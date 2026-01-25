快訊

看到他攀上台北101 盧秀燕驚呼「我被圈粉了！」

如何判斷腿部肌力是否仍在良好水準？用1日常動作就能測出來

幽默推薦大家來爬台北101！霍諾德下一步計劃曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

補助只是施捨 獎勵才是未來 中華民國農會理事長蕭漢俊捍衛亞洲獨有農會價值

聯合新聞網／ 卓越
前立法院長王金平（左）肯定蕭漢俊理事長為農會的付出。
前立法院長王金平（左）肯定蕭漢俊理事長為農會的付出。

中華民國農會理事長蕭漢俊，點出青農接棒需要長期的教育培養。
中華民國農會理事長蕭漢俊，點出青農接棒需要長期的教育培養。
當世界各國在談論自由貿易與零關稅時，對於中華民國農會理事長蕭漢俊而言，這不僅僅是報表上的數位跳動，而是臺灣兩百萬農民生計的存亡之戰。作為全台農會系統的龍頭，蕭漢俊理事長看盡了臺灣農業半個世紀的興衰。他在受訪時語氣堅定地指出，臺灣農業正處於一個關鍵轉捩點，面對開放政策的衝擊、青農接棒的陣痛，以及農會組織功能的再定義，政府與社會必須重新審視：農業不只是產值，更是國家的命脈。

文／傅啓倫　圖／孫玉璞

蕭漢俊首先點出了一個鮮為人知的事實：「全世界擁有完整農會組織體系的國家，其實只有四個：臺灣、日本、韓國，以及外蒙古。」這套源自亞洲稻作文化的組織體系，與歐美的農業工會模式截然不同。農會不僅是提供資材、收購作物的窗口，更是集金融、保險、推廣、供銷於一體的全方位服務組織。

拒絕「關門決策」 農民權益不應成為外交祭品

在蕭漢俊眼中，農會是臺灣基層社會最穩定的力量。他強調，這四個國家的農會體制雖然因政治體制而有異，但核心精神一致——「公私協力」。在臺灣，當政府政策難以下達到第一線時，農會就是那雙深入偏鄉的手。然而，這套特殊的組織財產與功能，在現代化的管理革新中卻經常面臨法規掣肘，蕭漢俊呼籲大眾理解農會的獨特性，這並非單純的商業組織，而是守護農民福祉的堅強後盾。

談及當前臺灣推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及各項自由貿易協定，蕭漢俊顯得憂心忡忡。他直言不諱地指出，政府在對外談判時，經常在未充分諮詢基層農民意見的情況下，就接受了如美國、澳洲等農產大國的進口零關稅要求。

「補助是一時的，損害卻是永久的。」蕭漢俊痛心地說，零關稅對本土農產品，如稻米、豬肉、水果的衝擊是結構性的。目前政府慣用的手段是「災後補償」或「價差補助」，但這種作法僅能治標。蕭漢俊強調，政府應該從「補助」思維轉向「獎勵」思維。

所謂獎勵，是針對那些願意配合轉型、提升品質、走向智慧生產的農民，給予實質的資金與技術回饋。他認為，如果政府為了外交與貿易利益必須開放市場，就應該建立一套「預警式轉型基金」，在衝擊發生前，就投入預算協助農民改良品種、精進冷鏈，讓本土農產以「精緻化」對抗進口品的「規模化」。農民要的不是救濟金，而是能夠與國際競爭的公平環境。

青農回鄉的真相 資金、輔導與長達十年的教育接棒

近年來，政府大力推廣「青農返鄉」，但蕭漢俊從基層觀察到的現狀卻是挑戰重重。他認為，青農要成功接棒，絕非發發創業獎金、辦辦幾場演講就能達成。

蕭漢俊分析，現代農業是高度資本密集產業，一個青年想投入溫室栽培或智慧養殖，動輒需要數百萬甚至上千萬的硬體設施投入。然而，農地金融放款條件嚴苛，青農若無家族奧援，僅靠政府貸款往往難以負擔利擊與還款壓力。他建議應由農會金庫提供更具彈性的「青農信貸專案」，並由政府提供全額利息補貼。

「農業不是看書就能學會的，那是與自然的搏鬥。」蕭漢俊認為，輔導體系必須走向「長期化」，目前的輔導多為短期個案，缺乏系統性的技術傳承。他提倡應建立「學徒制」的教育機制，將退休的專業技術人員與青農媒合，進行為期三至五年的臨場指導，包含對病蟲害的判斷、施肥時機的掌握等。

蕭漢俊強調，青農接棒需要長期的教育培養，農業部與教育部應深度合作，將「農業經營」視為專門學科，從高中、大學就開始培養具備經營思維的農夫。唯有讓農業成為一個「有尊嚴、有穩定收入」的職業，青農才能真正「進得來、留得住」。

（左起）卓越媒體集團副社長陳今平、中華民國農會理事長蕭漢俊、卓越農經社長 賴凱萱，暢談農會價值與產業轉型。
（左起）卓越媒體集團副社長陳今平、中華民國農會理事長蕭漢俊、卓越農經社長 賴凱萱，暢談農會價值與產業轉型。

管理革新 打造農村的數位生活中心

蕭漢俊對於農會組織的轉型也有獨到見解，他推動「農漁會互聯網」，引進異業合作如「農易送 EXPRESS」系統，與便利超商合作建構物流網路。這項變革預計能節省三成以上的運輸費用，解決了農村最後一哩路的配送困難。

他表示，未來的農會不應只是領錢或買農藥的地方，而應是農村的「數位生活與物流中心」。透過管理革新，提升基層員工的數位行銷素養，讓老字號農會煥發新生，才能在激烈的市場競爭中，持續為農民發聲。

蕭漢俊說，農民是世界上最知足也最辛苦的一群人，他們不求大富大貴，只求一年的辛勞能換取合理的收穫。「作為中華民國農會理事長，我的責任就是當農民的喉舌。」蕭漢俊再次呼籲政府，在處理國際貿易與關稅問題時，務必以農民權益為優先考慮，傾聽第一線的心聲。農業的未來在於智慧轉型與人才接軌，而這一切的基礎，都建立在政府對這片土地與守護土地之人的尊重之上。唯有將「補助」昇華為「獎勵」，將「口號」轉化為「長期的教育與資源」，臺灣農業才能真正走向下一個輝煌。

卓越

追蹤

延伸閱讀

叫我第一名！彰化基層農會114經營績效出爐 二林蟬連冠軍

學者：代表權被中共繼承 中華民國無法重返聯合國

接掌台肥老總引話題 陳右欣擬選立委…親口回應「暫無規畫」

【重磅快評】農會總幹事變台肥總座 「勵志」程度不輸吳音寧

相關新聞

東吳物理邀請國際學者與量子繼續糾纏

2025逢量子力學誕生百年，東吳大學物理學系搭上國際熱潮，邀請來自UC Davis知名理論物理學家Steven Carlip教授以及University of Georgia, Phillip Stancil教授，從燒腦的相對論到最先進的量子力學方法，這兩場精彩的演講令在場師生頻頻發問，試圖獲得最佳解答。

純草本健康在台啟動 引進美國 A Pure Herb 主打「30 天觀察週期＋透明機制」

在口號與聲量快速更迭的保健市場中，「純草本健康」宣布在台啟航，主張以更高的標準與更清晰的邏輯，回到「可長期實踐」的健康哲學，並以制度化承諾與透明機制，協助消費者建立更可持續的日常節奏。

永續農漁業的智慧轉型 韌性生產與全球品牌佈局策略

臺灣農漁業正處於歷史性的轉型節點！隨著全球氣候變遷加劇，極端高溫、強降雨與乾旱頻率增加，傳統高度依賴自然環境的產製模式正面臨巨大挑戰。這不僅僅是氣候災害後的損失補償問題，更涉及糧食安全防線的根本性防禦。與此同時，國際間對 2050 淨零碳排的共識，已從願景轉化為具體的貿易門檻，如歐盟碳邊境調整機制（CBAM）與國際供應鏈對碳足跡的嚴格要求，迫使臺灣農漁產業必須在結構上進行根本性的變革。

補助只是施捨 獎勵才是未來 中華民國農會理事長蕭漢俊捍衛亞洲獨有農會價值

當世界各國在談論自由貿易與零關稅時，對於中華民國農會理事長蕭漢俊而言，這不僅僅是報表上的數位跳動，而是臺灣兩百萬農民生計的存亡之戰。作為全台農會系統的龍頭，蕭漢俊理事長看盡了臺灣農業半個世紀的興衰。他在受訪時語氣堅定地指出，臺灣農業正處於一個關鍵轉捩點，面對開放政策的衝擊、青農接棒的陣痛，以及農會組織功能的再定義，政府與社會必須重新審視：農業不只是產值，更是國家的命脈。

領航台灣漁業 理事長謝龍隱以智慧構築全球漁業新版圖

台灣作為全球遠洋漁業大國，正面臨前所未有的規範壓力。從非法、未報告及不受規範（IUU）漁業防制的嚴格落實，到區域性漁業管理組織（RFMOs）對配額與捕撈方式的嚴謹限制，台灣漁業已從單純的「捕撈時代」進入到「法治時代」。在這樣的時代巨變下，中華民國全國漁會理事長謝龍隱深知，漁會的角色必須從傳統的行政組織轉化為「國際接軌的橋樑」。

讓平凡日常變得優雅 思沛樂宋沛倫： 重新定義居家生活的「被照顧感」

思沛樂的誕生，並非來自冷冰冰的數據分析，而是源於一位設計師對生活細節的極致追求。創辦人宋沛倫董事長，出身於商品設計與行銷領域，擁有極其敏銳的觀察力，擅長透過開發與包裝，賦予產品全新的靈魂。在進入民生用品市場前，他思考的是：如何讓一件必需品，在解決功能的同時，也能成為生活美學的一部分？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。