永續農漁業的智慧轉型 韌性生產與全球品牌佈局策略

臺灣農漁業正處於歷史性的轉型節點！隨著全球氣候變遷加劇，極端高溫、強降雨與乾旱頻率增加，傳統高度依賴自然環境的產製模式正面臨巨大挑戰。這不僅僅是氣候災害後的損失補償問題，更涉及糧食安全防線的根本性防禦。與此同時，國際間對 2050 淨零碳排的共識，已從願景轉化為具體的貿易門檻，如歐盟碳邊境調整機制（CBAM）與國際供應鏈對碳足跡的嚴格要求，迫使臺灣農漁產業必須在結構上進行根本性的變革。

文／傅啓倫 圖／農業部

為了應對這些複合型挑戰，臺灣近年來由農業部領銜，積極建構結合科技應用、社會責任、國際貿易與組織管理四大支柱的政策框架。其核心目標不僅在於強化本土產業的韌性與自我供給能力，更在於透過藍色經濟、智慧農業與 ESG 跨域合作，重塑臺灣農漁產品「精緻、永續、可追溯」的國際形象。

科技賦能與智慧生產 建構耐逆境的韌性骨幹

面對無法預測的氣候風險，傳統的「看天吃飯」與「經驗農業」已不足以支撐產業運作。農業部與中央氣象署的跨部會合作，在全臺布署了 246 座精準農業氣象站，這是臺灣邁向「智慧防禦」的第一步。

透過這些氣象站，生產端得以取得高密度的區域性氣象指標。這些數據不再僅供學術參考，而是轉化為即時的農業氣象預報，精準度提升至個別農區。這場「典範轉移」的核心在於：以「主動預警」取代傳統的「被動救助」。當高溫熱緊迫（Heat Stress）或極端降雨發生前，農民能透過預警系統提前採取降溫、防淹或提早採收措施，降低直接損失。

在水產養殖領域，水試所推動的「智慧感測即時監控」與「低耗能循環水養殖系統（RAS）」正逐步成為產業新標竿。RAS 系統透過高度自動化的水質監控與循環過濾技術，能精準控制投餌量，不僅解決了農村勞動力老化導致的操作誤差，更有效減少 20% 以上的飼料浪費與環境汙染。這種數位治理模式，提升了在海溫上升或極端降雨導致水質遽變時的產業調適能力。

陳駿季部長（中）農業永續ESG 成果交流暨表揚典禮。

淨零轉型與藍色經濟 邁向 2050 永續治理

減碳已不再是環保議題，而是競爭力議題。臺灣農漁業在淨零轉型上的路徑，主要聚焦於「自然碳匯」與「生產鏈減排」的推動。

針對 2050 淨零排放目標，海洋碳匯（藍碳）被視為臺灣最具潛力的天然碳庫。政府已啟動系統性的海洋碳匯調查，範疇涵蓋海草棲地、紅樹林、海岸濕地乃至於養殖魚塭。透過建立本土排放係數與自願減量方法學，這些自然生態系復育的成果將能納入國家氣候治理架構。這不僅具備溫室氣體移除功能，更兼顧了生物多樣性與漁業資源的永續。

為了回應國際市場對碳中和產品的需求，針對虱目魚、鯖鰺等重要產品建構碳足跡係數已成為當務之急。透過數位工具結合產銷履歷系統，政府協助業者降低盤查成本，規模化揭露農產品的碳資訊。這種提前佈局，確保了臺灣產品在未來國際碳關稅或綠色貿易壁壘下，能維持市場進入門檻與溢價能力。

人本與社會責任 農村振興與 ESG 的跨域合擊

農業轉型的成功與否，終究回歸於「人」的存續與流動。面對人口流失與高齡化，臺灣採取了社會照顧與人才培育並行的雙軌策略。

「綠色照顧政策」在全臺農漁會設立 137 個照顧站，利用農村自然環境與社區網絡，讓長者在地健康老化，解決了青農留鄉發展的後顧之憂。同時，為了讓新世代農民「進得來、留得住、發展好」，農業部建立了從獎勵高中生從農、大學公費專班到職涯初期的青農聯誼會（現有9,989 人）與漁青聯誼會（1,204 人）的完整支援體系。

113 年上線的「農業永續 ESG STORE」是臺灣農業轉型的重要創新政策。農業不再只是產業，更將是企業履行環境與社會責任的場域。透過此平台，企業可以投入永續農業、碳匯保育或農村文化專案。例如，企業採購具永續價值的農漁產品(友善耕作農產品、海洋之心永續標章漁產品)作為員工餐廳食材或納入企業產品供應鏈，除助於提升農漁民收益並維持穩定外，促進環境資源保護及農漁業永續發展，期透過強化企業與在地社區與產業的聯結，讓農業轉型從政府單方面的補貼，轉向市場導向的公私協力。

國際鏈結與品牌重塑 從在地產銷到全球溢價

在國際競爭中，臺灣農漁業的定位正從「產量競爭」轉向「價值與透明度競爭」。「離岸後的每一分鐘都是挑戰。」針對農水產品不耐儲運的特性，政府投入 126 億元建構全國性的冷鏈物流體系。這包括 3 處旗艦中心、14 處區域中心及超過 500 處產地冷鏈設施。透過「不斷鏈」的冷鏈物流，臺灣水產品的損耗率得以從傳統的 25% 大幅降低，並成功將保鮮期延長，使產品具備遠征歐美與日本高端市場的品質穩定度。

作為全球遠洋漁業大國，臺灣積極履行國際規範。全體遠洋漁船全面配備 VMS（船位監控）與 E-logbook（電子漁獲回報），實現數位治理。這不僅是防範非法（IUU）漁撈的必要手段，更是向全球市場展示「合法、透明、可追溯」作業決心的基石。這種管理革新讓臺灣得以在過去的黃牌警告陰影中站穩陣腳，重新建立國際信任。

陳駿季部長透過表揚建構友善環境之永續農業

管理革新與功能提升 農漁會的數位化轉骨

為了解決偏遠農村產銷運能不足的問題，農業部推動了「農漁會互聯網」，並與 OKmart(來來超商股份有限公司) 等民間物流異業合作。這項「農易送 EXPRESS」系統預計能節省三成以上的運輸費用，讓偏遠小農能以更低的成本進入電商市場。這項改革讓傳統農漁會據點，成功轉型為具備數位服務功能的社群中心。

透過「活力農民分群分級培育」與「三保一金」（農保、職災保、農業保險、農退金）的健全，農業勞動者的身分與福利得到了制度性的保障。這套體系改變了農業「風險大、無保障」的刻板印象，透過吸引專業人才進入，讓農漁會組織能像馬拉松選手一般，在氣候挑戰中展現長期經營的穩定性。

臺灣農漁業的轉型並非一蹴可幾，而是一場涉及科技、管理與社會文化的長期變革。透過大數據導入智慧防禦、藍碳與減排建構永續基礎、ESG 媒合引進外部資源，以及冷鏈技術優化外銷品質，臺灣正逐步脫離傳統、低附加價值的勞動模式。這條路徑的核心價值在於：讓農民不再只是環境風險的承擔者，而是成為維護生態價值、提供優質糧食並引領綠色經濟的執行者。在變動不居的全球局勢中，這套「韌性、永續、透明」的轉型模式，將是臺灣農漁業邁向下一個十年的關鍵優勢。