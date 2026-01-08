國防武器自動化與關鍵性礦產比重增加

俄烏戰爭與中東戰事爆發以來，地緣政治風險升溫，歐美各國都評估自身安全，尤其是「軍工產業科技化」、關鍵性「金屬礦物」與「能源」等，皆成為戰略物資。

文．李振麟

各國除了國防預算較以往增加許多，在科技武器上的支出成本也增加，如法國與義大利投資自動化無人艦艇與無人機技術、各國研發長程火箭與彈道飛彈防禦等遠程精準武器，還有軍用級半導體晶片供應的本土性強化，甚至於AI驅動戰場指揮系統，因此「AI科技智能」、「無人機」、「衛星通訊」，以及「半導體晶片」，都被視為現代軍事科技發展的主要動能。

關鍵性礦產資源成為全球關注焦點

除了軍工武器現代化發展，關鍵性礦產資源也成為全球關注焦點，如「鎳」、「鈷」、「鋰」與「稀土」等礦物，成為軍用技術、AI設備、半導體以及衛星系統的必要材料，更被視為電動車與能源儲備的主要命脈。

二○二六年，全球對於關鍵性礦物的需求逐步進入高峰成長期，推動對於礦業資源投資大幅增加，各國政府開始與相關資源產地簽署多邊協定，以確保供應上的穩定無虞，如美國期盼降低對中國大陸依賴，持續推動友岸供應鏈政策，甚至於與盟國間建立合作冶煉與加工戰略合作機制。同時，金屬價格更容易受政治事件敏感度影響，美國在地緣政治與新經貿政策推動下，促使全球金屬價格波動加劇，如近期的金屬銅與稀土暴漲，也非單純的供需循環因素。

二○二六年全球金屬市場，將呈現三項特徵：一、地緣政治衝突增溫下，金屬供應與運輸安全的不確定性提高。二、企業為能追求供應穩定性，對於礦產資源的投資相對增加。三、任何相關政策出爐，都造成金屬價格敏感性提升與瞬間震盪。

當各國都把關鍵性金屬礦物視為國家安全資產，如此一來，金屬礦業的價位定位上，將出現「戰略性波動」，而非傳統上的市場消費循環，當「鎳」、「鋰」、「鈷」成為戰略金屬後，金屬價格更容易受到政治事件影響。二○二六年全球將進入一個「安全」、「能源」以及「礦物」資源的戰略時代，在「國家安全」的考量下，將重新塑造一個經濟、科技國防與工業競爭的全面新時代。

隨著科技發展進入生活層面，全球產業鏈將出現明顯結構性變化，無論是能源轉變、供應鏈重組、低價品牌消費市場成長，甚至於金融與礦產資源的戰略化趨勢，所有人都必須面對一個新的定位與市場競爭挑戰。在這樣的大環境時代中，無論是個人、企業與國家都必須認知，產業的邊界線將不再明確，產業的競爭力亦不再如同以往般單純易解。