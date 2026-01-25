東吳物理邀請國際學者與量子繼續糾纏

Steven Carlip教授演講實況。圖/東吳大學提供 2025逢量子力學誕生百年，東吳大學物理學系搭上國際熱潮，邀請來自UC Davis知名理論物理學家Steven Carlip教授以及University of Georgia, Phillip Stancil教授，從燒腦的相對論到最先進的量子力學方法，這兩場精彩的演講令在場師生頻頻發問，試圖獲得最佳解答。

文/編輯整理

第一場「Quantum Gravity: A Beginner's Guide」，Carlip 教授帶領大家直擊物理學最大的謎團之一：「相對論與量子力學之間仍存在理論上的不相容性」，微觀世界的物質處於（量子疊加態）同時「在這裡」又「在那裡」，這意味著能量分佈是機率性的、不連續性的；但古典的廣義相對論卻要求時空必須是確定、平滑連續的，這就像是要一個聽力完美的速記員（時空）去記錄一段全是雜訊的錄音（量子物質），兩者的語言根本對不上。然而真正要讓我們體悟的，其實探索本身就是一段壯麗的旅程。

第二場「Computational Collision Dynamics for the Next Decade」，Stancil教授提到在擁有數百核心與 GPU 處理器的當代，如何利用人工智慧（AI）克服以往在複雜計算上的困難，同時也討論了利用量子電腦進行碰撞計算的可行性，他以機器學習技術協助計算各種天文環境建模所需的原子分子資料，展望未來可能發展的模型基礎，期待能啟發出更多下一代原子分子碰撞計算科學家。

課後教授參與師生討論交流活動

師生與兩位學者的互動，不僅在講堂上，Stancil教授將與林之淵老師指導的物理三黃聖維與物理二林育璇，進行雙原子分子的量子碰撞過成研究；而受林君彥老師邀請來訪的Carlip 教授更大讚在外雙溪旁所見的景物，與UC Davis的溪水渠道如出一轍，是個非常適合學習與研究的校園環境。

這些彷彿從世界上偉大的科學家圖像中走出來的學者，其條理與謹慎的態度，專注透徹的見解，令與會者充分感受到國際級大師的風采。