從年終到加薪 企業如何在年後轉職潮中留住員工的心

農曆新年腳步逼近，年終獎金成績單陸續揭曉，也再度點燃上班族之間「誰最敢發」的討論熱潮。而台灣虎航將發放平均十．六個月的績效獎金，高鐵更是「總獎金七個月」創新高，亮眼數字背後，不只是企業獲利的展現，更是一場關於留才與穩軍心的無聲競逐。

文．陳怡瑄

在景氣尚未完全明朗、人力缺口卻持續擴大的情況下，年終獎金的角色已悄然轉變——它不再只是犒賞，而是企業能否撐過年後轉職潮的關鍵籌碼。

從金融、科技到餐飲服務業，企業開始思考的不只是「要不要發」，而是「發多少才留得住人」、「年終之外，還能給什麼未來」。而這場人才攻防戰，也正快速延伸至加薪策略、AI 技能與職涯再定義。

企業年終揭曉

平均一．五八個月創十五年新高

據1111人力銀行最新調查，二○二五年已有六五．四％企業明確表示將發放年終獎金，另有二七．三％仍在評估中，僅七．二％確定不發放，整體態度雖審慎，卻不悲觀。企業平均年終獎金也從去年的一．三九個月，提升至一．五八個月，創下十五年來新高。

進一步觀察，約五成企業年終與去年持平，一六．二％增加、九．五％減少，反映企業在景氣未明朗下，仍傾向保守控管成本，但對人才穩定度並未鬆手。

最敢發年終的產業是誰？

金融業再度稱王

交叉分析顯示，今年年終最「大手筆」的前五大產業依序為：

金融／保險業（一．九七個月）、建築營造／不動產（一．七九個月）、電子科技／半導體（一．七三個月）、運輸／物流（一．七二個月）、醫療照護（一．六九個月）。

1111 人力銀行發言人莊雨潔指出，高年終產業多半具備三大共通特質──獲利表現佳、專業門檻高、留才急迫。以金融業為例，台灣十三家金控去年大賺五八六三億元、創史上次高，為年終發放提供充足底氣；而建築與醫療產業，則因專業人才培養不易，年終成為關鍵留才工具。

至於年終獎金的發放依據，企業最重視的仍是整體營運績效與個人績效，其次為年資與部門績效。值得注意的是，仍有企業坦言「老闆印象分數／

主管自由心證」會影響年終，顯示職場中的軟實力與日常互動，仍默默左右獎金結果。莊雨潔指出，這也反映出年終獎金不只是制度設計，更是一種組織文化的投射。

獲利共享不手軟

台灣虎航獎金＋調薪雙軌並進

而台灣虎航也召開董事會，正式通過「2025年員工績效獎金」方案。回顧二○二五年，台灣虎航展現強勁的營運實力，年度營收再度攀上歷史巔峰。儘管過去一年面臨全球航空業修護能量緊湊、場站營運成本及各項物價上漲等外部挑戰，台灣虎航仍展現堅強的經營韌性。為感謝同仁在充滿挑戰的環境中依然堅守崗位、創下營收佳績，台灣虎航仍堅持「獲利共享」的幸福企業精神，董事會亦拍板通過，將發放平均十．六個月的績效獎金，讓辛苦一年的員工共享豐碩果實。

在薪資調整方面，台灣虎航同樣展現對人才的重視與投資，宣布二○二六年度調薪政策為每位員工平均調幅五．三％；至於機師及時薪人員，將依其薪資結構另行辦理。台灣虎航表示，期待透過具競爭力的薪資與獎酬制度，持續吸引並留住優秀人才，為下一個階段的航向注入最強動能。

ABV餐飲集團宣布自2025年12月起全面調薪，明顯瞄準市場人才競爭與缺工問題。（圖／ABV餐飲集團提供）

ABV餐飲集團年前布局全面調薪

讓加薪不只是口號 而是一種選擇

在多數企業仍聚焦年終之際，餐飲業卻已有品牌選擇提前出手。ABV 餐飲集團宣布，自二○二五年十二月起全面調薪，正職起薪直上四萬四千元，在職員工最高調幅達十八％，在年後轉職潮尚未全面啟動前，就先行佈局。

ABV 創辦人 Camilo 坦言，餐飲業近年服務品質下滑，與長期低薪、人才流失形成惡性循環有關。疫情後，許多年輕人對餐飲工作的不安全感加深，使產業更難留住真正願意投入服務與管理的人才。這次調薪，ABV 甚至已預期短期內可能承受虧損壓力，但仍選擇承擔成本，試圖用制度與品質，換回產業的良性循環。

除了薪資，ABV 也將「文化體驗」視為人才養成的重要一環。多年來，集團持續帶領團隊實地走訪各國，從日本、菲律賓、重慶、湖南到即將前往的岐阜與北蘇門答臘，親身體驗當地飲食文化，再轉化為品牌內容。Camilo 強調，料理不是照本宣科，而是必須理解文化背景，「沒有去過當地，就很難真正做出有靈魂的料理。」

談到目前最難補齊的人才類型，Camilo 直言，中型餐飲集團正處於「青黃不接」的尷尬階段。規模尚未大到能與IPO集團競逐頂尖高手，又已脫離小店的高度彈性，必須建立一致的制度與薪資標準，這也使人才布局更顯艱難。

在他看來，餐飲業的競爭力，最終仍取決於是否願意長期投資。「加薪不是口號，而是一種選擇。」Camilo 認為，唯有讓年輕世代看見清楚的薪資結構、成長路徑與文化價值，餐飲業才能真正擺脫低薪與缺工的結構困境。

AI成為全民技能

二○二六年Q1仍有四成企業缺人

放眼整體就業市場，二○二六年第一季仍有四四％企業存在明顯人力缺口，其中基層執行人力與專業技術人才最為吃緊。1111 人力銀行統計顯示，二○二五年十二月 AI 相關工作機會約四．三萬筆，年增二七％。除科技產業外，服務業、傳統製造、餐飲、行政與行銷職務，皆已納入 AI 應用能力。擁有 AI 證照的新鮮人，起薪平均可高出二至三千元，薪資成長幅度約八％至十％。1111 人力銀行總經理張篆楷指出，年終高低某種程度反映企業經營成果，但對求職者而言，更重要的是產業前景、職涯成長與長期穩定度。他建議，上班族在比較年終的同時，也應同步評估自身競爭力與技能布局，才能在年後轉職潮中，做出更有利的選擇。

當年終不再只是獎金，而是企業與人才之間的信任測試，誰願意提早出手、投資，或許就能在下一波人才洗牌中，占得先機。