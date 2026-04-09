東吳物理與哈佛醫學院 跨越半個地球的暑期實習，帶你走進世界頂尖實驗室

東吳大學物理學系作為全台灣唯一與「哈佛大學醫學院 (Harvard Medical School)」實驗室建立研究合作與學生實習交流的系所，每年暑假皆會精選優秀學生前往美國波士頓進行暑期實習。他們在哈佛不僅學習最尖端的醫學物理等前沿研究，更有機會實際走入醫院，觀摩「磁共振引導的聚焦超音波腦神經手術」。

文/傅啓倫 圖/東吳大學

在2024年參與實習的113級金昀廷同學曾表示：「看到物理學家與腦外科醫生合作完成無創的帕金森氏症震顫治療，那種感動是課本上絕對學不到的。」當然，學習絕不侷限在實驗室，課餘時間可走訪哈佛與MIT校園，深入認識波士頓歷史與文化。這不僅拓寬學術視野，更是難得的跨文化體驗。

而想要爭取這個機會，需要經過哪些關卡？大三的張詠翔同學，即將在今年2026踏上這趟旅程，他以自身的準備經驗與大家分享：首先，需準備一份用心的「自傳與學習計畫」，展現你對跨領域研究的熱忱與企圖心。接著，由系主任巫俊賢與系上教授進行初步面試，評估專業基礎與準備狀態。通過系上的考驗後，才能迎來最終挑戰——與哈佛醫學院白教授 (Prof. Jason White) 進行全英文的線上面試！

金昀廷同學和梅長生教授等相關人員在哈佛實驗室共同分享學習經驗

回顧這段闖關過程與未來的旅程，張詠翔滿懷期待地說：「非常期待能親眼見證物理原理如何在臨床醫療中發揮作用，也希望能將哈佛實驗室的前沿技術與視野帶回來，作為未來研究的養分。」

這趟橫跨半個地球的旅程，對東吳物理學生來說，不只是一份漂亮履歷，更是一次將理論與實務結合的自我成長。當他們走出實驗室，看見自己曾經在紙上計算的物理公式、在電腦裡模擬的生硬參數，最終應用在手術室裡真實的醫療技術上時，那一刻，科學不再只是課本上的真理，而是確實能改變生命的希望。