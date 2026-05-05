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能源衝擊台灣無法置身事外 將面臨新考驗

聯合新聞網／ 卓越

台灣的能源高度仰賴進口，無論是原油、天然氣或煤炭，一旦中東局勢持續升溫，或者海上運輸受到干擾，台灣市場不僅要面對進口成本壓力，更進一步會衝擊到電價、民生經濟以及製造業成本。

文．李振麟

中東局勢持續升溫，促使全球能源陷入高度不確定時代，讓能源市場面臨一場嚴峻考驗。在這樣的國際能源環境衝擊下，台灣也無法置身事外。長年以來，台灣的能源高度仰賴進口，無論是原油、天然氣或煤炭，多數都容易受到國際市場價格波動以及與航運風險影響。

能源飆升將衝擊到電價、民生經濟及製造業

一旦中東局勢持續升溫，或者海上運輸受到干擾，台灣市場不僅要面對進口成本壓力，更進一步會衝擊到電價、民生經濟以及製造業成本。尤其是台灣視為全球半導體、電子製造產業與出口供應鏈的關鍵性零組件，能源供應與價位成本是否能夠穩定住，將直接影響到生產效率以及國際市場競爭力。

對於台灣而言，眼前最重要的課題，不只是觀察國際油價是否穩定之外，更是要提前布局風險管理，包括提升能源儲備韌性、強化天然氣以及電力調度能力，以降低對於單一地區供應的過度依賴，並加快再生能源、儲能設施與能源效率提升，這些都是未來所不能忽略的條件。若台灣能趁此機會，加速國內的能源轉型以及供應鏈多元化，反而有機會在新一波全球能源重整中，建立起危機韌性。

未來是觀察全球能源市場走向的關鍵時期

整體而言，今日這場由中東衝突所引發的經貿震盪，其影響層面正在逐漸擴大中。如今從亞洲各國的應變上可以清楚看到，國際社會已不再視其為區域性衝突，而意識到這場危機，將可能因此改變全球的資源流向、價格機制重新定向，以及國家能源政策的重新檢討與修正。未來的幾個月，將是觀察全球能源市場走向的重要關鍵時期。

接下來的時段裡，更要密切關注幾個重點，包括中東局勢是否升溫、尤其是陸戰的爆發帶來的影響評估、外交談判成功與否的可能性、能源供應鏈的恢復速度、各國政府的干預措施，以及國際航運費用與保險成本是否因此增加。若干的不確定因素持續累積下，全球經濟恐將被迫推向一個能源、通膨與地緣政治相互牽動的高風險時代。

二○二六年的全球經濟，走向一個能源與產業鏈高度連動的時期。面對這場中東能源危機，誰能夠提早看見風險，並迅速調整其能源政策、穩住供應並給予消費者信心，誰就更有機會在未來的能源戰略格局中站穩腳步，不僅是歐、美、亞各國如此，台灣更是如此。

卓越雜誌2026.5號481期
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