快訊

看到他攀上台北101 盧秀燕驚呼「我被圈粉了！」

如何判斷腿部肌力是否仍在良好水準？用1日常動作就能測出來

幽默推薦大家來爬台北101！霍諾德下一步計劃曝光

東吳物理邀請國際學者與量子繼續糾纏

聯合新聞網／ 卓越
Steven Carlip教授講述量子疊加態的理論
Steven Carlip教授講述量子疊加態的理論

Steven Carlip教授演講實況。圖/東吳大學提供
Steven Carlip教授演講實況。圖/東吳大學提供
2025逢量子力學誕生百年，東吳大學物理學系搭上國際熱潮，邀請來自UC Davis知名理論物理學家Steven Carlip教授以及University of Georgia, Phillip Stancil教授，從燒腦的相對論到最先進的量子力學方法，這兩場精彩的演講令在場師生頻頻發問，試圖獲得最佳解答。

文/編輯整理

第一場「Quantum Gravity: A Beginner's Guide」，Carlip 教授帶領大家直擊物理學最大的謎團之一：「相對論與量子力學之間仍存在理論上的不相容性」，微觀世界的物質處於（量子疊加態）同時「在這裡」又「在那裡」，這意味著能量分佈是機率性的、不連續性的；但古典的廣義相對論卻要求時空必須是確定、平滑連續的，這就像是要一個聽力完美的速記員（時空）去記錄一段全是雜訊的錄音（量子物質），兩者的語言根本對不上。然而真正要讓我們體悟的，其實探索本身就是一段壯麗的旅程。

第二場「Computational Collision Dynamics for the Next Decade」，Stancil教授提到在擁有數百核心與 GPU 處理器的當代，如何利用人工智慧（AI）克服以往在複雜計算上的困難，同時也討論了利用量子電腦進行碰撞計算的可行性，他以機器學習技術協助計算各種天文環境建模所需的原子分子資料，展望未來可能發展的模型基礎，期待能啟發出更多下一代原子分子碰撞計算科學家。

課後教授參與師生討論交流活動
課後教授參與師生討論交流活動

師生與兩位學者的互動，不僅在講堂上，Stancil教授將與林之淵老師指導的物理三黃聖維與物理二林育璇，進行雙原子分子的量子碰撞過成研究；而受林君彥老師邀請來訪的Carlip 教授更大讚在外雙溪旁所見的景物，與UC Davis的溪水渠道如出一轍，是個非常適合學習與研究的校園環境。

這些彷彿從世界上偉大的科學家圖像中走出來的學者，其條理與謹慎的態度，專注透徹的見解，令與會者充分感受到國際級大師的風采。

卓越

追蹤

延伸閱讀

支持半導體產業！經濟部標準局開發技術攻量子科技

當AI擁抱實體：從CES 2026看物理人工智慧崛起

中國數位核心產業專利申請趨勢：人工智慧、量子技術佈局最積極

又1位菁英海歸 量子物理新星由成龍 全職任教四川高校

相關新聞

東吳物理邀請國際學者與量子繼續糾纏

2025逢量子力學誕生百年，東吳大學物理學系搭上國際熱潮，邀請來自UC Davis知名理論物理學家Steven Carlip教授以及University of Georgia, Phillip Stancil教授，從燒腦的相對論到最先進的量子力學方法，這兩場精彩的演講令在場師生頻頻發問，試圖獲得最佳解答。

純草本健康在台啟動 引進美國 A Pure Herb 主打「30 天觀察週期＋透明機制」

在口號與聲量快速更迭的保健市場中，「純草本健康」宣布在台啟航，主張以更高的標準與更清晰的邏輯，回到「可長期實踐」的健康哲學，並以制度化承諾與透明機制，協助消費者建立更可持續的日常節奏。

永續農漁業的智慧轉型 韌性生產與全球品牌佈局策略

臺灣農漁業正處於歷史性的轉型節點！隨著全球氣候變遷加劇，極端高溫、強降雨與乾旱頻率增加，傳統高度依賴自然環境的產製模式正面臨巨大挑戰。這不僅僅是氣候災害後的損失補償問題，更涉及糧食安全防線的根本性防禦。與此同時，國際間對 2050 淨零碳排的共識，已從願景轉化為具體的貿易門檻，如歐盟碳邊境調整機制（CBAM）與國際供應鏈對碳足跡的嚴格要求，迫使臺灣農漁產業必須在結構上進行根本性的變革。

補助只是施捨 獎勵才是未來 中華民國農會理事長蕭漢俊捍衛亞洲獨有農會價值

當世界各國在談論自由貿易與零關稅時，對於中華民國農會理事長蕭漢俊而言，這不僅僅是報表上的數位跳動，而是臺灣兩百萬農民生計的存亡之戰。作為全台農會系統的龍頭，蕭漢俊理事長看盡了臺灣農業半個世紀的興衰。他在受訪時語氣堅定地指出，臺灣農業正處於一個關鍵轉捩點，面對開放政策的衝擊、青農接棒的陣痛，以及農會組織功能的再定義，政府與社會必須重新審視：農業不只是產值，更是國家的命脈。

領航台灣漁業 理事長謝龍隱以智慧構築全球漁業新版圖

台灣作為全球遠洋漁業大國，正面臨前所未有的規範壓力。從非法、未報告及不受規範（IUU）漁業防制的嚴格落實，到區域性漁業管理組織（RFMOs）對配額與捕撈方式的嚴謹限制，台灣漁業已從單純的「捕撈時代」進入到「法治時代」。在這樣的時代巨變下，中華民國全國漁會理事長謝龍隱深知，漁會的角色必須從傳統的行政組織轉化為「國際接軌的橋樑」。

讓平凡日常變得優雅 思沛樂宋沛倫： 重新定義居家生活的「被照顧感」

思沛樂的誕生，並非來自冷冰冰的數據分析，而是源於一位設計師對生活細節的極致追求。創辦人宋沛倫董事長，出身於商品設計與行銷領域，擁有極其敏銳的觀察力，擅長透過開發與包裝，賦予產品全新的靈魂。在進入民生用品市場前，他思考的是：如何讓一件必需品，在解決功能的同時，也能成為生活美學的一部分？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。