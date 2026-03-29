賴凱萱出任卓越農經社社長 為農漁產業搭起新的溝通橋梁

她俐落地將一疊提案資料放在桌上，像是把一張龐大的世界地圖折疊成一份可執行的行動清單。那一刻，很難不被她鮮明的品牌身份吸引。身為 Paul Frank、KANGOL、Herschel、Gola、Everlast、ccilu，以及 NBA、NFL、NCAA 等國際品牌在台營運體系的品牌總監，她站在國際授權與市場通路的交會點，在制度與商業之間穿梭，將抽象的品牌價值轉化為清晰的識別系統，也把複雜的規範整合為可推動的市場策略。這樣的歷練形塑了賴凱萱。而這些經驗， 使她習慣在制度、通路與品牌運作之間尋找連結點，並把看似繁複的結構轉化為可以推進的行動。

文‧ 劉正廷 圖‧ 孫玉璞、農業部提供

這樣的歷練形塑了賴凱萱。而這些經驗， 使她習慣在制度、通路與品牌運作之間尋找連結點，並把看似繁複的結構轉化為可以推進的行動。

因此，當她踏出新的方向，創辦卓越農經社，並親自擔任社長，所承擔的並不只是媒體角色，而是希望透過一個能連結政策、產地與市場的平台，讓農漁業既有的成果、資源與價值被更充分地看見。對她而言，這不只是職務上的延伸，更是一種回到土地、服務產業的選擇。

國際品牌歷練：

累積市場判讀能力

回顧自身職涯背景，賴凱萱並不刻意強調個人光環。早年在外商體系中淬鍊的歲月，有系統的專業訓練讓思考更創意靈活。其後從第一線銷售、品牌營運到董事會層級的決策參與，在她看來，這些歷程更像是一段能力逐步累積的過程。

她現任多個國際品牌在台營運體系的品牌總監，負責品牌的市場經營、通路布局與策略整合。這些品牌在全球市場各自擁有鮮明定位，也代表不同層次的品牌授權與營運模式。能在第一線統籌品牌推進，不只是代理品牌，更是在競爭激烈的市場環境中，持續磨練對市場節奏、消費心理與品牌價值的判讀能力。

在與市場交手的歷練中，賴凱萱養成務實而清晰的思考習慣。面對再複雜的問題，她習慣先拆解脈絡、釐清核心，再一步步找出可被執行的推進方向；而在品牌經營上，她始終在做的，是把抽象價值轉化為市場能接受的表達方式。正如她所說：市場不是靠聲量說服，而是需要認同與建立信任。

從品牌市場視角看見農漁業的語言落差

在賴凱萱眼中，台灣農漁業經長期努力已累積深厚的資源與成果，但更重要的是如何讓這些價值能被更清楚地看見和認識。

她深感台灣農漁業並不缺優質產品，也不缺累積多年的技術與經驗，關鍵在於如何把這些價值轉化為外界能理解的產業語言。這樣的落差，並不只是表達方式的問題，更在於政策、產地與市場之間，始終存在著不同的觀點與節奏。

當不同角色各自以不同語言談論同一件事情時，即使彼此並非對立，也往往難以形成真正有效的對接。很多時候不是沒有人努力，而是大家說的話並不在同一個頻道。賴凱萱如此形容自己的觀察。因此，她更加確信，對一個產業而言，如何被說清楚，從來不是附屬工作，而是能否被社會看見的重要條件。

中華民國農會理事長蕭漢俊（左）、卓越農經社長賴凱 萱，暢談農會價值與產業轉型。

公益供應鏈：

善意要有路徑，才能抵達現場

在市場與品牌領域累積整合經驗後，賴凱萱也將相同能力帶入公益行動。旗下品牌KANGOL 曾在東森購物台創下亮眼銷售紀錄，對執行始終有著務實而清楚的要求。她曾注意到，許多偏鄉地區即使有捐款，也未必能即時轉化為孩子真正需要的物資。

尤其是當學校在海拔一千多公尺最接近天空的地方，周圍連便利商店都沒有，孩子們真的是有錢沒地方買東西，於是她直接採購兩大車生活用品，親自送往部落與學校，讓孩子在放學後就能領取。

同樣的理念，也延伸到她發起的募鞋計畫﹁夢想從這裡開始。原本預估三個月募集一千雙鞋，結果不到兩週便完成目標。當她走進部落，看見孩子們小心翼翼抱著鞋子的神情，更加確信公益不在於聲量，而在於能否真正將愛傳遞到需要的人手中。

如此整合能力，亦出現在她協助農會銷售鳳梨的行動中。當鳳梨因為特殊因素無法出口時，即使當時人在海外，她仍迅速整合資訊、整理出貨條件，透過通訊網絡擴散訊息，在短時間內協助農民銷售出七百多箱鳳梨。在賴凱萱看來，品牌經營、公益行動與產業推動，看似分屬不同領域，實則都指向同一件事：如何把分散的資源整合為可執行的方案，讓善意不只停留在想法，而能真正發生作用。

農經社定位：

讓農漁產業被理解，才有更好的決策

當農漁業進入公共討論時，人們往往先想到補助、價格波動與產銷壓力。然而在全球供應鏈重組與淨零轉型的浪潮下，農業所承載的，早已不只是產量與價格的起伏，而是整體產業結構與國家定位的持續調整。

極端氣候加劇、碳排制度逐漸成為新的貿易門檻，農業也正從傳統的在地產業，走向與國際市場、環境治理及科技創新緊密相連的重要領域。

在這樣的背景下，賴凱萱更關心的是：自己能否透過卓越農經社這個平台，為既有成果多做一些連結與服務。

她相信，台灣農業一路走來已累積扎實基礎。若能透過更好的整合與溝通，讓政策、產地與市場形成更順暢的對話，原本分散的力量便有機會被重新凝聚。

談到產業識別，她舉日本 JA 為例。一個清楚的縮寫與標誌，之所以能夠凝聚規模與信任，不只因為它容易辨識，更因為它背後代表著一整套制度、品質與組織邏輯。她認為， 台灣農漁業同樣需要清晰的識別力量，將台灣農業品牌化作為目標，讓外界記住的不只是某一個產季或某一項作物，而是整體產業運作的價值與方向。

因此，卓越農經社以AE作為識別縮寫，所指向的不只是 AgriculturalEconomics 的字面意義，更是一種把農業重新放回產業經濟視角的企圖。她希望透過這個平台，讓農業不再只是被片段談論的生產議題，而能回到市場、體系與發展戰略的整體脈絡之中。若要用一句話概括她最在意的核心，她說：我希望讓農漁業被正確地理解。唯有先建立足夠的認識， 討論才不致流於片面；而當討論逐漸成熟，決策也才能走得更遠。對賴凱萱而言，卓越農經社真正希望扮演的，是一座連結政策、產地與市場的橋梁，讓既有的成果與資源得以更好地串連，也讓台灣農漁產業的價值得以被看見，並在國家發展的版圖中發揮更大的作用。而比起改變這樣宏大的字眼，她更願意用服務來形容自己的角色。感恩自己生長在這一片土地上，也感恩此刻仍有機會為農漁產業盡一份心力，她期許把原本已經存在的能量連接起來，讓更多人看見，也讓更多合作得以發生。對她而言，這不只是工作，更是一種回應土地的方式。