破除AI焦慮 請停止撒胡椒粉！

如果你的企業正感覺到AI投資像是一個無底洞，產出卻遲遲未見於損益表，你並不孤單，我們正處於「生產力J曲線」最痛苦的谷底。

文‧林嘉宏

二○二六年初的董事會報告中，出現了一個前所未有的共同焦慮。經過了三年的 AI預算大擴張、無數次的驗證與訂閱帳單累積，股東們的耐心正來到臨界點。他們不再滿足於我們導入了多少AI代理人這種指標，而開始追問那個最核心、最冷酷的問題：「AI真實的回報（Return on AI, RoAI）在哪裡？」

為什麼「高科技」換不來「高回報」？

過去兩年，大多數企業主犯了一個代價高昂的邏輯錯誤：他們把AI當成一種隨插即用的效率工具，卻忽視了它在本質上是一種通用技術（General Purpose Technology）。

最近最火紅的OpenClaw（龍蝦）就是最好的例子，這項技術讓機器人的靈巧抓取成本降到了幾百美金，讓自動化變得輕鬆上手。但如果你只是買了這隻強大的「龍蝦手」，卻依然沿用舊有的低效生產線，這隻手抓得再快，也救不了整條線的產能。

二十世紀初電力取代蒸汽機時，工廠如果只是單純把引擎換成馬達，而不重新排列生產線，產能根本不會提升。同樣地，如果你只是讓員工用AI來寫更多的Email、製作更精美的投影片，你得到的只是更有效率的平庸，而非獨特競爭優勢。

正如史丹佛大學教授艾瑞克·布林優夫森（Erik Brynjolfsson）所提出的「J曲線」理論，AI的回報往往滯後，我將這種績效困境歸納為一個動態平衡模型：

這個公式並非數學上的精確計算，而是一個管理學的導引。它告訴我們：當你的流程重塑趨近於零，或是變革阻力無限大時，無論你買了多強大的AI，最終的回報都將趨近於零。

流程的關鍵痛點

為什麼流程重塑如此艱難？因為大多數企業的流程是為了控制風險而設計的，而非為了協作效能。

在AI代理人已經可以自主執行任務的今天，我們卻仍在使用二○一○年代的審核流程。當AI在三秒內完成了一份市場分析，卻要等待三天的人工層層核決，這就是典型的流程損耗。卓越的領導者必須意識到：AI 時代的競爭，比的不是誰的AI更聰明，而是誰的組織更有能力為了AI 而「自廢武功」——敢於拆解那些運作了幾十年、已成慣性的陳舊流程。

組織變革的冷摩擦

另一個隱形的RoAI殺手是「組織變革阻力」，這不僅僅是員工擔心被取代的恐懼，更深層的是一種科技超載（Techno-overload）。

當員工每天被要求學習五種新的工具，卻沒有人告訴他們這與他們的KPI有何關聯時，他們會產生一種防禦性的消極。他們會表演式地使用AI，卻在私底下沿用舊方法，而這種冷摩擦會迅速吞噬掉所有的技術紅利。

二○二六企業翻轉績效的三支箭

我建議管理層必須射出三支關鍵的箭：

一、從撒胡椒粉轉向垂直深耕：識別出一至二個能直接撼動營收的關鍵場景。例如：將AI全力投入於自動化供應鏈調度。在這些點上，要求十倍速的流程重整，而非十％的效率提升。

二、重新定義人才：未來最昂貴的人才，是能將業務邏輯與AI能力縫合的流程架構師。他們必須懂業務痛點，也懂AI的邊界，並具備推動組織轉型的人格魅力。

三、建立容錯的RoAI評估體系：我們必須承認AI投資具有高度的不確定性。領導者不應只看傳統的ROI，而應引入期權價值的概念。某些AI專案短期內可能沒賺錢，但它為公司建立的數據資產與學習曲線，是以後生存的門票。

AI狂熱的蜜月期已經結束，現在是實戰的修羅場，二○二六年的卓越領導者，不應追求成為科技大師，而應回歸成為價值發現者！