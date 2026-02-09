中等強國的覺醒：在霸權重返年代下尋找生存之道

二〇二六年一月，國際地緣政治再度迎來了一場震撼。過去數十年來，基於規則的國際秩序（Rules-based International Order）曾被視為維護和平與繁榮的圭臬，然而在美國總統川普強勢重返白宮並啟動其第二任期的權力引擎後，這套秩序正被以「實力」為核心的交易主義與霸權主義所取代。

文‧陳建維

從委內瑞拉的深夜突襲到格陵蘭島的主權博弈，再到達沃斯論壇上的意識形態決裂，全球地緣政治的版圖正以前所未見的速度進行重組。這不僅是美國「單邊主義」的復興，更是全球主義在霸權壓力下被迫進行的系統性修正。在這種背景下，世界各國－特別是中等強國（Middle Powers）正面臨舊有安全保障與繁榮假說已不再成立的殘酷現實，各國必須在「硬實力」的權威下，尋找新的生存之道。

門羅主義到唐羅主義 西半球霸權全面重塑

一月三日凌晨，美軍對委內瑞拉發動了代號為「絕對決心行動」的軍事打擊，成功逮捕委內瑞拉總統馬杜洛並將其押解至紐約受審。這場行動不僅摧毀了一個拉美最富有的左翼政權，更顯示川普正式將十九世紀的「門羅主義」升級為二十一世紀的「唐羅主義」（Donroe Doctrine）。

誕生於一八二三年的門羅主義（Monroe Doctrine），是由美國前總統門羅所提出，核心觀念在於「劃定紅線」、警告歐洲列強不得在美洲進行新的殖民活動。隨著歷史演進，羅斯福總統在一九〇四年提出了「羅斯福修正案」，賦予美國在拉美行使「國際警察權力」的正當性。然而，川普提出的「唐羅主義」則展現出遠超前人的侵略性與商業色彩。

在川普的規劃中，西半球不再僅僅是美國的「防禦後院」，而是必須由美國直接主導、甚至接管的「戰略資產區」。川普政府發布的新版《國家安全戰略》明確指出，美國將「重新執行並落實門羅主義」，其目標在於徹底掃除所謂的「非半球競爭者」，劍指在拉美日益擴張影響力的中國與俄羅斯。

「唐羅主義」與過去外交政策最大的不同點在於其「接管政策」。川普不致力於在委內瑞拉建立緩慢的民主過渡，而是由美國國務卿盧比歐及其團隊在「一段時間內」直接代管該國政務。這種模式完全拋棄了傳統的民主輸出、轉而追求最直接的國家利益。對川普而言，委內瑞拉的石油資源是這場軍事干預的核心動力。他明確表示，美國大型石油公司將進入委內瑞拉，對其基礎設施進行數十億美元的投資，並以市場價格直接出口原油至美國。在這種邏輯下，主權國家的合法性已不再取決於國際法或國內選舉，而是取決於其是否符合美國的供應鏈安全與能源利益。

「唐羅主義」的實踐在拉丁美洲引發了劇烈震盪。巴西、哥倫比亞、墨西哥等左翼或中間派政府紛紛引用《聯合國憲章》譴責美方的單方面軍事行動。然而，阿根廷總統米萊與厄瓜多總統諾波亞則對美方表示高度肯定，甚至呼籲進一步清除區域內的獨裁勢力。這種意識形態的極端分裂，進一步削弱了美洲國家組織（OAS）等區域整合機制。

川普強制索要格陵蘭 跨大西洋同盟面臨崩塌

如果說委內瑞拉行動是川普在西半球的「內政整理」，那麼他對格陵蘭島的索求，則直接將霸權主義的觸手伸向了歐洲盟友的核心地帶。一月初，川普重提收購格陵蘭的計畫，並暗示「不排除動武」以確保美國在北極的絕對優勢。這一舉動引發了美歐關係自冷戰結束以來最嚴重的互信危機。

川普對格陵蘭的野心乃是基於北極地區戰略價值的重新評估。隨著全球氣候變暖，北極航道的商業潛力與極地資源日益凸顯，且該地區處於俄羅斯與美國飛彈飛行的最短路徑上。川普認為，擁有格陵蘭主權是美國國家安全的「必然要求」，他甚至將此視為追求「榮譽」與建立歷史地位的重要里程碑。

為了達成目標，川普祭出了典型的「胡蘿蔔與大棒」策略，首先是關稅威脅：威脅若歐洲國家（特別是支持丹麥主權的八國）不配合美國的要求，將對其加徵十％至二十五％的懲罰性關稅。接著是安全勒索：暗示若美國不能獲得對格陵蘭的全面軍事進入權與主權架構，美國將重新評估其對北約（NATO）的承諾，甚至放任北約走向破裂。

面對川普的強勢，歐洲的反應一致且強硬，丹麥總理佛瑞德里克森多次強調主權是絕對紅線，絕不可跨越。德國、法國、英國等傳統盟國則發表聯合聲明力挺丹麥。歐盟領袖甚至開始研擬「反脅迫」計畫，威脅將鎖喉美國在歐的科技產業，以報復川普的關稅威脅。雖然在隨後的達沃斯論壇期間，雙方達成了一個暫時的「協議框架」，川普同意撤回動武選項與部分關稅威脅，但條件是美國必須獲得在北極地區的「永久安全主導權」。這場爭端讓歐洲各國徹底意識到，過去那個作為「安全保證者」的美國已經消失，取而代之的是一個隨時可能損害盟友主權以換取自身利益的「交易型霸權」。歐洲領袖也開始意識到自身必須制定相關計畫，用以加強獨立的防務與經濟韌性 。

達沃斯論壇上正式決裂 卡尼開啟中等強國新思路

二〇二六年的世界經濟論壇（WEF）達沃斯年會，成為了全球主義與霸權主義對決的終極舞台。川普在此高調推廣其「和平委員會」（Board of Peace），試圖架空甚至取代聯合國的功能。然而，真正震撼全場的，卻是加拿大總理卡尼所提出的「中等強國新道路」。卡尼在演說中指出過去幾十年各國一直「活在謊言中」，假裝基於規則的秩序對所有人都是平等的，但實際上，強大國家在對自己有利時會隨時規避規則，而弱者只能默默承受。

卡尼直言「基於規則的舊秩序已終結，且將一去不復返。」他呼籲各國不要再懷舊，更直指世界正處於一個「斷裂時刻」，強國正利用經濟一體化、關稅與供應鏈作為脅迫工具。為了因應這一變局，卡尼提出了一個全新的外交構想：以價值觀為本的現實主義（Values-based Realism）。這一理論由芬蘭總統斯圖布率先構思，其核心在於「原則性」與「務實性」的結合 ：

一、原則性（Principled）：對核心價值如主權、領土完整、尊重人權、禁止非法動武保持絕對的承諾。這是為了確保中等強國在道德上的合法性與團結的基礎 。

二、務實性（Pragmatic）：承認並非所有夥伴都分享相同的價值觀。因此，各國必須以開放的眼光參與真實的世界，針對不同議題（如氣候、貿易、防務）組建不同的「變量幾何模式」（Variable Geometry）聯盟 。

卡尼強調，中等強國不能再僅僅依賴「價值觀的力量」，更要注重「力量的價值」。各國必須在國內強化經濟韌性、縮減稅負、提升國防預算，並在全球尋求多元化的戰略夥伴，以防止在「硬實力」崛起的年代淪為大國的玩物。

加中戰略聯盟 中美爭霸的新常態

在卡尼的演說中，另一個受人矚目的內容是加拿大已明確與中國組建了新的「戰略聯盟」。這一動作被視為西方傳統同盟體系的重大缺口，也是全球主義重組的具體表現 。在抵達達沃斯之前卡尼先訪問了北京，並與中國大陸國家主席習近平達成了一系列「具有里程碑意義」的協議，這些協議旨在透過與中國的深入合作，來抵消川普保護主義政策對加拿大造成的損害 。

這項聯盟的建立，不僅涉及價值約三十億美元的貿易訂單，更隱含了對國際秩序的重新定義。卡尼表示，中國大陸在某些議題上比現在的美國「更穩定且可預測」 。這種言論反映出即便在中美爭霸的大框架下，許多中等強國已不再願意擔任美國的「制裁代理人」，而是尋求與中國大陸建立務實的戰略對接，以便在「堡壘世界」中分散風險 。

川普對於加中聯盟的建立表現出極大的憤怒，更威脅若加拿大與中國大陸的自貿協議損害美國利益，將對加國祭出百分之一百的懲罰性關稅。這顯示中美爭霸並未因為全球主義的重組而降溫，反而變得更加分散化。美國正試圖透過「和平委員會」建立一套全新的、以美國為中心的規則體系，而中國大陸則透過維護聯合國體系與吸引「中等強國」加入其供應鏈，來建構對沖力量 。雙方的競爭已從單純的貿易摩擦，演變為對全球治理體制的主導權之爭。

在斷裂與重塑中尋找台灣的可行路徑

二〇二六年一月的這場國際政治風暴，對台灣而言是一次深刻的警示。當美國以「唐羅主義」重整後院，以關稅勒索盟友，並以交易邏輯對待高科技供應鏈時，傳統的「台美價值同盟」正受到嚴峻的考驗。

雖然川普政府透過Section 232條款與台灣達成了五千億美元的投資協議，以確保半導體供應鏈的安全，但這種協議在本質上是「以技術換取保護」的昂貴交易 。台灣必須深刻體認到卡尼所說的現實：當規則不再保護你，你必須自我保護。未來，台灣在堅持民主價值的同時，外交手段必須更具現實感。承認大國競爭的冷酷，不再將外交政策寄託於道德性的承諾，而是寄託於對全球核心價值與實質力量的貢獻。