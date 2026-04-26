水果之王榴槤 空運貓山王成高端市場標竿

台灣人最愛吃的榴槤，有「水果之王」的美譽，在全球榴槤市場競爭日益激烈之際，馬來西亞彭亨州的勞勿，是頂級貓山王的最大產地，憑藉獨特風味與品牌定位，成功從單一農產品躍升為高端精品象徵。

文‧傅啟倫 圖．亞恩灣國際

亞恩灣國際徐董事長指出，貓山王之所以能在眾多榴槤品種中脫穎而出，不僅仰賴其穩定且高辨識度的風味表現，更在於成功建構品牌故事與原產地價值，形成難以取代的市場護城河。面對泰國、越南等國產量與價格競爭，貓山王正以「精品化」策略走出差異化道路，持續鞏固其榴槤界頂級代表地位。

品質穩定奠基

貓山王是榴槤界的高端品牌

貓山王之所以好吃，核心在於其極高辨識度的金黃果肉、濃郁飽滿的油脂口感，以及苦甜交織的多層次風味，建立出鮮明且難以取代的品味標準。相較其他榴槤品種品質波動較大，貓山王最大優勢在於「高一致性」，能有效降低消費者選購榴槤如同「開盲盒」的不確定性，進一步累積市場信任與回購基礎。

友善無污染的榴褳果園，造就馬來西亞彭亨州（勞勿）貓山王榴槤的品質。 品牌化成功

超越品種編號的市場記憶

儘管馬來西亞境內如黑刺、紅蝦、竹腳等榴槤名種在資深饕客間亦具高度評價，但貓山王能成為國際市場代表，關鍵在於品牌塑造成功。

相較於冷冰冰的品種代號「D197」，「貓山王」名稱本身即具鮮明辨識度與傳奇色彩，更易於消費者記憶與傳播。再加上馬來西亞官方長期策略性推廣，成功將貓山王與觀光、伴手禮、高端贈禮等場景深度綁定，建立「到馬來西亞必吃貓山王」的全球消費印象。

在榴槤愛好者的眼中，榴槤不只是水果，更是一種追求極致味蕾體驗的藝術。然而，面對市場上琳瑯滿目的品種與參差不齊的價位，消費者常感到困惑：究竟如何辨別真正的頂級榴槤？而「空運」與「海運」之間，又藏著什麼樣的鮮度密碼？

鮮度競速 七天黃金流程

從勞勿果園到台北餐桌！

而有些榴槤吃起來帶有發酵的水果酒味，有些卻能保有爆發性的香氣？答案就在「運輸方式」，海運通常耗時兩週甚至更久，為因應長途運輸，多數產品需經冷凍處理並長時間儲存，可能影響果肉的質地與風味表現。

若以「全程空運直送」的方式，空運追求的是與時間賽跑，將馬來西亞果園的風味，以更短時間傳遞至消費市場，在勞勿工廠完成精細包裝後，低溫冷藏車立即將榴槤送往吉隆坡國際機場，並接受馬來西亞政府相關單位（FAMA）的出口檢驗。航班於傍晚起飛，清晨便抵達台北，這種「夕發朝至」的模式，有助於最大程度保留果肉的風味與香氣表現。

抵達台灣後，也需經過台灣政府的進口檢驗，程序通常需要二至三天，最快則在一天內完成放行。從馬來西亞工廠裝箱到送抵台北市，整個流程通常控制在約七天左右，這段時間所維持的品質條件，也成為區隔不同供應模式與品質表現的重要分水嶺。

而市面上充斥的「殭屍榴槤」，可能就是消費者低價購入且缺乏靈魂的榴槤。所謂「殭屍榴槤」，指的是透過海運長途跋涉，經歷數月甚至半年的低溫冷凍處理的榴槤。在海運過程中的溫差波動與長時間的氧化，會徹底摧毀果肉纖維，讓鮮度蕩然無存，這些榴槤雖然外表完整，實則風味早已凋零，口感如同失去生命的纖維。

貓山王從採摘、剖果、分裝至「全程空運直送」的方式，最能保持保留果肉的風味與香氣表現。 買榴槤別再盲選

三招選出頂級A級品！

在台灣，買榴槤往往像是在碰運氣，超市或市場裡推疊如山的果實，雖然標價吸引人，但品質卻極度不穩定，市面上流通的榴槤大多是透過盤商集散，經過層層轉手與長時間的倉儲，消費者買到的往往是「過熟」或「熟成不足」的殘次品。為了扭轉這種消費困局，有業者就建立了一套與市面完全不同的供應體系。

第一、從「收購」轉為「直送」的標準差異：一般市售榴槤多為市場散收，品質參差不齊。因此從產地直送，樹齡、施肥到採收時機都由專家嚴格把關，這種從源頭控管的模式，確保了每一顆果實都能達到頂級的A級規格，而非市面上常見的B、C級混充貨。

第二、獨家「熟成比例」的精準控制：市面榴槤為了防腐常過度依賴藥劑，或在完全未熟時採收，導致口感生澀。其實，每一批榴槤都必須符合特定的生理成熟度才能採摘。這種堅持讓果肉在抵達消費者手中時，正處於醣分轉化最完美的「黃金時刻」，質地如奶油般絲滑，展現「真正果王應有的尊榮感」。

第三、專業職人的最後篩選：大多數通路僅將榴槤視為一般農產品上架，缺乏專業分級。但是，每顆榴槤在出貨前都應該要經過職人級檢驗，從果殼震動頻率到香氣的層次判斷，剔除所有可能的劣質品。唯有建立這種專業門檻，才能徹底區隔市售平庸產品，讓消費者每一分錢都花在真正的鮮甜之上。

未來國際榴槤市場將呈現「雙軌競爭」格局

過去榴槤市場主要以「鮮果」為核心，但鮮果對冷鏈物流條件要求極高，保存期限短且運輸成本高，導致其銷售範圍長期受限，也讓高端品種如貓山王在亞洲以外市場的拓展面臨挑戰。

隨著冷凍技術進步，特別是急速冷凍（IQF）技術的成熟，榴槤果肉保存期限可延長至一年以上，顯著降低跨國流通門檻。冷凍榴槤逐漸從單一消費品轉化為食品加工的重要原料，廣泛應用於甜點、烘焙與飲品市場，成為拓展歐美市場的重要推手。

而冷凍與鮮果已形成明確分工：前者強調標準化與規模化生產，負責市場擴張；後者則聚焦產地特色與品鑑價值，維持高端市場定位。兩者並非替代關係，而是共同推動榴槤產業走向多元發展。

而未來國際榴槤市場將呈現「雙軌競爭」格局。一方面，冷凍產品憑藉穩定供應與標準化優勢，持續擴大全球市場滲透率；另一方面，透過精細化農業管理所培育出的高端鮮果，則將朝向精品化發展，類似精品咖啡與名莊葡萄酒，在高端消費與產地體驗市場中建立差異化價值。