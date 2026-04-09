全民養蝦：AI時代的狂歡與隱憂

近來中國大陸出現一股奇特潮流，大家口中的「養小龍蝦」並不是在池塘裡養殖水產，而是指一款名為OpenClaw的開源人工智慧框架。因為它的圖示像龍蝦，因此被暱稱為「小龍蝦」。這個系統的特別之處在於，它不僅能像聊天機器人一樣回答問題，還能直接操作電腦替人完成任務。換句話說，它不只是顧問，而是能真正「動手做事」的數位員工。這樣的能力讓人第一次真切感受到，人工智慧不再只是提供建議，而是開始接管部分工作流程。於是「養小龍蝦」成為全民參與的熱潮，也象徵著AI技術正在快速普及。

文．林建甫

然而，這場看似熱鬧的潮流背後，其實有不容忽視的成本。OpenClaw的運作需要大量算力，每一次操作都會消耗Token，遠比單純的文字對話昂貴。如果把 Token想像成手機通話的「分鐘數」或遊戲裡的「點數」，就很容易理解：你向 AI下達指令，它思考、執行，就會扣除相應的Token。任務越複雜，消耗越快，因此有人戲稱它是「Token提款機」。對一般使用者而言，這意味著必須持續投入資源，例如升級硬體、租用雲端服務、支付模型費用，甚至負擔電力支出。對雲端廠商與大模型公司來說，這卻是絕佳商機。透過一鍵部署與低價API，他們能吸引用戶訂閱並形成長期收入。簡單而言，「養小龍蝦」的經濟邏輯就是：算力像水一樣，必須持續消耗才能維持系統運作。

更深層的角力其實在於數據。OpenClaw不僅生成文字，還會記錄人類完成任務的完整過程，這些被稱為「任務軌跡數據」。其價值遠高於一般文本，因為它呈現了人類如何思考、決策與執行。誰掌握最多這類數據，誰就更有機會訓練出具備行動能力的AI模型。從這個角度看，養蝦其實是一場數據競賽，然而，大量系統直接暴露在公網上，也帶來新的安全風險。若缺乏防護措施，駭客可能藉此入侵系統，竊取帳號憑證或敏感資訊，使這場全民實驗成為網路攻擊的入口。

除了技術與經濟層面，「養小龍蝦」也反映出產業結構的變化。普通使用者透過部署與運行AI，直接參與算力消耗與數據生成，某種程度上成為產業鏈的一環。這也凸顯中國大陸發展人工智慧的一些優勢：龐大的使用者基礎、相對低廉的算力成本，以及快速擴散的開源生態。這些條件使技術浪潮能在短時間內迅速形成。然而熱潮背後仍存在隱憂，例如數據隱私問題尚未完善，算力消耗可能造成資源浪費，過度投機也可能催生泡沫。如果缺乏制度與技術上的平衡，這場熱潮很可能只是短暫的狂歡。

本文作者為中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授、台灣經濟研究院院長林建甫

因此，更重要的是在熱潮之中保持冷靜，真正值得關注的，不是一時的流行，而是如何把全民參與轉化為長期的技術積累與產業升級。這意味著必須建立更完善的安全機制，降低數據外洩與駭客攻擊的風險；同時合理規劃算力資源，避免無謂浪費；並引導產業朝健康方向發展，而非只追逐短期利益。唯有如此，「養小龍蝦」才不會只是曇花一現的數位狂歡，而能成為推動人工智慧進步的一個契機。

總之，「養小龍蝦」是一個頗具象徵性的隱喻。它表面上是一場技術潮流，背後卻映照出人工智慧產業的深層邏輯：算力的經濟現實、數據競爭的激烈，以及社會參與帶來的新型產業模式。這場全民狂歡既充滿機會，也伴隨風險。真正的關鍵在於，當熱潮退去之後，是否能留下持續的技術積累與產業升級，而不只是短暫的流行。