蘇巧慧「溫暖、創新、會做事」 期推動新北升級藍圖

民進黨新北市長候選人蘇巧慧「溫暖、創新、會做事」，擁有十年公共服務的歷練，對新北市具有深厚的感情，期望有機會用創新方法結合在地故事，讓新北市二十九個鄉鎮都成為閃耀的繁星，匯聚成最耀眼的城市。

文．傅啟倫

在新北市這座擁有四百萬常住人口、被譽為「台灣縮影」的城市裡，治理不只需要宏觀的願景，更需要有溫度、有效率的執行力。對於蘇巧慧而言，新北市不僅是地圖上的行政區域，更是她投身公共事務、深耕多年的初心所在。

長跑當短跑衝刺

十年歷練爭取服務全新北市民的機會

蘇巧慧的從政養分，很大一部分源自對民主價值及城市治理的深刻觀察。她憶及尤清與蘇貞昌兩位前縣長時期，如何以強大的執行力，開創出新板特區、北大特區與林口新市鎮，並解決了汐止長年的水患。那段歲月，她正好見證了昔日台北縣脫胎換骨的關鍵時刻。

蘇巧慧自二○一六年投入政壇，翻轉當時國民黨長期的優勢選區，成為新北市第五選區（樹林、鶯歌、新莊西盛九里）的立法委員，至今服務已屆十年。十年間，她在國會修訂法律、監督政府，十五度獲得優秀立委認證；她在地方看見需求、解決問題，三度贏得選民的託付。憶起這些過程，蘇巧慧信手拈來數個重大建設背後不為人知的故事，從化不可能為可能的鶯歌車站電扶梯，到填土造路的大漢溪整治計畫，再到地方鄉親期待已久的樹林捷運等，個個都有她多方協調、爭取資源的身影。不僅如此，她也提案全台首部《太空發展法》，整合太空產業鏈；修訂《圖書館法》，引入「公共出借權」概念，讓創作者能從圖書館借閱中獲得分潤，實質支持內容產業的發展。

「別人沒想到的，我會想到；別人做不到的，我可以做到。」如今，她用這十年的歷練，來爭取服務全新北市民的機會。

去年十一月，蘇巧慧正式獲得提名，代表民主進步黨角逐二○二六年新北市市長。然而早在二○二四年下半年，蘇巧慧就已表態有意參選新北市市長選舉。「我和團隊把長跑當短跑衝刺，每一天都全力以赴。」對她來說，不管對手起跑與否，選戰從七百多天前就已經開始。

蘇巧慧默默耕耘「水獺 媽媽巧巧話」網路頻道 說故事給孩童聽，至今 已錄製330 集。

再造新新北 讓衛星變繁星

蘇巧慧將她的服務理念拆解為三個維度：溫暖、創新、會做事。「溫暖，是看見民眾的需求並聆聽基層聲音；創新，是找到新方法解決舊問題；會做事，則是最有效率的執行力。」過去十年他和團隊用這樣的精神，解決選區大大小小的問題，如今她將選區擴大到新北市二十九區。

蘇巧慧深知新北市面臨的挑戰，人口高度集中導致的交通、住宅壓力，以及部分地區產業轉型下的人才流失，都是她急欲解決的課題。「人口稠密的地方，加速公辦都更，讓街道有新風貌，讓城市亮起來。人口稀少的地方，推動地方創生，增加就業機會，把產業帶起來。」蘇巧慧指出，當區域發展均衡，就能打造城市整體的認同感，讓四百萬人口以身為新北市民為榮，而這就是她心中的新新北。

談及現在的新北市，蘇巧慧認為要治理一座城市本來就不容易，而新北市長期被認為是台北市的衛星城市，但其實新北市人才眾多、地景風貌多樣，更是眾多產業的發源地。「過去我們常說一鄉鎮一特色，未來我希望讓每個鄉鎮都成為閃耀的繁星。」蘇巧慧認為新北市有多樣的在地資源，具備極大潛能，只要用創新方法結合在地故事，就能打造眾多璀璨的繁星，匯聚成最耀眼的城市。蘇巧慧以坪林茶文化、平溪鐵道等地方特色為例，「這些是大家耳熟能詳的在地特色」，可以加一些創新的思考，讓這些地方更被看見，例如結合ACG產業打造特色小鎮、聚集工藝匠師和藝術家創造特色列車。談論起這些創新的想法，蘇巧慧眼神發亮、侃侃而談，新北市二十九區在她眼中就是一顆顆閃亮的繁星。

親和的蘇巧慧深入市場瞭解民情。

首波六大福利政見

落實「老幼都顧好，家庭少煩惱」

當然，逐步實踐新新北的願景外，她也認為減輕家庭負擔是市長的首要任務，因此農曆年前，她就率先提出六大福利政見，從「公立國中小免費營養午餐」、「○到六歲幼兒免門診和住院部分負擔」、「○到六歲幼兒免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗」、「早產兒家庭照顧津貼三萬元」，再到「六十五歲以上長輩裝假牙補助最高五萬元」、「敬老卡提升到一千點，且年度內可沿用」，首波政見推出後，就獲得了極大迴響。

蘇巧慧主張當選後，新北市公立國中小的學童營養午餐將「全面免費」。並表示這不只是財務上的補貼，更包含整體的供餐品質升級，她計畫與團膳業者、家長深度合作，提升餐食營養與安全等級，讓孩子吃得好，家長沒煩惱。

再來，對於育兒家庭而言，孩童生病時的醫療支出與心力交瘁是巨大壓力，因此她提出「○到六歲孩童看診免除門診與住院部分負擔」，透過市府財政的承接，讓家長在守護孩子健康的路上，少一份經濟憂慮。她也進一步提出「○到六歲幼兒提供腸病毒與輪狀病毒疫苗的全面免費接種」，因為她認為預防更勝於治療，而腸病毒與輪狀病毒是幼兒最常見的健康威脅，全面納入公費補助能有效降低感染率，建立更完善的城市健康防護網。除此，蘇巧慧也針對早產兒家庭提出政見，早產兒家庭往往面臨突如其來的醫療需求與高昂的照護成本，提出發放「三萬元照顧津貼」提供一份實質的關懷與緩衝。

兒童相關福利政見外，照顧長輩的政見當然也不可少。蘇巧慧觀察到許多長者因缺牙而影響進食與睡眠，進而導致健康惡化。因此她主張補助長輩裝假牙，最高五萬元，盼望進而提升長輩的生活品質、減少醫療支出。此外她表示，地方長輩最頻繁反映的需求就是提升敬老卡點數，因此她計畫將敬老卡每月點數從六百點提升至一千點，並打破「每月清零」的規定，將效期改為「按年度計算」，讓長輩可以累積點數、彈性規畫出遊行程，更承諾擴大敬老卡的使用範圍，讓敬老卡真正成為長者參與城市生活的通行證。

蘇巧慧指出這些福利政見都是比對中央地方政策，衡量市政府財力後推出的政見，期望讓肩負上下照顧壓力的「三明治族群」不再孤軍奮戰，更希望市民可以看見有感的溫暖政見。蘇巧慧也多次強調「這只是第一波政見！」未來她會在適當的時機提出擴及各領域、各產業的政見，希望大家拭目以待。

做好全方位準備

盼與新北市民共同執筆新篇章

如今蘇巧慧在新北各地勤跑基層，為的就是踏遍新北每個角落、獲得更多新北市民的認同。她打開手機，桌布是新北市二十九區的地圖，倒數選戰的行事曆也明顯可見。「我會把握每一天並全力以赴，爭取一個服務全新北市民的機會，讓這座城市再升級。」蘇巧慧堅定地說道。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧帶著對新北市深厚的感情，以及十年公共服務的歷練，用她「溫暖、創新、會做事」的特質，期望翻轉這座由國民黨執政二十一年的城市。「新北要更好，台灣才會好。」蘇巧慧表示，她已做好全方位的準備，期望與四百萬新北市民共同執筆這座城市的新篇章，點亮繁星、閃耀新北。