孫承一號召跨界力量 為台灣石虎保育找出新路徑

中華民國石虎保護協會理事長孫承一認為，保育 不能只憑熱情，更需專業、科學方法與制度合作。 當台灣社會談起石虎，多半聚焦於路殺、棲地破壞，或環境開發與保育之間的拉鋸。然而，在這些既有論述之外，一群來自司法、學界、企業界與社會中堅的發起人，正試圖以另一種方式加入保育行列。甫成立的中華民國石虎保護協會，是希望結合專業、資源與社會影響力，從更科學、更務實的角度，為石虎保育與台灣生物多樣性盡一份心力。

文．陳怡瑄 攝影．徐裕庭

談起協會成立的源頭，孫承一沒有以宏大口號包裝，而是回到一個樸素的提問：在人生走到某個階段後，還能為台灣做些什麼？

從人生下半場出發 一群中堅世代的共同起心動念

他表示，協會發起人多來自社會中堅階層，也有不少退休人士，成員多為中高齡，包括企業家、司法界人士、學者與長期投入公共事務者。對他們而言，人生至此，關注的已不只是個人成就，而是如何將過去在社會獲得的資源與善意回饋土地。

「我們一直在想，退休之後難道只是去玩、過自己的生活嗎？有沒有可能再做一些有意義的事？」這樣的念頭在一群朋友間逐漸凝聚。共同點也愈來愈清楚：一是對山林自然的熱愛。孫承一本身長期登山，曾籌組登山隊，身邊不少夥伴也是多年山友，對台灣山林有深厚情感；二是多數人都有飼養或照顧動物的經驗，對生命有直接連結。

因此，在思考保育議題時，並非憑空選擇，而是從情感與經驗中逐步聚焦。台灣黑熊已有一定保育基礎，白海豚亦有團體投入，林木保護也具制度；最終讓眾人最有感的，是石虎。因為在這一代人的記憶中，台灣雲豹的消失，是難以彌補的遺憾。如今石虎雖仍存在，卻仍屬瀕危，生存處境未脫危機。

「雲豹的消失，是我們這一代人心中的痛。」孫承一坦言，今日台灣在經濟與科技條件上已遠較過去成熟，若仍讓石虎走向相同命運，將是更大的遺憾。因此，一群理念相近的人決定集結，依程序籌組協會，並於今年完成立案，希望以組織化方式，將分散的善意轉化為可持續的行動。

不走對立路線 協會定位外部協力者

面對石虎議題與開發爭議、環評衝突等交織的社會背景，外界難免以既有印象看待新成立的協會。孫承一指出，協會定位相當明確：不以大規模動員群眾為目標，現階段經費來源，是由一群認同理念者自願投入資源，支持具體計畫。

他們更希望扮演「政府的外部協力者」，並與既有民間團體互補合作。只要有助於石虎與生物多樣性保育，都樂於支援，甚至不排除協助其他團體推動方案。

因此，協會成立後的第一步，是先拜會主管機關林業及自然保育署，了解政策方向，並向專家學者請益。孫承一認為，保育不能只憑熱情，更需專業、科學方法與制度合作；未來無論調查紀錄、數據分析或成果呈現，都應經得起檢驗。

三大主軸同步展開 從石虎走向生物多樣性

在規劃上，協會不僅關注單一物種，而是將石虎置於更大的生態脈絡，發展三大主軸。

第一，是石虎的學術化與科學化調查監測。過去苗栗曾進行較具規模普查，推估為目前重要核心棲地，但保育不能停留於一次成果，仍需持續追蹤族群變化與棲地連動。未來將在專家指導下，透過紅外線自動相機等工具，建立更系統化的監測機制。

第二，是棲地安全，即「給石虎一個安全的家」。石虎活動範圍多在淺山、農村與人類活動高度重疊區域，保育重點不只是保住棲地，更在於獲得在地居民的支持，降低環境威脅，讓其得以安全繁衍。

第三，則是延伸至生物多樣性。孫承一指出，國際永續標準與企業ESG揭露，未來將愈來愈重視生物多樣性。這使協會意識到，石虎保育不只是單一議題，而是整體生態與永續治理的一環。若能以石虎為核心，進一步關注農村生物多樣性議題，甚至延伸到台灣特有種與瀕危物種保育，將有助於企業與社會理解保育的整體價值。

他也補充，生物多樣性不僅是物種數量，更涉及基因多樣性與生態系功能完整性。若石虎族群長期集中於單一地區，基因重複性過高，面對環境變遷的韌性將不足；未來若能助其拓展穩定分布點，促進族群交流，對長期保育更為關鍵。

裴家騏教授近年來致力研究石虎棲地生態。

保育關鍵在共存 地方與社區才是核心力量

對外界而言，石虎保育常聚焦於路殺與開發衝突，但孫承一認為，真正關鍵在於「共存」。石虎並非生活於遙遠深山，而是與農村與聚落相鄰，若保育脫離地方居民，難以持久。

協會目前希望參考國外經驗，發展更具合作性的模式。例如北歐復育大型掠食動物的案例，透過與居民合作與誘因設計，逐步降低農藥、犬隻、捕獸鋏…等生存風險，讓動物重新繁衍。這也讓協會思考，是否能在石虎棲地和周邊，以更務實方式協助地方改善威脅來源。

協會也多次請教野生動物保育學者裴家騏教授，提出多項可行方向，如調整平面道路設計、積極車速管理，或在特定路段採高架方式，以減少路殺；針對石虎對環境的偏好，提供更多安全的廊道，以促進石虎族群擴散；在關鍵地點安置人工巢穴，降低極端天候的衝擊，增加石虎繁殖成功率。

孫承一強調，真正的保育英雄並非少數倡議者，而是棲地所在的地方居民。他特別提到苗栗的重要性：在目前台灣石虎棲地版圖中，苗栗占有決定性地位，若非當地長期以某種形式保留生存空間，今日恐怕連談保育的機會都沒有。

「我們第一個要感謝的，是苗栗縣以及苗栗縣民。」他說，社會過去常以檢討角度看待地方，卻忽略地方本身就是保育成果的一部分。未來若要擴大石虎生存空間，必須讓更多社區理解，保育並非外來壓力，而是與自身生活共好的選擇。對於未來十年石虎保育的發展，孫承一抱持審慎樂觀的態度。協會雖剛起步，但若能在既有基礎上再添一分力量，讓石虎在台灣山林與農村間找到更安全穩定的位置，這個組織的存在，便有了真正的意義。