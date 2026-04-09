史詩怒火：美伊戰爭揭露美歐同盟分歧與全球戰略秩序的深層動盪

二月二十八日，由美國總統川普主導、代號為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的美國對伊朗軍事突擊正式展開，這不僅僅是美國、以色列針對伊朗核武設施的物理性摧毀，更是一場美、以兩國旨在徹底更迭波斯神權政權、重塑中東乃至全球戰略格局的豪賭。本文將審視這場戰爭背後隱藏的權力邏輯、能源枷鎖，以及對台灣這座孤懸海峽之島的深遠啟示。

文‧陳建維

這場戰爭並非突如其來的歷史偶然。從國際關係理論的「攻勢現實主義」（Offensive Realism）視角來看，重返白宮的川普持續信奉實力至上原則，他認為外交談判在面對長期具備擴張野心且接近擁有核威懾力量的區域霸權時已失去其效益。從二○二五年六月短促的「十二日戰爭」到二○二六年的戰事全面爆發，美伊之間的矛盾已從量變轉為質變，將全球推向了自冷戰結束以來最危險的轉折點。

從「午夜之錘」到「史詩怒火」 美國展開對伊全面戰爭

時間拉回到二○二五年六月二十二日的「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer）。當時，美軍出動了包括B-2幽靈戰略轟炸機在內的一二五架軍機首度在實戰中投放巨型鑽地彈（GBU-57 MOP），對伊朗境內的福爾多、納坦茲及伊斯法罕等三處關鍵核設施進行了精準打擊。這場為期十二天的衝突，本質上是美國對伊朗核紅線的一次極限測試。儘管當時伊朗採取了極具「政治表演性」的低姿態報復，即在空襲美軍駐卡達烏代德基地（Al Udeid Air Base）前預先通報周邊國家，以確保「復仇」既能對內交代又不至於引發全面大戰，但這種克制的動作反而讓華府鷹派認定德黑蘭的政權韌性已達臨界點，隨後的二○二五年末至二○二六年初，伊朗內部因經濟崩潰引發了自一九七九年以來最大規模的示威，德黑蘭政府採取了血腥鎮壓，造成數萬名民眾死亡，這為川普政府提供了發動「政權更迭」戰爭的道德藉口與戰略窗口。

二月二十八日上午，美以聯軍利用伊朗政府召開工作會報的時間點發動突襲。這場行動在戰術上堪稱現代戰爭的頂峰，以色列情報單位摩薩德（Mossad）透過駭客入侵伊朗監視與電信系統，精準掌握了伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的行蹤。在首波攻擊時，不僅哈米尼當場身亡，包括國防部長、革命衛隊（IRGC）司令以及參謀總長在內的四十多名軍政高層亦遭襲身亡。

然而，美軍顯然低估了什葉派神權體系的接班韌性。哈米尼之子穆吉塔巴·哈米尼（Mojtaba Khamenei）在混亂中倖存，並於三月八日迅速接任最高領袖職位，隨即發動了代號為「真實承諾四號」的反擊行動 。此次伊朗的反擊採取了「全域飽和」策略，不僅對以色列本土發射數百枚飛彈，更將戰火外溢至駐有美軍的鄰近國家，包括沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、巴林與科威特，導致杜拜、多哈等國際樞紐機場被迫關閉 。同時，伊朗意識到在常規武力上無法與美軍抗衡，更將攻擊重點轉向了全球經濟的軟肋：封鎖波斯灣航道的荷姆茲海峽，並攻擊所有與「敵對國家」相關的油輪與商船，這不僅是針對美國，更是向依賴該航道的全球經濟體系宣戰。

區域衝突造成全球衝擊 能源枷鎖下的通膨噩夢

細看這場戰爭，對全球最慘烈的傷害並非發生在伊朗或中東地區的街頭，而是發生在全球能源交易所的螢幕上。荷姆茲海峽的封鎖，瞬間切斷了全球約五分之一的原油供應與液化天然氣（LNG）運輸，更是過去幾次區域衝突以來，衝擊中東石油供應最劇烈的一次戰爭。

根據國際能源總署（IEA）指出，此次損失的石油桶數超過了一九七○年代兩次石油危機的總和。這對正處於能源轉型期的歐洲與亞洲各國而言，無疑是致命一擊。更深層的衝擊在於農業。波斯灣地區是全球海運化肥的重要出口地，戰爭導致肥料成本暴漲，這將直接推升全球糧食價格，引發新一輪的人道主義災難。對於依賴出口的亞洲國家來說，能源成本的轉嫁將導致生產利潤被侵蝕殆盡。以韓國為例，經濟專家已警告匯率可能面臨崩潰壓力，而日本則對中東氣源的中斷展現出前所未有的焦慮。

戰略自主政策實踐 歐美同盟產生裂痕

過去美國在面臨中東危機時通常能獲得北約盟友支持。然而此次以德國總理梅爾茨與法國總統馬克宏為首的歐洲領袖，在戰事爆發後的第一時間卻紛紛跳船，歐洲國家的態度轉變並非偶然。首先，歐洲在經歷烏克蘭戰爭後，對另一場大規模消耗戰已感到精疲力竭。德、法兩國除了公開宣稱「這不是歐洲人的戰爭」，更質疑川普政府開戰的合法性，西班牙總理桑切斯甚至直接以「魯莽且違法」來譴責此次軍事行動。這種分裂反映了歐洲過去充斥的「戰略自主」（Strategic Autonomy）已從口號轉化為實際政策。馬克宏正嘗試建立一個「不含美國」的多國聯盟，並試圖透過與伊朗殘餘勢力進行對話來保障航道安全，這種「外交對沖」策略，本質上是對美國霸權穩定能力的公開不信任，也標誌著戰後國際體系中「單極格局」的進一步瓦解。

另一方面，亞洲國家在這場戰事中的處境更為尷尬。日本、韓國、印度等國在安全上依賴美國，但在能源上卻被中東綁架，中國大陸則是這場戰爭中最大的不確定因素。雖然北京在口頭上強烈譴責美方的單邊行動，但私底下卻加速與俄羅斯及中東其他產油國簽署長約，並利用能源危機擴大其在人民幣結算領域的影響力 。對北京而言，美軍陷於中東泥淖意味著「印太戰略」的資源排擠，這無疑為其在台海與南海的行動騰出了戰略空間。

美伊戰爭對台啟示 能源國防雙重警鐘

這場戰爭雖遠在中東，但卻對台灣敲響能源及國防的雙重警鐘。首先是戳破了台灣「能源自主」的幻象。在非核家園的規畫中，台灣供電有近五成來自天然氣，但此次能源危機卻掀開國內氣源安全儲備天數僅十一天。在荷姆茲海峽封鎖、卡達供氣中斷的極端情境下，台灣雖然可以轉向美、澳採購現貨，但議價能力的喪失與運輸時間的延宕，卻使我們時刻面臨停電危機。更令人不安的是，半導體晶片製程所需的關鍵氣體氦氣，亦高度依賴卡達進口，雖然經濟部聲稱可以透過國際供應商調度，但成本的激增卻將直接削弱我國半導體產業的國際競爭力，這些問題都在這次的美伊衝突中被赤裸裸地揭開。

面對此次能源危機，賴清德總統已鬆口重啟核二、核三的可能性，但進一步思考能源政策即結構的轉型，對台灣才是重中之重。如效法日本，將天然氣法定儲備標準提升至三週以上，並加快三接至七接的建設進度，確保有物理空間存放戰略物資。同時戰爭再次證明，過度依賴單一進口路徑的能源（如LNG）是國安自殺，政府應重新審視能源布局，確保在國際封鎖發生時，台灣具備基本、不依賴外部航道的基載電力。最後則是台灣主動爭取與美、日、澳等國建立「能源互助機制」，避免能源中斷問題真實發生。

此外，川普在伊朗展現的「史詩怒火」模式，其實是美軍《二○二六國防戰略》中「拒止防衛」概念的實踐，即以海空軍集中打擊、避免地面部隊介入，目的在透過摧毀敵方指揮鏈與精銳武裝來獲取談判地位。而這對於台海防禦而言，既是利多也是利空。利多在於北京現在必須正視川普「說到做到」的瘋狂風格，這大大提高了其武力犯台的心理成本。利空則在於美軍為了增援中東，已經開始抽調駐韓、駐日的愛國者飛彈與薩德系統。如果美伊戰爭演變成長期消耗戰，美國在印太地區的軍事資源將不可避免地被稀釋，台灣必須在「美國可能遲到」的前提下，重新評估我們的防衛韌性。

這場美伊戰爭不是一場發生在遙遠異鄉的武力展示，而是一面映照出全球秩序裂痕的鏡子。它告訴我們，霸權的威懾力正在被財政壓力與盟友的離心力所削弱、全球供應鏈在面對地緣衝突時竟然如此脆弱；它更告訴台灣，如果我們不能在能源與國防上建立真正的自主韌性，那麼當大國的「史詩怒火」燃起時，我們很可能淪為全球權力賽局中的祭品。唯有務實的面對能源缺口，靈活的應對國際大國的不同調，並在軍事上持續強化「去中心化」的抗壓能力，我們才能在波斯灣的硝煙中，看清自己未來的路。