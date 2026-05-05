從美以伊戰爭僵局看台海防衛準備

美以伊開戰以來，伊朗非但沒有如美國總統川普所願「無條件投降」，反而發動反擊，摧毀部分美國〈及阿拉伯鄰國〉先進防空陣地、海空後勤設施、並封鎖赫姆茲海峽，使這場目前看不到盡頭的戰爭，造成世界局勢動盪。

文．杜微

美國對伊朗的軍事行動不但改變區域權力平衡，更逐步對全球秩序與台灣安全產生外溢效應。前美國國防部官員胡振東〈Tony Hu〉就指出，美伊衝突對全球能源供應鏈的衝擊，甚至超越俄烏戰爭，其連鎖效應正影響美國戰力、世界秩序及台海安全。

戰事拖延卻缺乏奧援

盟友正削弱對美國的支持

在戰事拖延一個月後，川普才向盟友尋求支持，而歐洲各國的反應相對保守，此種訊號不僅顯現出盟友正削弱對美國的支持，也引發外界對美國可能進一步疏離北約體系的擔憂，逐漸缺乏奧援的美軍，全球兵力及武器的調動將日益捉襟見肘。

胡振東指出，美國有世界上最強的軍隊，但不代表可為所欲為。此次戰爭最為特別的現象，是美軍精準武器快速消耗，資料顯示，美軍在短短四週內動用超過九○○枚JASSM-ER長程匿蹤飛彈，該型飛彈射程達九○○公里，相當於從台北上空可以打到南京或上海，雖性能優異卻成本高昂，而美國二○二六年JASSM-ER的採購量僅三九六枚。

胡振東同時指出，一九九○年代波灣戰爭前後四十二天，美軍共發射了二八八枚戰斧巡弋飛彈，但這次美伊戰爭，四十天內便用掉超過一千枚戰斧，占整體庫存約二五％，相較之下，美國二○二六年戰斧的採購量也不過一五○枚而已，其補充速度遠不及消耗。胡振東警告，這類高端武器原本應優先用於應對俄羅斯或中共等高強度衝突，如今卻在中東戰場大量消耗，恐削弱美國在其他戰區的應變能力。另一方面，中國大陸被指變相以軍事與後勤支援伊朗，間接消耗美國戰備資源，形成戰略牽制效果。

美國在作戰中消耗大量彈藥

各國需增加自身的防衛能力

另四月二十三日獨家報導透露，美國在對伊朗作戰中消耗大量彈藥的事實經政府官員評估，若中國大陸在近期內入侵台灣，美國可能無法完全執行防衛台灣的應變計畫。這包括美軍在中東動用一五○○枚至二○○○枚高價精密防空飛彈，例如薩德（THAAD）、愛國者（Patriot）與標準飛彈（Standard Missile）飛彈，報導中雖未提供精確數字，但合理判斷若要完全補充這些庫存，可能需要長達六年時間，而受美軍飛彈庫存量影響的不只有台灣，日本、韓國、菲律賓也都被衝擊，東亞國家不能只依賴美國的戰備庫存，也要增加自身的飛彈戰備庫存才能自保。對台灣而言，如何在大國競逐與供應鏈震盪中維持安全與穩定，增加台灣的韌性，將成為未來最嚴峻的考驗。

美以聯手發動戰爭郤無法令伊朗屈服的主要原因，是近年伊朗正確強化了防衛戰略的設計，首先伊朗發展戰術飛彈及無人機，並尋求外國支援，例如仿製自中共東風系列的「征服者110」「真主之劍」中程飛彈，以及「胡塞」極音速飛彈；其次，這些攻擊武器都具備足夠的航程及突防能力，可以打到以色列和區域內其他國家美軍駐地，其中也有廉價的武器系統，例如「見證者136」無人機僅使用簡單的二行程活塞引擎螺旋槳，搭配Al慣性／GPS導航提升精準度，飛的慢飛的遠，以蜂群戰術突破敵軍防空網來致勝，此類進攻型無人機後來連美俄都進行仿造引為己用；最後是伊朗武器的綜效優勢，使之在不對稱作戰佔上風，前述見證者無人機單價低於五萬美元，美軍卻需用百萬美元的防空飛彈應對，明顯不對稱。再加上美軍無法完全摧毀伊朗儲備武器的地下工事，有跡象顯示，伊朗能在數天內打開被炸塌的坑道入口，搶救沒有受損的飛彈，持續作戰。伊朗靠這個戰略持續對恃，甚至令美軍發動陸戰有所顧忌，實值得同處軍力劣勢的台灣參考效法。

前台鐵公司董事長杜微

國防部於四月二十三日正式對外公布「軍購特別條例草案」七大類採購項目的公開版本，總額高達新台幣一‧二五兆元，涵蓋傳統精準火砲、海馬士ATACMS戰術飛彈、戰場指管AI 輔助系統、防空及反裝甲飛彈、到龐大的無人機隊，雖然有多項所謂台美共同研發裝備及無人機反制系統等敏感項目仍保密處理，但從公開清單中仍可看出軍購項目欠缺低端遠程攻擊無人機、對抗遠火的中低空防空飛彈、以及「台灣之盾」亟需的整合防空系統，希望在保密範圍內列有這些項目。

賴清德總統接見華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）訪問團時強調，台灣位處民主防線最前緣，將持續以實力提升國防並建構全社會防衛韌性。而CSIS拜訪立法院長韓國瑜時，其中一位重要官員更直言，如果國防預算沒在川習會之前通過，台灣將付出慘痛代價，因為台灣提升台海防衛的態度，才能讓川普面對中國大陸領導人習近平談判時，具有更多支持台灣的力量。