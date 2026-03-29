在全球地緣政治最為動盪的時刻，西太平洋局勢正處於一觸即發的「灰區」邊緣。為提供最精準的戰略分析與防務情報，卓越媒體集團宣布成立軍事媒體平台——「西太平洋戰情室」，由卓越媒體集團社長徐邦浩擔任發行人，陳今平出任社長，邀集前台鐵董事長杜微擔任首席顧問、資深軍事記者盧德允出任總編輯，率國內外頂尖主筆及特派員，共同打造此一全新平台。這支跨領域頂尖團隊，將以「戰爭技術」與「情報操作」為核心，帶領讀者直擊軍事衝突背後的驚悚真相。

文/傅啓倫

首席顧問杜微（前台鐵董事長）對國家戰略基礎建設有深刻理解，提供西太平洋戰情室更具厚度的戰略見解。

權威坐鎮，從國家治理到戰略披露，「西太平洋戰情室」陣容中最受矚目的，莫過於前台鐵董事長杜微擔任首席顧問。杜微在管理台鐵期間，對組織變革與危機處理，尤其是國土規劃、關鍵基礎設施安全與運輸韌性，擁有難得的實務經歷；而早期很長一段時間，他也曾利用公餘投入國內媒體、專業雜誌及軍聞報導專欄作者的行列，著有多本專書及專論，對於武器裝備有一定的研究；此次擔任西太首顧，提供最具深度的戰略見解，不做第二人想。

總編輯盧德允（軍事資深評論專家）將引領讀者解讀衛星圖資背後的兵力調動，以及隨時可能引爆區域戰火的軍事徵候。

靈魂人物 ！軍事專家盧德允揭露武力情報的冷冽

而負責內容導航的靈魂人物，則是擔任總編輯的軍事專家盧德允。盧德允深耕軍事領域數十年，以其犀利的觀察與扎實的訪談著稱，在他的筆下，軍事不再只是冰冷的參數與報表，而是充滿人性掙扎、情報與慘烈結局的真實劇場。

盧德允曾深入採訪過無數軍事演習與防務技術，他深知「情報」在現代戰爭中既是盾也是矛。在「西太平洋戰情室」中，他將帶領團隊追蹤最前沿的武力發展——從隱形戰機的雷達特徵到潛艦在深海中的無聲對峙。更重要的是，他擅長將宏觀的軍事部署轉化為令人屏息的情報故事，讀者將在盧德允的引導下，看見衛星圖資背後的兵力調動，以及那些隱藏在官方辭令下、隨時可能引爆區域戰火的軍事徵候。

「西太平洋戰情室」的主軸，不同於傳統媒體的直觀或盲從，而是著重軍武的真實性，「有話直說」乃最貼切的形容詞。當前西太平洋，美中台及地區強權們頻繁刺探交鋒，這種高壓對峙狀態，隨時可能因為一個錯誤的判斷而轉向毀滅。戰情室將深入探討各國現代武器效能、軍力消長，從而使普羅大眾了解區域平衡的因應之道。

盧德允在編輯部會議中強調：「我們要傳達的不是好戰，而是恐懼——對戰爭殘酷的敬畏。」透過對先進武器如導引飛彈、電子干擾技術的詳盡分析，網站將揭露未來戰場上那種「看不見的殺戮」。這種對武力情報的深度挖掘，將讓讀者明白，西太平洋的和平是多麼脆弱，而一旦平衡傾斜，後果將是何等驚悚。

卓越媒體集團的戰略佈局

發行人徐邦浩表示，卓越媒體集團一直以來致力於深度報導，此次成立「西太平洋戰情室」，是為了補足國內媒體在專業軍事分析上的缺口。社長陳今平也提到，這是一個需要真相的時代，特別是在假訊息充斥的資訊戰環境下，杜微顧問的嚴謹與盧德允總編的專業，將成為讀者最信賴的防線。

「西太平洋戰情室」不僅是一個新聞網站，更是一個情報交換與戰略對話的中心，我們看見的不僅是精良的武力展示，更是對人類文明存續的深思。透過戰情室對整體戰略的專業掌握，以及對軍武情報的精闢剖析，「西太平洋戰情室」將帶領國人看清局勢、保持警覺。在這個戰爭與和平僅一線之隔的時代，看清戰爭的臨界，才能找到維繫和平的微光。

西太平戰情室網址：https://westpacwar.news/