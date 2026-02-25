2026馬年全攻略—在赤馬火光中的生存與繁盛之道

快訊

宋菲菲 Cindy Sung 具有中國國家心理諮商師執照 美國伊利諾州QU企管研究所碩士 兩岸三地知名企業人資顧問及明星御用顧問
二○二六年是農曆的丙午年，具有一股能量強大、奔騰且難以預測的能量，是一個適合衝刺跟展現的年份。

文．宋菲菲

今年從五行來看，丙屬火，午亦屬火，雙火疊加，民間俗稱此為「赤馬」或「水鼠火馬」的年份。今年的狀態將會像一匹脫韁的烈馬，奔跑速度快、爆發力強，也容易因為過熱而失去控制。

要在這一年趨吉避凶，我們需要掌握「以柔克剛、冷靜應對」的原則。從以下大家最為關心的三大核心，為您詳解注意事項。

健康篇：關注心與火的平衡

在丙午年，火氣直衝雲霄，做事容易心浮氣躁，易焦慮失眠。在健康上的首要課題就是防火、防躁、防熱。

一、 心血管與血液循環：

火在五行中對應心臟與小腸。由於火氣過旺，二○二六年對於有高血壓、心臟病史的朋友來說，是需要格外警惕的一年。情緒波動、溫差變化都容易引發血壓不穩及失眠。

建議：定期檢查血壓，保持作息規律，避免長時間熬夜傷害「心血」。

二、情緒管理與精神壓力：

火旺則躁，躁則易怒。心煩意亂則無名火起。火旺之年也象徵火災燙傷或是交通意外的機率增加，心理上的躁熱若不適度的排解，也會容易導致上述意外。要多注意。

建議：多接觸五行水或土的元素。例如游泳、冥想，或是到森林、公園散步，利用腳踩大地的概念，來洩化過強的火氣。

三、呼吸道與消化系統：

火過旺會剋金（肺部），也容易導致體內陰陽失衡、津液枯竭。這可能表現為皮膚乾癢、喉嚨發炎或消化道發炎。

建議：飲食宜清淡，減少辛辣與油炸食物，多補充水分與生津潤肺的食材，如梨子、白木耳等。

事業篇：把握機會，慎防躁進

火氣強，行動快，但思考深度不足，很多人會在這一年說做就做，但卻忽略了風險評估。

一、趁熱打鐵，切忌盲目擴張：

今年很適合擴張與表現，科技AI、行銷、演藝、創意、能源等產業，是一個展現自我才華、爭取曝光的大好時機。

注意：雖然機會看似很多，但丙午的特質是來得快、去得也快。在投資或簽署合約時，切記不要被一時的熱度沖昏頭腦，重大的投資務必三思而後行

二、人際關係的考驗：

火代表禮儀，但也代表衝突及強勢。今年在職場中，易發生口舌之爭或權力鬥爭，烈火性格的人可能會在不經意間得罪上司或同事。

注意：學習藏鋒，適度的退一步，反而能避免不必要的消耗及口舌是非。

三、轉型與創新的轉捩點：

對於停滯不前的企業或個人，丙午年是一個強迫性的「洗牌期」。只要定位清楚，今年就很容易被看見。如果能主動尋求變革，這把火會成為創新及名氣提升的推動力。

感情篇：熱情如火，但也考驗耐性

感情在丙午年會呈現一種戲劇化的趨向，熱情、直接、也來得快。

一、桃花燦爛，慎防「爛桃花」：

午火本身就是桃花的一種象徵。單身者在今年脫單的機率高，容易遇到讓你一見鍾情、迅速曖昧的對象。

警示：這種感情往往充滿激情但缺乏耐力。在投入一段關係前，建議多花時間觀察對方的性格，而非僅僅被外表的熱烈所吸引，容易有露水姻緣。

二、伴侶間的摩擦增加：

對於已有伴侶或已婚者，這一年是考驗耐性的年份。脾氣上頭容易導致雙方因為生活瑣事而發生激烈爭吵，小爭執若不控制，容易小事化大爭吵不斷。

建議：不再情緒高點時溝通。適度的學會示弱于傾聽對方的要求，避免說出傷人的重話。

三、家庭關係的維繫：

火也代表家庭的溫暖，家和則萬事興。這一年要注意長輩的健康與脾氣，多一份包容及關心，讓家成為很好的避風港。

丙午年是一個能量激盪、充滿變數且步調極快的一年。快可以，但不要急。熱可以，但不要躁。面對今年這匹赤馬，我們要善用流年的優勢，運籌帷幄，就可以在充滿能量的這一年裡，奔向屬於你的未來！

