揭秘英文好關鍵！黃宣任Winning Plus首屆學生會會長

聯合新聞網／ 卓越
YELLOW黃宣力薦 Winning Plus的情境實戰與隨時約課機制，讓學員在趣味互動中自然養成直覺語感。
Winning Plus宣佈由音樂鬼才YELLOW黃宣擔任首屆學生會會長，鼓勵學生打破框架，用英文玩出國際視野。
舞台上的YELLOW黃宣狂放不羈，訪談中的他卻總能以「快、穩、準」的思維，在各種語言間優雅變頻。這位眾人眼中的音樂鬼才，今日驚喜宣布接下線上國際語言學校 Winning Plus 首屆學生會會長。他不僅以獨樹一格的光頭形象顛覆大眾視覺，更用流利的英文口說展現國際溝通力，他用親身經歷分享，英文是用來展現靈魂，而不是用來自我折磨！

文/傅啓倫

圖/Winning PIus

YELLOW黃宣的語言並非橫空出世。他坦言，這一切要歸功於擔任英文老師的媽媽。不同於傳統填鴨教育，母親從小將他丟進大量的英文歌曲中，讓律動先行，進而誘發他對歌詞含義的好奇。「先從音樂產生興趣，才能用心感受到『喔！原來我唱的是什麼意思』。」黃宣認為，台灣學習者最大的困境在於「英文非母語」所造成的隔閡感，缺乏實際應用環境，導致大腦在開口前總忙著將中文翻譯成英文，語境也隨之走樣。

「Life is a rodeo.（人生是一場牛仔競技）」YELLOW黃宣語帶哲思地分享他的座右銘。他認為不要急著奔向終點，而應將擁有的發揮到極致，去享受過程。這種哲學延伸至他對學習環境的挑剔，他也大方透露挑選線上英語課程最在意兩大重點，他笑說：「像我個人時間比較碎，我需要時間很好約，隨時想約就可以約」；更關鍵的是「老師真的很會聊，也很敢聊。不管你要聊怎麼樣的內容，老師都可以跟你有非常多的互動」。無論是當下時事或深度議題，一對一的全英互動讓他能跳過繁瑣的翻譯程序，直接進入「英文腦」的運轉模式。

YELLOW黃宣趁這次代言機會大方分享，學習一個語言最重要的就是創造環境，面對許多始終跨不出第一步的朋友，他坦言：「畢竟英文不是母語，所以更需要有相對的環境，才會多講、多聽」。與其在社群媒體上看別人的國際生活，不如找回開口的勇氣，大約兩份便當的開銷就有機會可以穿梭各類情境課程，在有趣放鬆的全英環境中自然開口。「Class Start！」黃宣對著鏡頭吶喊，將英文變成展現個人風格的最佳利器，這一次，我們不背單字，我們直接開口贏！

揭秘英文好關鍵！黃宣任Winning Plus首屆學生會會長

