硝煙中的新秩序：二○二六美伊戰爭對全球地緣政治與大國博弈的結構性重塑

自美伊戰爭爆發後，全球秩序正經歷著自一九四五年二戰結束以來最劇烈的板塊擠壓與結構斷裂。這場戰爭不僅僅是華盛頓對德黑蘭核野心的定點清除，它更像是一場地緣政治的「總清算」，將原本潛伏在太平盛世下的多重矛盾一舉推向更不可逆的轉變。

文‧陳建維

當前的國際局勢不再是由單一強權主導的單極世界，而是一個充滿變數、碎片化且高度不穩定的過渡期。從荷姆茲海峽的航運停擺，到梵蒂岡與白宮之間關於戰爭道德性的尖銳交鋒，再到北京當局在濃縮鈾處置問題上的盤算，每一條線索都指向一個深刻的結論：舊有的全球化體系已在波斯灣的硝煙中解體，而一個以美、中、俄為核心的「三極核博弈」時代正加速降臨。

史詩憤怒行動 軍事成功背後的戰略泥淖

二月底，美國與以色列聯合對伊朗發動了史上規模最大的空襲。這場行動在戰術層面展現了壓倒性的技術優勢，摧毀了超過五百個目標，其中包括位於伊斯法罕（Isfahan）的深層地下核設施 。美方的精準打擊更成功暗殺了伊朗最高領袖哈米尼及多名核心政要，一度讓外界認為德黑蘭政權將迅速土崩瓦解。

然而，軍事上的「硬實力」勝利並未自動轉化為政治上的「軟實力」穩定，儘管美軍在海空域掌握了絕對霸權，但伊朗所採取的「不對稱反擊」卻精準地擊中了全球經濟的咽喉：荷姆茲海峽。即便在海軍主力瓦解後，伊朗仍利用小型無人機與岸置飛彈對海峽實施「嚴格管控」，導致全球五分之一的石油與液化天然氣運輸中斷、造成數兆美元的經濟損失。這種「有軍事成功卻無戰略勝利」的局面，使得美國總統川普陷入了極度的內心焦慮。根據白宮內部的觀察，川普對於一九七九年人質危機的政治陰影深感恐懼，擔心戰事長期化會重蹈卡特總統的覆轍，這種不安全感直接導致了他在決策上的反覆與對盟友的無端咆哮。

從「歐美一體」到「戰略自主」 跨大西洋同盟面臨斷裂

美伊戰爭對歐美同盟關係的衝擊相當巨大，在川普政權的「美國優先」與「砲艦外交」面前，歐洲領袖們體認到傳統的國防依賴已成為巨大的主權漏洞，特別是義大利總理梅洛尼與川普關係的破裂，象徵著歐洲最後一個親美大國也開始與華盛頓保持距離。衝突的導火線起源於川普對教宗良十四世（Pope Leo XIV）的公開抨擊。當教宗呼籲和平、譴責戰爭行為為「不可接受」時，川普在社群媒體上指責教宗「偏袒伊朗」、「對犯罪軟弱」。梅洛尼身為天主教核心國家的首腦，公開表示川普的言論「不可接受」，隨即遭到川普的猛烈反擊，指責其「缺乏勇氣」，並威脅若義大利不協助軍事行動，美國將不再提供安全保障。

這種公然的威脅，促使歐洲各國加速推動「歐洲的北約」（European NATO）計畫。德國總理梅爾茨與法國總統馬克宏的緊密合作，象徵歐洲防衛邏輯的根本性轉變。歐洲領袖們意識到川普政權已展現出「帝國擴張傾向」，不管是提議收購格陵蘭島或武力干預委內瑞拉，皆顯示美國已從守成的穩定力量轉變成為不可預測的變量 。因此，歐洲不僅在研擬恢復徵兵制，更在石化、航空與航運等關鍵領域，試圖建立一套獨立於美國指揮體系之外的運作規則。

能源供應鏈全面坍塌 全球經濟迎來至暗時刻

荷姆茲海峽的封鎖引發了自一九七○年代石油危機以來最嚴重的經濟海嘯。這不僅僅是油價問題，而是一場全產業鏈的「系統性崩解」。國際能源總署（IEA）指出，二○二六年的這場危機，其衝擊力度是過去半世紀所有能源震盪的總合。戰爭導致的連鎖反應正悄然改變每一位公民的生活成本。由於中東地區佔據全球約三十％的尿素貿易，航運中斷直接導致全球糧食收成受阻，台灣雞肉大廠卜蜂便指出，國際航運費上漲三至五成已成為新常態。在高端產業方面，卡達氦氣生產基地的受襲，也讓半導體產業陷入了尋找替代冷卻劑的焦慮。

這種經濟衝擊也揭開西方工業能力的脆弱性。美國國務卿魯比歐曾指出，當伊朗能以每個月一百枚的速度生產彈道飛彈時，美國的攔截彈產量卻僅有每月六至七枚。這種工業產能的落差加上對中國大陸稀土資源的高度依賴，使得西方在應對這場長期化的能源與軍工消耗戰中顯得捉襟見肘。

不排除接收伊朗濃縮鈾 中國大陸或將掌握終戰之鑰

在美伊雙方陷入停火協議的僵局時，中國大陸的角色從「旁觀者」迅速轉變為「潛在的救世主」。在美國堅持伊朗須放棄持有的濃縮鈾的條件下，竟傳出北京願意接管或稀釋伊朗庫存的四百四十公斤（約九百七十磅）高濃縮鈾，也成為這場地緣博弈中最具深意的伏筆。這批濃縮鈾目前仍埋藏在被炸毀的伊斯法罕核設施廢墟。川普堅持要將其運回美國，並宣稱伊朗已同意配合，但伊朗外交部隨即痛斥其為「謊言」，並強調濃縮鈾是國土般的聖物，決不交給美方。中國大陸此時提出的介入方案，不僅具有技術可行性（將其稀釋至民用等級），更在外交上精準地擊中了美伊兩國的軟肋。

若從多元戰略角度分析切入，在外交層面上，中國大陸此舉將自己成功轉型為「區域調解者」與「核武不擴散執法者」，同時削弱美國在中東的唯一話語權，提升北京道德制高點；在能源安全的層面上，透過解決美伊僵局換取荷姆茲海峽開放，保護原油供應，並確保中國大陸能源命脈不受美軍行動的「流彈」波及；在軍事情報上，更能實體接觸並研究伊朗核物質的發展路徑，強化在tripolar（美中俄）核架構中的技術實力。最後也是最重要的，此議題將成為即將到來的「川習會」的重量級談判籌碼，使結束戰爭的鎖鑰從華盛頓轉移至北京手中

中國大陸的提議顯示出其正試圖在中東建立一套「中式和平」秩序。與美國的「極限施壓」與軍事摧毀不同，中國大陸強調「維護穩定」與「和平利用核能」的權利 。這種定位對於渴望主權尊嚴卻又受困於戰火的全球南方國家具有極大的吸引力。

從「科技鎖喉」到「物資武器化」 中美爭霸進入全新戰場

美伊戰爭本質上也是一場關於未來資源掌控權的代理人戰爭。川普發動戰爭的一個隱含邏輯，在於切斷中國大陸獲得「低價石油」的優勢。據資料顯示，中國大陸山東省的獨立煉油廠（茶壺煉油廠）佔中國大陸煉油產量的四分之一，惟其重度依賴伊朗與委內瑞拉的受制裁原油。透過「史詩憤怒行動」，美國意圖在能源端對中國大陸進行實質性的「鎖喉」。然而，中國大陸並非坐以待斃。北京在二○二五年底發布的「第六十一號公告」，將稀土供應鏈武器化，對軍用領域實施出口管制，這被美國財政部形容為對自由世界工業基礎的「巴祖卡火箭炮」。此外，中國大陸在戰爭期間對伊朗提供的「隱形支援」也讓美軍大感頭痛。

根據美國情報顯示，中國大陸考慮向伊朗轉讓 X 頻段雷達系統與先進防空飛彈（MANPADS），這將大幅提升伊朗偵測低空無人機與巡弋飛彈的能力。更讓五角大廈憂慮的是，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）涉嫌利用中國大陸私營公司 Earth Eye 的商業間諜衛星圖像，精準鎖定美軍基地進行反擊 。這種「混合戰」模式，讓美國發現自己不再是唯一掌握「高科技戰爭」專利的國家。

美中博弈的核心已轉移到「物質生產力」的競賽。在 tripolar 核時代，決定勝負的不再僅僅是核彈頭的數量，而是誰能掌握關鍵礦物、誰能維持更長久的工業消耗。中國大陸在規模化製造與技術進步中扮演了既矛盾又關鍵的角色，其在再生能源轉型上的領先，也使其在面對油價波動時具備了比歐美國家更強韌的緩衝能力 。

混亂中的秩序重組 新型國際關係加速成型

二○二六年的國際局勢，是舊世界崩裂後的廢墟，也是新格局萌芽的焦土。過去我們所熟知的「全球化红利」與「長和平」已經一去不復返。這場美伊戰爭向世界展示了幾項嚴峻的現實：首先，美國的單邊領導地位正受到內外雙重夾擊，內有川普式孤立主義引發的盟友背離，外有中俄聯盟在關鍵物資與情報上的戰略協作，而中國大陸在濃縮鈾處置上的提議，預示著一個以北京為調解中心的新型國際關係正加速成型。

對於台灣而言，這場發生在數千公里外的戰火同樣極具啟示，能源供應鏈的脆弱性、海路要衝的安全風險，以及在大國博弈中如何避免成為「可交易的籌碼」，都是我們必須深思的課題。當美、中、俄的核力量進入三極平衡的臨界點，任何細微的判斷失誤都可能引發災難，也值得我們謹慎思考、研擬應變之策。