東吳物理與哈佛醫學院 跨越半個地球的暑期實習，帶你走進世界頂尖實驗室
東吳大學物理學系作為全台灣唯一與「哈佛大學醫學院 (Harvard Medical School)」實驗室建立研究合作與學生實習交流的系所，每年暑假皆會精選優秀學生前往美國波士頓進行暑期實習。他們在哈佛不僅學習最尖端的醫學物理等前沿研究，更有機會實際走入醫院，觀摩「磁共振引導的聚焦超音波腦神經手術」。
文/傅啓倫 圖/東吳大學
在2024年參與實習的113級金昀廷同學曾表示：「看到物理學家與腦外科醫生合作完成無創的帕金森氏症震顫治療，那種感動是課本上絕對學不到的。」當然，學習絕不侷限在實驗室，課餘時間可走訪哈佛與MIT校園，深入認識波士頓歷史與文化。這不僅拓寬學術視野，更是難得的跨文化體驗。
而想要爭取這個機會，需要經過哪些關卡？大三的張詠翔同學，即將在今年2026踏上這趟旅程，他以自身的準備經驗與大家分享：首先，需準備一份用心的「自傳與學習計畫」，展現你對跨領域研究的熱忱與企圖心。接著，由系主任巫俊賢與系上教授進行初步面試，評估專業基礎與準備狀態。通過系上的考驗後，才能迎來最終挑戰——與哈佛醫學院白教授 (Prof. Jason White) 進行全英文的線上面試！
回顧這段闖關過程與未來的旅程，張詠翔滿懷期待地說：「非常期待能親眼見證物理原理如何在臨床醫療中發揮作用，也希望能將哈佛實驗室的前沿技術與視野帶回來，作為未來研究的養分。」
這趟橫跨半個地球的旅程，對東吳物理學生來說，不只是一份漂亮履歷，更是一次將理論與實務結合的自我成長。當他們走出實驗室，看見自己曾經在紙上計算的物理公式、在電腦裡模擬的生硬參數，最終應用在手術室裡真實的醫療技術上時，那一刻，科學不再只是課本上的真理，而是確實能改變生命的希望。
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