德事商務中心以全客製化服務、深度社群經營 打造跨國企業首選的共榮生態圈

德事商務中心（The Executive Centre，TEC）為全球知名頂級辦公空間領導品牌，TEC在台兩位靈魂人物——台灣與韓國區域總監莊孟瑜和台灣總經理符峻碩接受專訪，分享台灣市場的深度布局。

文‧編輯部 圖‧德事商務中心提供

德事商務中心（TEC）「全客製化」細膩擘劃，以世界級實力精雕頂級商務場域。台灣與韓國區域總監莊孟瑜表示，不只是財富五百強企業，全球十大企業中更有數家企業指定於全球辦公據點採用TEC。而在台灣新竹、桃園及高雄，TEC更推行「全客製化」服務，從物色標的、設計、營造，為客戶量身製訂，甚至實驗室、娛樂區都可納入。

TEC嚴選「社群經理」

打造商務共榮圈

TEC 核心競爭力之一就是「社群經理」（Community Manager），他們深耕會員需求並設計event（社群活動）！莊孟瑜指出「event 幫客人提升員工留任率！」當會員有業務需求，TEC更從會員網絡做媒合，「他付場地使用與服務費，我們幫他照顧business。」莊孟瑜表示。

TEC會員亦可透過APP預訂全球會議室，當你抵達東京，馬上可使用TEC的東京辦公室。即使非會員，也可在官網預訂TEC空間。TEC的頂級商務場域，讓工作也可以是品味的實踐，是優雅的生活美學！TEC近期也推出台灣黑熊保育公益計畫，特定飲品的銷售全額捐給台灣黑熊保育協會。

TEC總監莊孟瑜用熱忱翻轉

「頂級商務空間」

執掌德事商務中心的台灣與韓國區域總監莊孟瑜，帶領團隊征戰頂級商務戰場邁入第七年，莊孟瑜並非典型的商務經理人出身，而是對教學充滿熱誠的老師！莊孟瑜在大學主修英文系，畢業後進入補教產業當老師，教學資歷堪稱「一條龍」，從幼兒英語、升學考試補習班，甚至成人的商用英語，她都罩得住。「一條龍」教學傳奇，鍛鍊出一流跨界韌性。

TEC 台灣與韓國區域總監莊孟瑜，將教育 產業「以人為本」的文化帶進TEC 的頂 級商務環境，是溫暖對話的延伸與交織。

夢想轉彎：

在業績增長與新賽道間的抉擇

赴英國取得MBA學位的莊孟瑜，從講台跨入美商教育集團業務與行銷領域。集團專為金字塔頂端客戶研發數位適性教學方案，然而，「這麼棒的教學方案，不該只與精英教育劃上等號。」莊孟瑜回憶起那段熱血歲月，語氣中仍帶著當年的使命感。

於是莊孟瑜把實驗器材引進台灣，親自跑遍全台校園，為老師們梳理108 課綱與國外數位資源的對接路徑，連山區的實驗學校她也去。「我當時已經預見，隔年的業績將會迎來二十％到五十％的成長！」就在這時候，TEC邀約翩然而至。「我的理想即將就要實現了，而我真的要去TEC嗎？」，「實現使命」與「跨界挑戰」間的靈魂拷問，成為莊孟瑜職涯轉型最深刻的一幕。

將教育服務精神轉化為細膩的商務空間經營

當時美國出版商因應台灣少子化進行縮編，轉向Coworking Space（共享辦公室）。當獵人頭公司找上莊孟瑜時，她已是共享辦公室的「使用者」。半年的使用經驗，意外開啟了她的人生新視窗！最終，勇於嘗試新事物的韌性戰勝猶豫與掙扎，莊孟瑜「全身心投入」新領域。她更將教育產業「以人為本」的文化帶進商務空間。於是，TEC的頂級商務環境，更是溫暖對話的延伸與交織。

從黑板前的老師到偏鄉介紹教學產品，再到頂級商務中心的跨國總監，莊孟瑜的華麗轉身，證明只要有熱忱與專業，跨界的每一步也可以精采萬分，也為德事商務中心創造更多商機。

TEC 台灣總經理符峻碩，憑藉深厚的 跨國管理經驗以及敏銳的市場洞察力， 帶領TEC 台灣團隊持續深耕。

婉拒HTC調派到深耕台灣

符峻碩跨海寫下新篇章

從宏達電財務高層到TEC台灣區總經理符峻碩，以「財務精準力」外掛「情緒價值」重塑頂級商務空間。在TEC台灣暨韓國區域總監莊孟瑜的領導版圖中，來自澳洲的台灣區總經理符峻碩，無疑是其最倚重的核心戰略夥伴。

符峻碩在新加坡與馬來西亞長大隨後移民澳洲。在加入TEC之前，符峻碩原任職宏達電（HTC）澳洲墨爾本辦公室財務經理；澳洲舒適的生活環境讓他數次婉拒調派至台灣。「我對台灣最初的印象都來自綜藝節目，但來到這片土地後，我發現台灣真的很棒！」符峻碩表示。憑藉在新加坡打下的深厚中文基礎，符峻碩迅速融入台灣社會，更從HTC亞太區財務總監，升任為全球銷售資深總監／亞太區銷售與行銷主管。符峻碩也在此結識了生命伴侶，成為台灣女婿！

美麗的誤會成就機緣

意外開啟共享辦公領航路

符峻碩有一回受獵人頭公司之邀前往台北一○一面談，而該獵人頭公司正好是TEC的客戶會員。符峻碩笑稱：「我到了五十七樓卻找不到辦公室，是櫃檯人員引導我至公共空間，沒想到那就是共享辦公室，還以為整個豪華空間都是獵人頭公司的office！」

正是這美麗的誤會，讓符峻碩體驗了TEC頂級辦公環境魅力。符峻碩在澳洲亦曾協助團隊轉型至共享空間，深刻理解對企業的長遠價值，最終他答應獵人頭公司，轉戰TEC台灣區總經理一職。「符總經理不僅擁有紮實的財務專長，我直覺他就是能帶領團隊排除萬難的人，後來也證明確實如此！」莊孟瑜補充。

TEC打造「情緒價值」

讓商務中心更有感

儘管擁有會計師的嚴謹，符峻碩仍深信服務的溫度是無可取代的，因此TEC授予彈性預算請前檯人員幫會員準備點心，讓商務空間成為有溫度的場域。莊孟瑜舉例說明，「曾有前檯同仁發現客戶拔牙後臉腫脹，便主動採購了冰袋給對方。」符峻碩補充：「除了提供空間，我們也給了很多『情緒價值』！」符峻碩憑藉深厚的跨國管理經驗以及敏銳的市場洞察力，帶領TEC台灣團隊持續深耕，為海內外企業提供更具戰略性的辦公空間解決方案。事商務中心創造更多商機。