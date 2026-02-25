卓越農經社正式宣告啟航 打造農漁生態系最強策略加速器

在二十一世紀的全球議題中，農業已不再僅是傳統的初級產業，而是關乎氣候變遷、糧食安全與國家競爭力的核心關鍵。卓越媒體集團憑藉深耕台灣40年的權威影響力，因應數位時代的資訊變革與永續發展（SDGs）浪潮，正式宣告成立卓越農經社。此新聞網由卓越媒體集團徐邦浩社長及陳今平副社長，邀集具備卓越執行力與產業洞察力的賴凱萱（Angel）擔任社長，三人共同創辦此專業傳播平台，旨在搭建政府、產業與民間的橋樑，為台灣農業的數位轉型與綠色經濟發聲。

文/傅啓倫 圖/卓越雜誌

從土地到國際的數位對接，卓越農經社的創辦立，是基於對台灣這片土地的深刻關懷。徐邦浩社長與陳今平副社長深感，台灣擁有世界頂尖的農業技術與極具韌性的農漁村文化，但在全球化競爭與科技轉型的交界點上，產業需要一個更具深度、更具效率的資訊集散地。

《卓越農經社》社長賴凱萱藉由數位媒體高流動性，打造農漁業交流對話平台。

賴凱萱社長表示，作為卓越農經社的首航推手，以人為本、以農為榮的理念，秉持著「有感傳播，實業服務」的初心。她認為，農業媒體不應只是冷冰冰的數據，而應是充滿溫度的敘事。「農業是國家的根本，農民則是土地的守護者。我的理念是讓『農經』不只是經濟，更是一種生活美學與永續價值。」

賴凱萱社長指出，當前農漁業正面臨人口老化與極端氣候的雙重挑戰。她期許卓越農經能成為「策略加速器」，透過案例報導，讓更多青年願意返鄉、讓更多企業願意投入ESG農業專案。她強調，卓越農經社將跳脫傳統報紙的單向傳遞，打破資訊落差，建立溝通平台，利用數位電子報與社群媒體的高流動性，讓產官學研的意見能即時交會，形成一個活性的農業生態圈。

卓越媒體副社長陳今平認為，透過案例報導，可打破資訊落差，建立溝通平台。

卓越農經社的創辦始便展现了極強的行動力！在徐邦浩、陳今平與賴凱萱三位創辦人的共同推進下，團隊已展開一系列深度訪談，展現其在產業中的深厚根基。 團隊已深入撰寫農業部部長陳駿季，針對台灣農業面對國際貿易挑戰、資源整合及2050淨零排放等大方向進行策略探討，確立了本社在政策宣導上的權威地位。透過對中華民國農會理事長蕭漢俊及全國漁會理事長謝龍隱的專訪，本社成功捕捉了第一線的真實聲音。從漁產外銷轉型到農會信用部的數位化經營，這些寶貴的實務經驗，透過報導轉化為產業共同參考的藍圖。

這些重量級的對談，不僅證實了卓越農經社的專業度，更體現了本社作為產業發言人的責任感。隨著卓越農經社正式上線，台灣農業將迎來更具前瞻性的資訊力量，這不僅是卓越媒體集團在媒體佈局上的重要里程碑，更是徐邦浩、陳今平與賴凱萱三位創辦人獻給台灣這片土地的禮物。我們深信，透過優質的報導與精準的媒合，台灣的農業將不再是「弱勢產業」，而是能展現科技力、文化力與永續力的「卓越產業」。卓越農經社將持續記錄土地的呼吸，帶領讀者見證台灣農業躍上國際舞台的每一刻！