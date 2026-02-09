「中國製造2025」後的挑戰與台灣定位

二○一五年啟動的「中國製造2025」計畫，標誌著中國大陸從「世界工廠」邁向「製造強國」的戰略轉型。十年推進後，中國大陸在高鐵、造船、5G、人工智慧、新能源汽車等領域展現顯著成果，不僅保持全球規模第一，更在技術創新與產業升級上取得突破。

文．林建甫

過去中國製造常被批評為「低端代工」，如今華為、中芯國際、比亞迪等企業的崛起，顯示中國大陸逐步掌握核心技術話語權。計畫亦強調智能化、綠色化與服務化，使中國製造不再只是廉價勞動力的代名詞，而是全球供應鏈中不可或缺的高端力量。

然而，中國製造2025唯一未能達標的領域是半導體。晶片設計雖有進展，但在核心製程與設備上仍受制於國際供應鏈，尤其是光刻機等高端製造工具的缺乏，使中國大陸在先進製程上落後於台積電、三星等競爭者。這一缺口成為中國製造的最大挑戰。

未來，中國大陸若能突破光刻機研發，或以其他創新方法取代現有技術，將有機會趕上甚至改變全球半導體格局，這不僅是技術問題，更是戰略問題：半導體是所有新質生產力的基礎，若能補齊短板，中國製造的全面升級才算真正完成。

準此，中國大陸並未止步於二○二五的階段性成果。隨著「新質生產力」提出，以及「十五五」規劃展望，中國製造的藍圖更為清晰。新質生產力以科技創新為引擎，推動產業結構深度轉型，涵蓋人工智慧、大數據、量子科技、綠色能源等新興領域。十五五規劃則強調「高端化、智能化、綠色化」，並要求在全球產業鏈中掌握更多主導權。這意味著中國大陸不僅追求規模優勢，更要在標準制定、技術突破與市場引領上成為世界中心。

目前，中國大陸已是全球最大製造業國，占全球比重逾三成，產品遍布世界各地，從日常消費品到高端設備皆有。這種影響力不僅是經濟層面，更觸及政治與文化。中國製造的崛起挑戰了西方長期的技術霸權，改變世界經濟版圖，並影響政治力量的分布。中國製造的崛起不僅是產業現象，更是國際秩序重構的前奏。這也迫使美國與歐洲重新審視全球產業格局。

面對中國大陸的成功，美國與歐盟提出「去風險化」與供應鏈重組策略，試圖降低依賴。這些舉措顯示中國製造已觸動西方的優勢根基。然而，中國製造既是挑戰也是機遇。西方需要重新思考如何在競爭中保持優勢，而新興市場則可能因中國的技術輸出而受益。對台灣而言，若能在這場重構中找到定位，不僅能維持競爭力，更能成為連結中西方的關鍵節點。

(本文作者林建甫為中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授)

尤其是對台灣而言，中國製造的崛起更是一個必須正視的現實。台灣在半導體、精密製造等領域具優勢，但中國大陸的快速追趕也已形成壓力。若台灣僅以「防中」為策略，可能錯失互補合作的契機。

台灣與中國大陸同文同種，其實是最能了解中國大陸製造的現況與未來方向，應該掌握其產業升級脈動，並調整自身策略。台灣應該在產業合作與文化交流上保持開放，尋求互利共贏。這並非政治附和，而是務實選擇。

台灣的定位應是橋梁而非孤島。中國製造的崛起為全球產業鏈提供新機會，台灣若能在技術、人才、資本上與中國互補，將在新一輪產業革命中保持競爭力。其中在半導體、綠色能源、人工智慧等領域，台灣優勢與中國大陸需求高度契合。台灣應該要突破政治僵局，建立合作機制，這樣不僅能維持自身優勢，更能在全球格局中找到新定位。