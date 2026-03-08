薪水漲幅跟不上物價波動 生活品質下降

雖然基本工資不斷地向上調整，多數白領上班族的生活感卻沒有因此輕鬆，反而覺得更吃緊。這就是所謂的「薪水有漲，卻更有壓力」，主因來自於薪資收入與商品上漲間的時間差距。

文．李振麟

當物價上漲的速度遠遠超過個人薪資所得，即便是薪資增加了，實質性購買能力還是無法追上商品調漲速度，也因此出現讓人感覺收入增加、能買的東西卻變少的矛盾現象。

隱性通膨吃掉了加薪效果

更進一步去分析判斷，我們生活中的大小事務，在隱性通膨影響下，即便是加薪幅度調整，可支配的基本所得仍會被快速上漲的市價侵蝕，加薪的效果也無形中「被吃掉」。當發現加薪根本就無法有效改善生活現況時，平日的開銷就自然減少了。

同時，「隱性通膨」也可能造成商品原有的品質，在市場競爭壓力下被改變，為了降低消費者對於漲價的心理衝擊，生產單位可能運用品質調整或內容份量縮水等策略方式，雖然這些改變不容易被立即察覺，但卻會影響到我們的生活品質。

到底我們的薪資成長是否能夠追上物價調漲，讓實質購買力真正提升呢？一個穩定的物價環境，以及一個合理的成本結構，自然成為每個人關心的議題，否則成長的薪資數字，終究還是難以應付大環境的變化。

年輕世代陷入沉重的生活壓力

台灣年輕世代陷入「不敢換工作、不敢生小孩，也不敢買房」的沉重思維。這是經濟壓力累積下來的行為反映。當經濟風險感受高於未來預期，自然就會降低對於生活壓力的承擔。

首先，「不敢換工作」就即刻反映出對於收入穩定的依賴。即使是基本薪資調整，許多人還是會選擇穩定的工作職位，避免因為轉職帶來的不確定風險。這樣的保守心態，不僅來自於生活成本壓力，也擔憂換工作後，可能造成現有的財務中斷。

其次，「不敢生小孩」也與長期的支出壓力脫離不了關係。因為這樣的育兒開銷涉及長時間的照顧、教育以及醫療成本支出。在今日生活壓力不斷增加的情況下，年輕家庭自然將「生育」視為一個高風險的人生決策。

最終，「不敢買房」成為最具體的代表性象徵。因為購屋意味著「工作收入」與「負債支出」的大筆投入。在面對長期的銀行利率、每月收入與生活開銷，都將存在著許多不確定性，直到房屋貸款全部付清為止，因此「購屋置產」是一項關乎整體生活財務結構配置的重大人生抉擇。

無論是「工作」、「生育」與「購屋」，這些選擇背後都清楚地指向一個關鍵因素：「生活收入成長是否能夠追上生活成本上升」，以及對於「未來的不確定擔憂是否能降低」。當現實生活環境無法有效降低風險承擔時，「理智放下計畫」將變成了最佳的抉擇。

面對高風險生活環境下所伴隨的敏感反應，不僅對於人生規劃帶來深遠影響，也對於人口結構、勞動力市場，以及民生消費造成長期不利衝擊，最終經濟動能逐漸放緩，走向難以逆轉的惡性循環。政府單位到底要如何從制度與結構層面來改善，以降低百姓生活的不確定性，讓未來的日子被掌握，成為今日最重要的議題。

補貼、凍漲與政策工具

真的能夠解決現實落差嗎？

面對物價壓力高漲，政府政策的基本運用，包含「紓困」、「補貼」或「價格凍漲」等政策推行。雖然育兒、交通與油電補貼不斷釋出，但是人民的感受卻未能同步追上。形成政策釋出，而壓力依舊存在的明顯落差。補貼往往是以收入所得、身分證與特定條件而推動執行，但卻因為錯位與覆蓋不足，造成政策看得到卻用不著的落差。

長年以來，「凍漲」被視為穩定物價的策略之一，但卻隨著環境變化而難以長期維持下去。當公共費率透過行政命令管制時，短期內雖然有效減緩支出，但成本壓力並未因此消失，只是被延後，一旦凍漲結束後，價格補漲反而加劇民眾的不適應感而效果被抵銷。

今日的民生經濟壓力來自多重疊加結果。即使是某一項目有了補貼或凍漲，然而整體經濟結構卻未能改善，其他的生活成本仍究同步上升，最終整體的經濟負擔壓力還是無法下降。「凍漲」或「補貼」政策也往往因為制定、宣布與執行上的時間不一致而有所影響。即使是補貼到位，也難以立即改變所有的壓力。因此無論是補貼與凍漲，都只能夠減緩暫時性情況，無法真正解決經濟結構失衡問題。

政策的執行面，是否能真正找到其要害重點，關鍵點在於能否解決民眾心中的不確定性，當補貼仍然無法有效解決生活成本壓力時，政策的效果與現實生活感間的落差，仍然是無法縮減。

全球都面臨民生經濟壓力

呈現的形式各有所不同

而民生經濟壓力，正在全球發酵中，不只是台灣，無論從美國、歐洲到亞洲等區域，多數已開發國家或新興經濟體，都面對相同挑戰，生活成本壓力的起源，來自於商品結構性變化，只是呈現的形式各有所不同，然而如果沒有明確有力的配套，將很容易淪為短暫性止痛而非真正解決。

亞洲地區的日本、南韓，台灣與部分東南亞國家，在「食」、「衣」、「住」、「行」價位波動下，直接影響到中低收入家庭的生活穩定性，財務的結構性問題也因此凸顯出來。生活壓力的形成，來自於多重因素不斷累進疊加而成，再加上地緣政治造成供應鏈重組，以及人口結構變化對於勞動力市場的衝擊。雖然政府部門採取了「補貼」，「凍漲」或短期性「紓困」，卻也很難得到有力的效果，民眾的心理層面，也就更加趨向於謹慎。

歐洲市場受到俄烏戰爭後的天然氣等能源問題，製造業成本一直在高檔，造成商品對外售價調漲，即使是透過政府的補貼獎勵措施，也很難解決其帳面上的問題。因此很多歐洲家庭必須要在各項不同的生活開銷項目中做出明確取捨，在更多考量思維下，日常生活的消費行為就更加趨向保守。