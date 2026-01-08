領航台灣漁業 理事長謝龍隱以智慧構築全球漁業新版圖

台灣作為全球遠洋漁業大國，正面臨前所未有的規範壓力。從非法、未報告及不受規範（IUU）漁業防制的嚴格落實，到區域性漁業管理組織（RFMOs）對配額與捕撈方式的嚴謹限制，台灣漁業已從單純的「捕撈時代」進入到「法治時代」。在這樣的時代巨變下，中華民國全國漁會理事長謝龍隱深知，漁會的角色必須從傳統的行政組織轉化為「國際接軌的橋樑」。

文／傅啓倫 圖／全國漁會

針對國際社會日益重視的漁工權益，謝龍隱帶領的全國漁會積極推動人權保障措施，人權與環保是國際市場的兩大支柱，唯有建立完善的移工管理與福利制度，才能展現台灣漁業作為負責任大國的尊嚴。透過這套「國際合規化」的戰略佈局，謝龍隱成功讓台灣漁民在嚴苛的國際夾縫中，依然能以實力贏得全球買家的信任。

解碼國際規範 引領漁民走進全球市場

謝龍隱強調，國際市場對台灣漁產品的要求已不再僅止於「鮮度」與「價格」，更多的是對「永續」與「人權」的高度審視。面對這股浪潮，全國漁會擔負起第一線的領航責任，漁民最基層的痛點在於規範的艱澀難懂，因此漁會的首要任務就是協助漁民「看得懂規範」。

透過專業的法律轉譯與教育訓練，將複雜的國際條約轉化為漁船作業的標準程序（SOP）；接著是「做得到要求」，透過爭取政府資源進行通訊設備升級、電子觀察員系統導入，確保漁船作業透明化；最終目標則是「走得進國際市場」，讓每一條台灣捕撈的魚，都具備合規的電子履歷，避免因誤觸國際紅線而遭到貿易制裁，守護台灣漁業在全球供應鏈中的關鍵地位。

理事長謝龍隱出席「寶島鮮魚中秋海味賞」記者會。

共同運銷到漁村多元轉型 打造合理價格體系

對漁民而言，無論國際局勢如何變動，心中最在意的始終是：「辛苦捕撈的魚獲，能不能賣到合理價格。」謝龍隱深耕基層，深知漁價波動對漁民生計的巨大衝擊，為了打破過去因通路層層剝削或產銷失衡導致的低價困局，謝龍隱全力推動「共同運銷」與「品牌建立」的雙軌戰略，讓漁民的每一滴汗水都能轉化為應得的報酬。

在品牌推廣方面，全國漁會近年來積極協助各地區漁會建立特色品牌，他認為，台灣漁產品質極優，但過去缺乏行銷，導致好魚賣不到好價錢。因此，他整合全國資源，利用電商平台、連鎖超市以及國際大型展覽，展開全方位的行銷推廣。從精緻化的包裝設計到冷鏈物流的升級，全國漁會確保魚獲從產地到餐桌維持最高鮮度，進而拉高產品的附加價值。透過品牌背書，台灣的龍虎斑、石斑魚、秋刀魚與魷魚等主力產品，逐漸擺脫大宗物資的價格競爭，走向高端精品市場。

同時，為了應對傳統漁村人口老齡化與勞動力流失的問題，謝龍隱積極推動漁村經濟的多元化發展。他提倡「漁業加值化」，鼓勵漁村結合生態旅遊、食魚教育與體驗活動，開發出「產地即市場」的新興商業模式。這不僅創造了青年返鄉的機會，更透過多元收益結構，增強了漁村面對環境變遷的抗壓性。當漁村不再只有捕魚，而是成為具備文化、旅遊與高品質生產的綜合體時，漁民的社會地位與經濟穩定度才獲得了實質性的提升。

謝龍隱積極推動漁村經濟的多元化發展。

海洋資源復育與 ESG 願景 培育下一代漁業人才

「沒有健康的海洋，就沒有永續的漁業。」這是謝龍隱在各種場合反覆疾呼的核心信念，在追求產值的同時，他始終將「海洋資源復育」視為漁會發展的根基。透過推動責任制漁業，謝龍隱領導漁民遵守禁漁期、限制網具規格，並配合政府進行人工魚礁投放與種苗放流，他深信，漁民不應是資源的榨取者，而應是海洋的守護者。

在當前全球ESG浪潮中，謝龍隱更領先佈局，提出「藍色 ESG」的概念。他認為，漁業與海洋環境共生，最具備推動藍色碳匯（Blue Carbon）與生物多樣性保護的潛力。透過與大型企業合作開發「海洋保育專案」，不僅能挹注更多民間資源進入漁場修復，更能讓企業在履行永續責任的同時，回饋漁村社會，這種跨領域的資源挹注，為台灣漁業的轉型提供了充足的後盾。

最後，面對未來的挑戰，謝龍隱將目光投向了「人才培育」與「管理革新」，他深知，要應對自動化設備的操作與國際法律的攻防，漁業需要更年輕、更具國際觀的人才。因此，全國漁會積極開辦各種職能培訓，並加強與學術機構的產學合作，吸引水產養殖、海洋科技與國際經貿人才投入產業。

謝龍隱的領導風格，在於他既有遠洋船隊經營者的果敢，更有基層漁民領袖的柔情。他帶領的全國漁會，正從制度面進行革新，確保管理效率提升與資源分配公平，在他的願景中，台灣漁業的未來是一個「產業永續、海洋健康、漁民富裕」的三贏局面。透過資源的精準挹注與人才的接續湧入，謝龍隱正帶領台灣漁業穩健地駛向那片充滿希望的湛藍未來，讓這座島嶼的漁火，繼續在全球海洋上閃耀。