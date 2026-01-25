補助只是施捨 獎勵才是未來 中華民國農會理事長蕭漢俊捍衛亞洲獨有農會價值

中華民國農會理事長蕭漢俊，點出青農接棒需要長期的教育培養。 當世界各國在談論自由貿易與零關稅時，對於中華民國農會理事長蕭漢俊而言，這不僅僅是報表上的數位跳動，而是臺灣兩百萬農民生計的存亡之戰。作為全台農會系統的龍頭，蕭漢俊理事長看盡了臺灣農業半個世紀的興衰。他在受訪時語氣堅定地指出，臺灣農業正處於一個關鍵轉捩點，面對開放政策的衝擊、青農接棒的陣痛，以及農會組織功能的再定義，政府與社會必須重新審視：農業不只是產值，更是國家的命脈。

文／傅啓倫 圖／孫玉璞

蕭漢俊首先點出了一個鮮為人知的事實：「全世界擁有完整農會組織體系的國家，其實只有四個：臺灣、日本、韓國，以及外蒙古。」這套源自亞洲稻作文化的組織體系，與歐美的農業工會模式截然不同。農會不僅是提供資材、收購作物的窗口，更是集金融、保險、推廣、供銷於一體的全方位服務組織。

拒絕「關門決策」 農民權益不應成為外交祭品

在蕭漢俊眼中，農會是臺灣基層社會最穩定的力量。他強調，這四個國家的農會體制雖然因政治體制而有異，但核心精神一致——「公私協力」。在臺灣，當政府政策難以下達到第一線時，農會就是那雙深入偏鄉的手。然而，這套特殊的組織財產與功能，在現代化的管理革新中卻經常面臨法規掣肘，蕭漢俊呼籲大眾理解農會的獨特性，這並非單純的商業組織，而是守護農民福祉的堅強後盾。

談及當前臺灣推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及各項自由貿易協定，蕭漢俊顯得憂心忡忡。他直言不諱地指出，政府在對外談判時，經常在未充分諮詢基層農民意見的情況下，就接受了如美國、澳洲等農產大國的進口零關稅要求。

「補助是一時的，損害卻是永久的。」蕭漢俊痛心地說，零關稅對本土農產品，如稻米、豬肉、水果的衝擊是結構性的。目前政府慣用的手段是「災後補償」或「價差補助」，但這種作法僅能治標。蕭漢俊強調，政府應該從「補助」思維轉向「獎勵」思維。

所謂獎勵，是針對那些願意配合轉型、提升品質、走向智慧生產的農民，給予實質的資金與技術回饋。他認為，如果政府為了外交與貿易利益必須開放市場，就應該建立一套「預警式轉型基金」，在衝擊發生前，就投入預算協助農民改良品種、精進冷鏈，讓本土農產以「精緻化」對抗進口品的「規模化」。農民要的不是救濟金，而是能夠與國際競爭的公平環境。

青農回鄉的真相 資金、輔導與長達十年的教育接棒

近年來，政府大力推廣「青農返鄉」，但蕭漢俊從基層觀察到的現狀卻是挑戰重重。他認為，青農要成功接棒，絕非發發創業獎金、辦辦幾場演講就能達成。

蕭漢俊分析，現代農業是高度資本密集產業，一個青年想投入溫室栽培或智慧養殖，動輒需要數百萬甚至上千萬的硬體設施投入。然而，農地金融放款條件嚴苛，青農若無家族奧援，僅靠政府貸款往往難以負擔利擊與還款壓力。他建議應由農會金庫提供更具彈性的「青農信貸專案」，並由政府提供全額利息補貼。

「農業不是看書就能學會的，那是與自然的搏鬥。」蕭漢俊認為，輔導體系必須走向「長期化」，目前的輔導多為短期個案，缺乏系統性的技術傳承。他提倡應建立「學徒制」的教育機制，將退休的專業技術人員與青農媒合，進行為期三至五年的臨場指導，包含對病蟲害的判斷、施肥時機的掌握等。

蕭漢俊強調，青農接棒需要長期的教育培養，農業部與教育部應深度合作，將「農業經營」視為專門學科，從高中、大學就開始培養具備經營思維的農夫。唯有讓農業成為一個「有尊嚴、有穩定收入」的職業，青農才能真正「進得來、留得住」。

（左起）卓越媒體集團副社長陳今平、中華民國農會理事長蕭漢俊、卓越農經社長 賴凱萱，暢談農會價值與產業轉型。

管理革新 打造農村的數位生活中心

蕭漢俊對於農會組織的轉型也有獨到見解，他推動「農漁會互聯網」，引進異業合作如「農易送 EXPRESS」系統，與便利超商合作建構物流網路。這項變革預計能節省三成以上的運輸費用，解決了農村最後一哩路的配送困難。

他表示，未來的農會不應只是領錢或買農藥的地方，而應是農村的「數位生活與物流中心」。透過管理革新，提升基層員工的數位行銷素養，讓老字號農會煥發新生，才能在激烈的市場競爭中，持續為農民發聲。

蕭漢俊說，農民是世界上最知足也最辛苦的一群人，他們不求大富大貴，只求一年的辛勞能換取合理的收穫。「作為中華民國農會理事長，我的責任就是當農民的喉舌。」蕭漢俊再次呼籲政府，在處理國際貿易與關稅問題時，務必以農民權益為優先考慮，傾聽第一線的心聲。農業的未來在於智慧轉型與人才接軌，而這一切的基礎，都建立在政府對這片土地與守護土地之人的尊重之上。唯有將「補助」昇華為「獎勵」，將「口號」轉化為「長期的教育與資源」，臺灣農業才能真正走向下一個輝煌。