純草本健康在台啟動 引進美國 A Pure Herb 主打「30 天觀察週期＋透明機制」

純草本健康執行長張繼鴻，期許以高標準與透明制度，讓草本補充回到可長期實踐的日常節奏。 在口號與聲量快速更迭的保健市場中，「純草本健康」宣布在台啟航，主張以更高的標準與更清晰的邏輯，回到「可長期實踐」的健康哲學，並以制度化承諾與透明機制，協助消費者建立更可持續的日常節奏。

文 / 劉正廷 攝影/周義豐

「純草本健康」執行長張繼鴻指出，團隊將引進美國植物性草本補充品牌 A Pure Herb，並以「科學為核心、安全為底線、研究為依據」作為原則，強調與既有照護並行的相容觀念，同時導入至少三十天觀察週期與透明機制，讓承諾具備可檢視性。

從顧問人生出發：一個「只選走道位」的日常細節

張繼鴻擁有二十多年企業顧問經歷，長期奔波會議與差旅，使他訂位時幾乎固定選擇走道位；原因並非偏好，而是當時「連續坐滿五小時」已成為負擔。

直到接觸美國植物性草本補充品品牌 A Pure Herb、尤其是 UTF REx® 後，他形容自身感受到的並非短效反應，而是節奏逐步回穩；最直觀的轉折，甚至是「不再下意識只選走道位」。他以此作為對外溝通的起點：健康不該是被迫將就，而應是能被日常承接的秩序。

品牌定位：不堆疊話術，先把資訊與流程做清楚

純草本健康強調「不是再多一個品牌」，而是以純植物配方為起點，將資訊透明化、流程清潔化、承諾可檢視化；並把溝通焦點放在真實生活情境—兼顧工作、家庭、作息與壓力的人，或正處於調整狀態、學習與身體相處的人。品牌策略並非「先說服」，而是「先讓人看懂」：看懂產品定位、看懂品牌邏輯，也看懂自己真正需要的支持。

純草本健康以「把速度交給市場，把標準留給企業」作為行事準則，並強調制度與細節的重要性，包含生活節奏是否允許、既有照護是否相容、長期使用是否安心等面向，作為日常保健能否成立的現實檢驗。

降低首次接觸門檻：試用週期與承諾機制同步清楚化

為降低第一次接觸的心理門檻，品牌提出合理的試用體驗週期與相對清晰的承諾機制，並主張流程設計更乾淨、更坦率，以避免過度複雜的條款造成理解負擔。

純草本健康表示，當承諾走向制度化，信任可由時間與細節共同證明；在「不靠口號驅動」的前提下，消費者是否願意以更成熟的標準，選擇自己的長期補給，成為品牌希望回到的核心提問。