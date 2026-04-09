台灣數位保險市場的機遇與挑戰：全球借鑑與在地創新

台灣保險市場長期處於高滲透率結構，傳統通路仍占主導地位。然而，金融監督管理委員會於二○二四年底推出「數位保險公司」新制後，市場對於以科技驅動、產品創新與流程重構為核心的數位保險模式，再度升溫。

文．范姜肱 博士

本文綜整國際InsurTech代表業者的發展經驗，歸納出數位保險成功的四大關鍵構面：商業模式創新、技術導向營運、垂直整合／市場專精，以及用戶體驗優先。同時，透過二○二四年指標性業者的營運成果，檢視其規模化與單位經濟改善的實際路徑。最後，進一步提出台灣落地所需的三項在地化調整，以及五大優先產品方向，作為新設或轉型業者的重要策略參考。

從高滲透率市場出發：新制開啟的「第二次機會」

台灣保險市場具備「高滲透、高密度、傳統通路主導」的典型特徵。在此結構下，若數位創新僅停留於前端介面優化或線上投保，往往難以真正撼動既有成本與分工體系。

然而，二○二四年底推出的「數位保險公司」新制，透過降低申設門檻、放寬股東限制、允許設置實體據點，並要求一定比例收入來自創新產品，同時提供最長十八個月創新保護期等制度設計，已將競爭焦點從「能否進場」轉向「能否建立差異化且可持續的營運模式」。

這也解釋了市場上多家業者積極表達申設意願的原因——當制度允許以科技與產品為核心的保險公司出現，真正的關鍵問題便轉為：數位保險如何獲利、如何擴張，以及如何在合規架構下持續運作。

全球借鑑：數位保險的關鍵在於「四構面整合能力」

國際InsurTech的實務經驗顯示，單一亮點式創新——無論是AI理賠、極速報價或行銷話題——都難以支撐長期獲利。真正具備規模化潛力的數位保險公司，往往同時整合四大構面，並形成完整閉環：

（一）商業模式創新：從「理賠導向」走向「預防與管理」

傳統保險價值多發生於事故之後，但在數位環境中，若能將服務前移至風險預防、健康管理與行為誘因設計，不僅可降低損失率，也能提升客戶黏著度。

例如Hippo以損防思維重塑房屋險，Oscar則透過日常醫療互動重新定義健康險的使用情境。其核心不在於概念，而在於是否能將「預防」轉化為可量化、可營運、可回收成本的機制。

（二）技術導向營運：打造可自動化與可迭代的系統能力

技術導向營運的本質，不是「導入AI」，而是「以技術重構流程」。Lemonade的快速理賠能力，建立在資料蒐集、規則引擎、詐欺偵測等模組化架構之上；Oscar自建全棧平台，則讓產品與服務能跨場景整合並快速迭代。

相較之下，多數台灣及全球傳統保險公司仍受限於舊有核心系統，導致產品更新與跨場景整合能力不足，成為轉型過程中的關鍵瓶頸。

（三）垂直整合與市場專精：以聚焦換取效率

數位保險新創最常見的失敗，在於一開始即試圖全面覆蓋市場。相反地，成功案例多採「由窄而深」策略，先在特定客群或場景中建立優勢。

Zego鎖定零工經濟，Alan聚焦職場健康心理，皆透過專精累積資料與經驗，再逐步擴張至其他市場。

（四）用戶體驗優先：以效率與透明度重塑信任

保險體驗的核心不在於介面設計，而在於任務完成效率與資訊透明度。六十秒報價與九十秒核保，反映的是後端整合能力；而理賠進度的即時可視化，則直接影響客戶信任與續保意願。

從2024年營運成果觀察：走向可持續的兩條路徑

若要把「四構面」從概念落地為經營結果，就必須回到規模、成長與獲利（或接近獲利）的指標檢視。表2整理了部分代表性業者的二○二四年營運數據與亮點。值得注意的是，同為InsurTech，但通往可持續的路徑並不單一。其共同趨勢是，一方面以TDO提升毛利與降低費用率（例如自動化理賠、損失率改善）；另一方面以BMI或平台化能力（IaaS/SaaS）將「科技能力」商品化，變成可對外販售的服務收入，建立第二曲線，降低單純承保波動對獲利的影響。

台灣落地關鍵：通路、合規與風險題材的在地化調整

即便全球方法論已趨成熟，台灣市場仍需面對三項在地化挑戰。

（一）通路重構：以LINE生態為核心入口

台灣高頻使用入口與支付情境相對集中，若能以LINE官方帳號、LINE Pay等作為主要觸點（Event Trigger），並與外送、叫車、旅遊等平台合作，將保險嵌入「交易完成」瞬間的一鍵加購，將有助降低理解成本並提升轉換率。換言之，台灣版數位保險的UXP，必須從入口就開始設計，而非只在投保頁面做優化。

（二）監理與資安：將合規內建於系統架構

數位保險若要運用穿戴裝置、車聯網或平台交易資料，勢必面臨個資法（Personal Data Protection Act, PDPA）下的同意、使用目的與資料最小化等要求；同時，金管會對銷售、理賠與自動化流程亦有明確規範。台灣業者若要走向TDO，務必把同意管理、資料治理、稽核追溯與模型風險管理做成「平台能力」，才能在規模擴張時維持可監理、可驗證、可持續。

（三）風險題材在地化：聚焦三大高潛力領域

台灣地震、颱風、豪雨頻仍，使參數型保險具備清晰的觸發條件與快速給付的正當性；高齡化帶動長照與健康管理需求；中小企業（Small and Medium-sized Enterprises, SME）數位化則催生資安與營運中斷風險保障。這些題材的共同點是，更容易設計「通知↓回報↓賠付」的一致動線，支撐UXP所要求的速度與透明度。

策略結論：從利基場景出發，打造可複製的營運能力

數位保險的核心，不在於快速擴展產品線，而在於建立可複製、可擴張的作業能力。

「以利基場景做深」到底在做什麼？「利基場景」是指情境清楚、客群明確、資料可得、風險可控、流程可自動化的場景。典型特徵有二：

一、入口明確：在某個平台／交易／日常流程中自然出現（例如外送接單、旅遊下單、租屋簽約、企業開通雲服務）、風險定義清楚：保障事故描述不模糊、爭議空間小、可取得關鍵資料：能拿到足以做核保／定價／反詐欺的資料（不一定很多，但要「剛好夠用」）、理賠可設計成直通式（Straight-Through Processing, STP）：能做到「少文件、少人工、可稽核」。容易驗證單位經濟：即便在小規模也能看出 LTV/CAC、損失率、理賠成本是否合理。

所以「以利基場景做深」的意思就是：不是只把投保頁做得很順，而是把定價│核保│出單-服務│理賠│反詐│再保／風控在該場景內打通，形成可運轉的閉環。

二、能力建設：把數位承保與理賠做成可複製的模組（建立閉環）

「建立可複製的數位承保與理賠能力」是什麼能力？可複製等於換一個產品／場景時，八十％沿用既有模組，二十％調參／換資料源，而不是每次重寫流程、重接系統、重訓人力。

（一）可複製的「數位承保」能力（Underwriting）

至少包含這些模組化能力：資料取得與同意管理：取得平台資料／裝置資料／第三方資料前，PDPA 同意、目的限制、留存與撤回機制要內建。報價與核保規則引擎：簡單產品先用規則（rules）+黑白名單，再逐步加上風險分層、動態定價、模型監控（避免模型漂移與歧視疑慮）。風險分層與限額控管：每一層客群／地區／時間帶的承保上限、累積曝險（accumulation）管理。再保／風險移轉可配置：尤其天災、資安這種尾端風險，沒有再保架構很難規模化。

（二）可複製的「數位理賠」能力（Claims）

理賠要能拆成標準零件：「首次事故通知」（First Notification of Loss, FNOL）流程在三分鐘內能完成，代表你把欄位、證據、身份驗證都設計到位。文件最小化與證據結構化：照片／影片／發票／定位資訊能自動讀取與校驗（不是把資料丟給人工）。通式處理自動理賠比例，一開始就設定目標，例如三十％↓五十％↓七十％。反詐欺與稽核追溯。每一筆自動核賠都要能「說得清楚、查得到」，這是監理與內控的底線。

接下來用「資料可得性、理賠可自動化、風險可控、通路嵌入性」等四個角度，篩選出五類可優先發展的產品。

一．天災參數型保險（最容易做出「快」與「可稽核」）

優先原因：觸發條件相對客觀（地震規模、降雨量、風速、淹水指標等）、可做到「免查勘／少爭議／快速給付」、適合把理賠做成自動化閉環（資料來源固定、可稽核）。

數位化要點：參數資料源的公信力與備援、觸發條件與保障設計避免「基差風險」（發生損失但未觸發、或觸發但無損失）、再保安排通常是規模化前提。

二．零工／平台工作者按次啟保（入口明確、使用頻率高）

優先原因：平台就是天然通路（嵌入式）、投保與工作行為綁定（按次／按天），保費與風險暴露一致、容易累積風險資料（出勤、時段、地點、工種）。

數位化要點：啟保／停保要做到「自動跟單」、事故通報與佐證設計要簡化（否則理賠成本吃掉保費）、要特別重視道德風險與重複理賠偵測。

三．健康服務整合的輕量保險（用服務提高黏著與續保）

優先原因：純保障型健康險理賠爭議多、醫療資料複雜；但「輕量、聚焦」的健康保+健康服務（諮詢、遠距、健康任務）更適合新進者先做。可用「預防／管理」降低損失（符合 BMI 的精神）。

數位化要點：個資／敏感健康資料合規要求更高，同意、目的、最小化、供應商管理要非常完整、先從「固定給付、明確條件」的產品設計切入，比較好自動化。

四．住宅／店家防損加值保險（用IoT與服務把保險前移）

優先原因：若能把「防損」商品化（感測器、檢測、預警、到府處理），可同時改善損失率與提升續保、適合建立「保險 + 服務」的第二曲線，而不只靠承保利差。

數位化要點：損防服務的供應鏈（安裝、維修、客服）要能標準化，否則反而增加成本、事件偵測與出險定義要一致，避免理賠糾紛。白話的說就是「系統說出事了，就必須真的符合可以理賠的條件，不然客戶會覺得被騙。」

五．SME資安+營運中斷組合式小保單（需求大但難度也最高）

現在企業很怕被駭客攻擊，因為一被攻擊就不能做生意，所以大家都需要這種保單。但這種保單最難的地方是，什麼算被駭？停多久才算停業？少賺多少錢才算損失？這些都很難精準界定。

優先原因：SME資安風險正在上升、且願意買「可負擔、易理解」的小額方案、但它通常牽涉事故認定、損失評估、鑑識、第三方服務，理賠鏈條長。

數位化要點：先把保障切小，例如「事件應變費用定額給付／即時支援服務」比「全包式營運中斷損失補償」更容易落地、與資安服務商的服務層級協議（Service Level Agreement, SLA）、通報與取證流程要先標準化，否則理賠會卡死。

從數位化 走向可持續的保險新模式

台灣數位保險的關鍵，不在於「是否上線數位」，而在於能否在合規前提下，建立可複製的數位承保與理賠能力。

唯有從利基場景出發，打通定價與理賠的閉環，並持續驗證單位經濟，數位保險才能從創新概念，真正邁向可持續的商業模式。（本文作者范姜肱，實踐大學風險管理與保險學系教授；實踐大學管理學院前院長；前純網路保險公司審查委員；金管會「金融行動創新法規調適平台保險法規檢視工作小組」委員。）