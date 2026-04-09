亞洲區新供應鏈格局形成 台灣戰略位置提升

在AI科技產業發展下，亞洲區域的供應鏈體系，在中美貿易衝突加劇，以及美國關稅政策破壞下，逐漸形成新的格局型態。

文．李振麟

今日的全球製造業，建立起新的供應鏈，這是風險分散下的自然形成，企業的經營策略，從傳統的「低廉成本」與「大規模生產」，轉向以「成本」、「安全」、「政治穩定」以及「技術掌握」為先決要件，「亞洲區域」仍是全球主要的製造核心，僅是權衡比重的分配調整。

可分為一、高階產業技術核心分布：主要是由台灣、日本、韓國等區域，其掌握半導體、精密設備以及高階材料等。

二、製造業轉移分布：主要是越南、泰國、馬來西亞、印尼，其承接設備組裝以及中階段商品製造。三、超大規模市場：主要是中國大陸，其專注於內需產業驅動，以及部分的高階產品生產製造。

對於台灣而言，擁有「AI科技」與「半導體產業」的優勢條件、如再強化我們的能源與基礎建設重置，可望提升台灣的供應鏈韌性。對東南亞而言，從先前的「替代加工生產基地」轉換成為「中低階製造轉移中心」。這是一個新的重組起點，然而「亞洲」仍然是全球的重要供應鏈心臟。

金融市場與資本流動性重新定價

當全球經濟進入高利率及高風險環境中，金融市場也將面臨新的定義。關稅政策不僅是國家主義的貿易工具，還牽動全球「股市」、「債市」、「匯市」與「大宗商品」的變數。在「利率」、「通膨」以及「關稅」三者交織下，不僅改變全球資本的流動方向，還帶來了新的連鎖效應，讓資產價值重新定位。對股市而言，高利率環境，代表供應鏈的安全穩定更受到市場重視，金融市場的波動將成為常態。

企業的應對策略

誰能在全球重組中勝出？

全球經濟的結構性重組並不是一種威脅，而是篩選機制，這場重組架構是將企業從「成本價值」的傳統觀念，走向一個「安全穩定」的市場環境，未來市場的競爭，更在乎於穩定的供應鏈條件。企業勝負的關鍵點，不再只取決於價格，而更趨向於「戰略深度」與「組織韌性」的規劃。然而，在如此不確定的經貿環境背景裡，唯有採取多重的供應鏈布局，才能分散市場風險，成為今日企業主要的經營思維。

在進入一個「安全」與「戰略」的時代背景裡，企業在經營策略上，需要更細膩的思維布局：就如同「生產地的分散」、「關鍵零組件備援」，以及「庫存與物流運輸」的彈性提升，雖然如此作法會增加固定成本，但也可望換來供應穩定性，以及政策上的彈性運用。因為在高波動的市場環境中，企業競爭優勢的關鍵條件就是「穩定性」與「安全性」，因此建立起一個多重供應鏈的政策，成為經營的方向，誰能夠先去理解與擁有，誰就能在這新的產業環境中取得優先商機。

另一方面，AI除了能夠強化決策能力以外，AI投資亦可應用於「生產優化」、「庫存管理」、「需求預測」等方面。在政策環境波動中，執行一個「快速」又「精準」的決策思維極為重要。全球經濟從「成本競爭」走向「結構性競爭」，這場產業鏈的重組，不僅是企業經營理念的挑戰，更是篩選機制的啟動。未來，風險管理將不再只是企業財務部門的單一職責，而是企業營運生存的核心運用。

企業若能建立一個完整的「風險評估機制」與「情境模擬能力」，將可以在這不確定環境中，維持穩定發展。今日的關鍵力量，是誰能夠在市場的「安全」與「利益」間取得平衡，因為風險管理將不再只是公司管理階層的職責，而是全公司發展的核心方向。企業若能建立起完整的風險評估機制，以及可能的情境狀況模擬，可望在這動盪不安的經貿環境中維持穩定發展。

台灣的戰略位置提升

在全球供應鏈組合過程中，「台灣」的經貿地位並沒有因此削弱，反而是更加凸顯，最主要的原因就是「半導體產業鏈」。晶圓代工體系的台積電，從3奈米、2奈米到未來A系列製程，再加上AI伺服器、HPC晶片、先進圖形處理GPU，甚至於高階半導體封裝，架構起台灣的產業鏈環節，台灣可謂是掌握全球先進製程的關鍵節點。

近幾年來，美國推動「晶片法案」、以限制高階設備出口，也因此傳統供應鏈環節上，出現三個明顯變化：

第一：產能的地理位置分散至多國，但是技術核心仍然保留，雖然在美國、歐洲與日本設廠，但還是能有效避免技術外移。

第二：轉單效應浮現，在關稅與政策管制背景下，促使部分的海外製造業訂單轉向台灣。其中以「電子組裝」與「關鍵零組件」受益明顯。

第三：AI需求強化台灣的產業價值，在AI資料中心的大量部署下，進而促使「高頻寬記憶體」、「先進封裝CoWoS」、「高速傳輸介面」等科技電子產品需求增加。

然而「充分的電力供應」、「高階技術人才」，對於以進出口為導向的台灣而言，極為重要。今日，台灣在半導體科技供應鏈的角色位置，已經從傳統的代工性質，成為全球科技產業的關鍵節點。

東南亞是否可以成為新的製造基地？

如果台灣是科技產業的核心點，那麼東南亞就是「產能分散」的緩衝帶。東南亞主力產業製造中心可歸納為：

一、越南是電子組裝重鎮：近十年來越南地區快速崛起，在低廉勞動成本、低政治風險以及經貿政策穩定下，對美出口關稅相對吸引人，因此吸引大量電子產業移轉。然而在當地的基礎建設條件不足下，目前的產業主力仍集中在中低階組裝部分，高階晶片以及核心技術，仍需要仰賴外部。

二、泰國是汽車與電子產業並行：泰國長期以來就是東協汽車的製造中心。後續隨著政府部門對於電動車轉型的補助支持，基礎建設逐漸興起，吸引不少中日企業加碼投資，但是受到泰國當地的政治環境不穩定因素影響下，成為外資隱憂之處。

三、印尼是資源型戰略區域：印尼的礦產資源豐富，是以資源為導向的國家，在全球「鎳礦」供應中扮演著關鍵性角色。「金屬鎳」本就是電池產業的主要成分之一，在印尼政府推動下，電池產業鏈在印尼當地逐漸集結，然而印尼本身的基礎建設與產業法規透明度仍需改善。

雖然東南亞國家的經貿角色，確實有機會成為「China+1」策略的支點，但是當地的基礎建設仍然不足，再加上高端技術人員短缺，目前還是很難取代中國大陸的完整供應鏈型態。

中國大陸調整供應鏈

近年來去全球化經貿政策蔓延，然而中國大陸並未完全退出全球供應鏈，只是在內部進行調節，如同近幾年來的經貿政策，持續以降低對於單一市場依賴、同時擴大內需以及獎勵研發創新，以提升自主性技術能力。

儘管目前外資外移頻繁，然而中國大陸龐大的內需市場，尚能保留其產業鏈條件，就以港口為例，其「上海港」仍持續位居全球貨櫃吞吐量地位，並沒有因此動搖。

然而中國大陸的出口產業結構性正在改變中，從傳統產業的低階加工，逐漸轉向以「新能源電動車」、「儲能設備」等高附加價值。如今全球供應鏈體制逐漸從單一集中點，轉向多元發展，因此尚能保持其為供應鏈節點的角色之一。

在全球經濟新格局中

台灣要如何建立長期競爭力

今日在全球經濟快速變動的時代裡，台灣正處於重要的轉折點。無論是美中競爭、供應鏈重組、能源與地緣政治風險，使得全球產業鏈與貿易結構不斷地調整。對於台灣而言，這既是挑戰，也是新的發展機會。

首先，台灣必須要持續強化核心產業競爭力。尤其是半導體、電子製造、精密機械與資通訊產業等，這本就是台灣在全球供應鏈中的關鍵優勢。未來應要持續投資於研發與技術升級，特別是在人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、先進封裝、綠能科技與數位轉型等領域，才能夠持續確保技術領先地位。

其次，台灣需要分散市場與供應鏈風險。過去全球產業過度集中於少數地區，但是，近年來企業集團開始推動「供應鏈去風險化」與「友岸外包」。台灣企業可以善用與東南亞、歐洲及美國的合作機會，建立起更具彈性的全球生產與銷售網絡，降低地緣政治衝擊。

第三，能源與基礎建設也將成為重要課題。台灣應該要加速推動再生能源、電網升級以及能源儲存技術，以確保未來的產業發展與AI算力需求能夠獲得穩定電力。

同時，政府也需要持續改善台灣的投資環境，包括法規透明度、人才培養以及資本市場發展，吸引國際企業與人才來台合作，將有助於提升台灣在全球產業鏈中的地位。

整體而言，全球經濟進入新的重組階段中，只要台灣能夠持續深化科技優勢、強化產業韌性並拓展國際合作，就有機會在新一輪的全球產業布局中，扮演更為重要的角色。