別人有光，自己才會有光」，鄭雪娥秉持感恩的心，深信唯有成為他人的祝福，事業才能長久。她用行動證明，真正的成功不在於一時的成績，而在於長期信任的累積與價值的持續實現。

卓越雜誌2026.5號481期
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