美以伊戰爭導致油價及原物料狂飆 台股為何逆勢高漲？

台股逆勢飆高近4萬點，究竟是危機中的機會，還是風險尚未反映的泡沫？ 全球市場在三至四月間，出現一個看似矛盾的現象：一方面，美以伊戰爭引發中東局勢劇烈動盪，荷姆茲海峽一度受阻，國際油價飆升，市場對通膨與供應鏈衝擊的憂慮迅速升溫；另一方面，台股卻在四月份強勢突破新高，讓許多投資人產生疑問：這究竟是危機中的機會，還是風險尚未反映的泡沫？

文．卓越媒體集團 徐邦浩社長

二○二六年的台股創新高，即使中東衝突、美國關稅及世界各國經濟局勢仍不穩定，但台股市場氣氛仍然熱絡，帳面獲利快速膨脹，彷彿進入「人人賺錢」的時代。然而，從經濟學與市場結構來看，股市上漲從來不是平均分配的過程，而是一場報酬重新分配的機制，指數越漲，差距往往越大。

台股飆高近4萬點！誰賺到了錢？

最大的贏家通常是「早已在場的人」。資本市場具有強烈的時間複利特性，長期持有者不需頻繁操作，只要持續承擔市場波動，就能隨著資產價格上升累積報酬。相較之下，後進場的資金多半是在市場已經上漲一段之後才進入，能參與的報酬自然被壓縮。當媒體開始大量報導行情時，往往已接近中後段，這也是多數投資人「有參與卻沒賺到」的原因之一。

而法人機構在本輪行情中扮演關鍵角色。外資、投信與大型資產管理機構擁有規模與資訊優勢，能提前布局具成長性的產業，並透過資產配置在不同階段調整風險。更重要的是，當市場資金持續流入時，這些機構的配置本身就會影響價格走勢，形成某種程度的「自我實現」。換言之，他們不只是參與市場，而是能在一定程度上引導市場方向。

另一個結構性變化，是ETF與被動投資的快速擴張。大量資金透過指數型商品持續流入市場，並集中配置於權值股，推升整體指數。這種資金具有「機械式買入」的特性，使上漲趨勢更具延續性，但同時也讓報酬集中在少數大型企業。表面上指數創高，但許多中小型股票未必同步上漲，投資人若未持有核心標的，實際感受可能與市場氛圍落差甚大。

對一般投資人而言，真正的挑戰來自人性。行為經濟學早已指出，多數人傾向在市場上漲時追高，在回檔時恐慌出場，形成反向操作。當股市不斷創高，容易產生「再不進場就來不及」的焦慮；但一旦出現波動，又迅速轉為保守。這種情緒循環，使投資決策偏離理性，也讓報酬難以累積。

那麼，一般投資人該如何在這樣的市場中定位自己？關鍵不在預測高低點，而在建立可長期執行的策略。透過分散配置與紀律投資，降低單一時點進場的風險，並將投資視為時間的累積，而非短期博弈。唯有站在長期與結構的一側，才能真正分享市場成長。

短期投機風險較高 長期資產配置仍具參與價值

從總體經濟角度來看，能源價格飆升理應對全球經濟形成壓力。油價上漲不僅推升運輸與製造成本，也會透過通膨傳導影響消費與企業利潤。對高度依賴進口能源的台灣而言，這樣的衝擊更為直接。然而，市場反而持續推高股價，顯示資本市場的運作邏輯，並非單純反映當前經濟，而是對未來預期的定價。

台股上漲的核心仍來自於產業結構與資金動能。台灣在半導體與AI供應鏈中的關鍵地位，使其在全球科技資本配置中占據重要角色。即便地緣政治升溫，資金仍持續流入具成長性的科技產業，形成「風險上升但資金不退」的現象。換言之，市場並非忽視戰爭風險，而是判斷其對核心產業的長期影響有限。

另一方面，戰爭帶來的不確定性，也間接強化了資本市場的上行動能。在不穩定環境中，資金往往尋求流動性高且具成長性的資產作為避險替代。當債券收益率未能提供足夠吸引力時，股市反而成為資金的主要去處。這種現象在過去多次地緣衝突中已出現，顯示市場對「短期衝擊」與「長期趨勢」的區分愈發明確。這樣的上漲並非沒有風險，若能源價格的持續高檔，終將影響企業基本面。而市場目前的高點，很大程度反映了對未來成長的樂觀預期，一旦這些預期未能實現，修正的幅度可能相當劇烈。

對投資人而言，當前市場最大的挑戰，在於「高點與機會並存」。指數創高並不代表不能投資，但意味著投資的邊際報酬正在下降。此時若以短期投機心態進場，風險顯著提高；但若從長期資產配置角度出發，市場仍具參與價值。

現在還是投資時機嗎？答案取決於投資人的時間視角與策略選擇，若以長期觀點看待，台灣在全球產業鏈中的地位並未改變，市場仍具結構性優勢；但若以短期操作為主，則必須面對高波動與高不確定性的現實。