快訊

WBC最帥外援！「費仔」費爾柴德「顏值、實力全在線」還有超正金髮辣妻 根本人生勝利組

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

消失8年露面！張宇與眾多星友資助袁惟仁 不捨弔唁：對他來講是解脫

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣房市低迷 交易趨緩 短期難上揚

聯合新聞網／ 卓越

自「新青安政策」造成房市衝擊以來，台灣的房地產市場在央行的「限貸」與「高利息」政策下，房市交易量漸進降溫已成為趨勢。

文．李振麟

原本「新青安政策」的推行在於協助首購族購屋置產，但卻不幸成為投資客炒作的器皿，在極短時間內將房價推升到高位點。雖然最終透過銀行的放款資金收緊，以及高利策略下才適時加以抑制，如今市場已經逐步降溫，但是房價卻受到更多外來因素衝擊，並沒有出現大幅度的回檔。

近期購屋置產市場的負面效應逐漸浮現，在消費者購屋意願持續轉弱情況下，市場整體動能明顯受到影響。另一方面，原物料價格持續上漲，再加上高利率政策長期維持，房地產市場正面臨嚴峻的壓力，尤其是在生活成本結構不斷攀升環境下，終端消費需求因此轉弱，使得整體市場交易量出現遲滯，形成難以短期化解的結構性問題。

房市降溫

生活就會變輕鬆嗎？

近幾年台灣房市在央行政策指導下，房價逐漸趨緩、交易量降溫，然而，現實面往往比想像中還要更複雜，生活壓力也沒有因此減輕，情勢發展並不是代表家庭支出以外的其他項目同步下降。因為房市的降溫效應，很難轉換成為民眾的實質性減負。

首先，家庭的生活支出結構，早已不再圍繞著房價。因為「交通」、「能源」、「醫療」、「教育」等，已經成為影響生活壓力的關鍵因素。房市的降溫僅能反映交易活動的趨緩，並不視為生活壓力的減少，結果只是不再「惡化」。對於租屋者而言，租金也並不會因此減少；對於購屋者而言，每月的房貸支出還是一樣。長年以來，「房價」就被視為財富累積的因素之一，然而房價不再上漲，也同樣意味著財富縮減，今日房市降溫，只是反映出市場的交易趨緩，而非生活成本因此下降。

房市降溫將牽動其他相關的產業營運逐漸轉弱，反而造就心理層面上，對於就業與收入的不確定壓力增加，當資產增加的安全感逐漸消逝後，對於未來的收入預期便因此順勢減少，消費行為就自然發生結構性改變而趨向保守，整體市場的商業行為將更為謹慎。

消費者信心變化

尋求穩定與安全感

消費者信心變化，反映出對於「風險」、「穩定」與「安全感」的重新評估。從財務角度來分析，因為高利率生活環境中，這些稅負與貸款條件，往往比房價還要更容易影響到家庭生活。唯有一個「穩定的收入成長」，以及「可預期性支出」，才是今日信心回歸的主要力量。

雖然房市降溫或許可抑制資產走向泡沫化，但若未能適時調整相關的成本結構，生活環境仍然是無法改善，因此唯有當「居住」、「消費」與「收入」三層面相平衡時，才能達到實質性減壓目的。

另一方面，房市降溫也可能影響到整體社會的商業氛圍。當房地產相關的產業活動放緩，更容易產生出對於市場景氣的悲觀感，值得注意的，這種心理調整並不是短期現象，因為一旦消費者長期處於不確定的經濟環境下，勢必傾向於保守姿態，即使是未來的環境條件改善，但信心回來的速度，往往是遲緩於數據好轉的時間。

卓越雜誌2026.3號479期
卓越雜誌2026.3號479期

卓越

追蹤

相關新聞

蘇巧慧「溫暖、創新、會做事」 期推動新北升級藍圖

民進黨新北市長候選人蘇巧慧「溫暖、創新、會做事」，擁有十年公共服務的歷練，對新北市具有深厚的感情，期望有機會用創新方法結合在地故事，讓新北市二十九個鄉鎮都成為閃耀的繁星，匯聚成最耀眼的城市。

台灣房市低迷 交易趨緩 短期難上揚

自「新青安政策」造成房市衝擊以來，台灣的房地產市場在央行的「限貸」與「高利息」政策下，房市交易量漸進降溫已成為趨勢。

薪水漲幅跟不上物價波動 生活品質下降

雖然基本工資不斷地向上調整，多數白領上班族的生活感卻沒有因此輕鬆，反而覺得更吃緊。這就是所謂的「薪水有漲，卻更有壓力」，主因來自於薪資收入與商品上漲間的時間差距。

秩序的崩解與現實主義的強勢回歸：權力、關稅與 主權如何重塑世界區域政治版圖

二○二六年初，全球政經局勢開始經歷一場自冷戰結束以來最為深刻的典範式轉移（Paradigm Shift），過去支持全球化與多邊主義的制度框架已然崩塌。二月份國際政治歷經日本史上第一位女首相高市早苗大勝、再到歐洲的慕尼黑安全會議（MSC）、川普與美國最高法院的法律博弈，相關事件都勾勒出世界正展現「權力即正義」的現實主義新時代。

拉布布現象：潮玩經濟的全球密碼

拉布布（Labubu）的世界現象，必須放在當代文化、商業與社群互動的脈絡中來理解。它的誕生源自香港藝術家龍家昇的繪本創作，原本只是《The Monsters》系列中的一個角色，卻因為泡泡瑪特（POP MART）的盲盒商業模式而被推向全球市場，成為潮玩文化的代表符號。這個過程本身揭示了當代文化邏輯的深刻轉變：符號的生成、情感的投射、消費的驅動，以及社群的共鳴，交織成一個完整的世界現象。

AI資料中心用電量暴增 能源成為算力動能

算力可謂是一場能源競賽，在高度依賴能源供應下，所延伸出的相關「能源政策」與「基礎建設」更是關鍵點，誰能提供穩定、低成本而且彈性的電力供應，誰就能在這場算力競賽中取得先機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。