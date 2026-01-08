台灣病的警鐘與兩岸經貿的支柱

財政部最新公布的海關進出口貿易初步統計，數據顯示，台灣在二○二五年十一月出口雖然亮眼，但結構性依賴依舊清晰。二○二五年一至十一月對美出口占總出口三十％，搶得第一。對中港出口占比二六‧八％，東協十八‧七％。但進口來自中港最大為十九‧二％，東協為十二‧九％，再來是南韓、日本及美國，分別是十三‧二％、十一‧二％及十％。這樣的結果對美國前十一個月已經產生巨大順差為一三一八億美元，對中港也有七○五‧六億美元。

台灣對美出口的集中已達令人憂心的程度。半導體與資通訊產品幾乎形成單一市場依賴，表面上看似在美中科技競爭中獲得紅利，實際卻加深了結構性失衡。一旦美國需求放緩或政策環境改變，台灣出口將面臨劇烈震盪。美國雖是最大買家，但若美國科技產業景氣循環下滑，台灣將首當其衝。更嚴重的是，這種依賴使台灣在對美經貿談判中失去靈活性，難以在多邊框架中爭取更大空間。

對比兩岸經貿的現實也不容忽視。中國大陸與香港仍是台灣重要的貿易市場，雖然近年因地緣政治與供應鏈重組，對美出口比重顯著上升，但兩岸經貿往來的基礎並未消失。台灣的電子零組件、半導體、機械設備在大陸需求龐大，形成上游設計與製造、下游組裝與市場規模的互補結構。此種深度連結短期內難以被其他市場取代。即使美國與歐洲市場逐漸增加採購，兩岸的經濟互動仍是台灣出口的核心支柱。若忽視這一現實，將使台灣陷入戰略誤判，錯失維持經濟韌性的機會。

「台灣病」不僅是出口結構的問題，更是政策選擇的結果。長期以來，台灣過度依賴外需，忽視內需培養，導致經濟韌性不足。雖然半導體領域全球領先，但其他產業競爭力不足，出口成長主要來自少數高科技產品，而傳統產業與中小企業的國際化能力有限。這種結構性問題長期未解，使得台灣陷入「高科技出口突出、其他產業停滯」的矛盾。更值得警惕的是，這種病症在全球供應鏈重組的背景下更加嚴重，因為台灣缺乏足夠的內需市場來吸收外部波動。當外部需求減弱時，台灣經濟便顯得脆弱。這正是《經濟學人》所提醒的：台灣的經濟榮景背後，隱藏著結構性失衡的危機。

(本文作者中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授)

我們必須呼籲，台灣不能再自滿於半導體出口的亮眼數字，而忽略整體經濟的脆弱性。出口集中於單一市場，內需不足，產業多元化不彰，這些問題若不解決，將使台灣在國際經濟秩序中愈加邊緣化。

台灣也需要重新審視兩岸經貿的重要性，因為兩岸市場的互補性與規模效應仍是不可忽視的資源。若能在穩定框架下維持經貿往來，將有助於分散出口風險，減輕對美依賴。同時，台灣也必須推動產業多元化，培養新興產業，並強化內需市場，以減少外部波動的衝擊。唯有如此，台灣才能真正走出台灣病的困境，建立更具韌性的經濟結構。

我們在此呼籲，台灣必須以更廣闊的視野看待自身的經濟結構。出口不能只依賴美國，兩岸經貿不能被忽視，內需市場不能再被冷落。這些都是台灣病的核心症候，也是我們必須共同面對的挑戰。政府必須正視出口過度集中與內需不足的問題，制定長遠的產業政策，扶植中小企業，鼓勵創新，培養多元市場。社會也必須意識到，經濟韌性不僅來自半導體的光環，更來自整體產業的均衡發展。若能正視問題，勇於改革，台灣仍有機會走出困境，建立更具韌性與均衡的經濟。否則，台灣病將繼續侵蝕我們的未來，讓經濟在表面繁榮下暗藏危機。這不僅是數字上的警訊，更是國家戰略的警鐘。

