拉布布現象：潮玩經濟的全球密碼

拉布布（Labubu）的世界現象，必須放在當代文化、商業與社群互動的脈絡中來理解。它的誕生源自香港藝術家龍家昇的繪本創作，原本只是《The Monsters》系列中的一個角色，卻因為泡泡瑪特（POP MART）的盲盒商業模式而被推向全球市場，成為潮玩文化的代表符號。這個過程本身揭示了當代文化邏輯的深刻轉變：符號的生成、情感的投射、消費的驅動，以及社群的共鳴，交織成一個完整的世界現象。

文．林建甫

拉布布的形象設計帶有矛盾張力：鋸齒狀的牙齒與大眼睛，既怪異又可愛，既能引發不安又能激起喜愛。這種「可愛與怪異並存」的美學，正好契合當代年輕世代的心理需求。他們拒絕單一的美學標準，偏好多元、矛盾甚至帶有反差的符號。拉布布因此成為一種情感容器，人們可以在其中投射孤獨、叛逆、調皮或自嘲，並在社群中找到共鳴。

泡泡瑪特的介入是拉布布走向世界的關鍵。盲盒模式的核心在於「不確定性」與「稀缺性」，消費者在購買時既期待又焦慮，這種心理驅動形成了強烈的消費動能。拉布布在這個模式中被塑造成明星角色，限量版、特殊款、聯名合作讓它成為收藏市場的焦點。這種商業策略不僅提升了拉布布的市場價值，更讓它成為身份認同的象徵。擁有拉布布，不只是擁有一個公仔，而是進入了一個文化社群，成為潮玩愛好者共同語言的一部分。

泡泡瑪特的全球化佈局進一步放大了拉布布的影響力。透過跨國零售、線上平台與社群媒體的擴散，拉布布迅速走向國際市場。明星效應更是推波助瀾，當韓國女團BLACKPINK的Lisa在社群平台上展示她的拉布布收藏時，這個角色瞬間跨越語言與文化的界限，成為全球話題。這種現象顯示出泡泡瑪特在文化傳播上的策略性：它不僅是商品的供應商，更是文化的推動者，透過明星與社群的力量，將拉布布塑造成一個全球符號。

(本文作者中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授)

在心理層面上，拉布布的形象與盲盒的驚喜感形成互補。消費者在抽取拉布布的過程中，既是消費者、也是參與者；既是收藏者、也是文化的共創者。這種心理動態，使得拉布布不僅是商品，更是情感的寄託與身份的表達。它的怪異可愛正好滿足了人們在不確定時代中的情感需求，讓收藏行為成為一種自我表達與社群歸屬的方式。

文化與政治層面上，拉布布的現象也具有象徵意義。它的成功並非來自某個強勢文化的輸出，而是來自多元文化的互動與共鳴。不同國家、不同族群的人們共同參與拉布布的創造與再生產，形成一種去中心化的文化場域。這種現象反映了全球化的新階段：文化不再只是單向的輸出，而是透過數位空間的平等互動，形成新的共享語境。拉布布因此成為一種全球符號，象徵著跨文化的共鳴與互動。

綜合而言，拉布布的世界現象是一個多層次的文化動態。它既是藝術創作的延伸，也是商業模式的成功；既是社群媒體的病毒式擴散，也是心理需求的出口；既是全球化的文化符號，也是消費文化的象徵。泡泡瑪特的介入，讓拉布布從繪本角色轉化為全球符號，成為當代文化邏輯的縮影。它的存在提醒我們，當代世界的文化邏輯已經發生深刻變化：符號不再只是附屬於語言，而是成為文化的核心；消費不再只是物質的交換，而是身份與情感的表達；社群不再只是交流的平台，而是文化共鳴的場域。理解拉布布，就是理解這個時代的精神。