和泰產險將「公平待客」化為「主動防詐」的企業韌性工程

和泰產險對抗金融詐騙的決心，始於企業治理的最高層級。這場戰役並非單純的資安防護，而是被提升至「公平待客」的核心價值，並帶領公司內部的公平待客委員會制定一系列的防詐策略與行動。全面採用官方短碼簡訊「68068」作為對客戶發送簡訊的企業專屬識別碼，是將科技應用於提升客戶權益的成功典範。

文／傅啓倫 圖／和泰產險

和泰產險的公平待客委員會架構極具戰略性，不僅肩負各原則事項的規劃與執行，更訂有《公平待客執行方針》，每季定期檢討，確保方針能確實執行並持續改善，同時每半年定期向董事會報告，將防詐工作納入最高管理階層的監督與評估體系。

策略治理與全員防線

錨定反詐決心

將策略藍圖落地執行時，最大的挑戰在於「詐騙手法變化太快」，傳統的單向宣導往往落後於詐騙集團的迭代速度。為此，和泰產險採取了「外部聯防，流程滾動」的策略。外部專家情報戰： 與刑事局、165 反詐騙專線、地方警局建立密切的合作機制，由外部專家提供最新的詐欺趨勢。流程即時調整： 根據最新的詐騙趨勢，同步調整前線作業流程，並即時更新客戶宣導內容，將情報轉化為行動免疫力。

這套治理體系確保了和泰產險的反詐工作是主動出擊、持續精進的過程，而非被動的反應機制。唯有將「公平待客」融入企業DNA，才能從根本上提升客戶對風險的識別能力與服務的信賴度。

在數位科技日益扮演關鍵角色的金融領域，和泰產險深知打詐必須 「以子之矛、攻子之盾」。公司大量運用大數據技術，構建了一套精準的理賠與交易風險偵測機制，力求在詐騙發生的第一時間實施攔截。

和泰產險董事會宣示防詐決心、落實公平待客原則，保障客戶權益。

數位科技與資訊聯防

短碼簡訊的精準攔截

和泰產險透過大數據交叉比對，分析理賠申請中的異常模式。例如，系統會對下款對象不合理的重複性進行警示，並針對歷史理賠紀錄、醫療院所資料，找出可疑案件。這套模型化的分析，有效地篩選出潛在的詐保或詐騙風險，將資源聚焦於高風險的個案核查，大大提升了防詐的效率與精準度。

除了內部的偵測，和泰產險更積極與其他保險公司建立防詐聯防機制，當承辦同仁察覺案件異常時，會主動與同業聯繫，進行可疑理賠案件的資訊核對，共享高風險案例資訊，從而擴大預警範圍，提前攔截跨公司的連鎖詐騙。

為解決客戶對簡訊真偽的辨識疑慮，和泰產險已全面採用官方短碼簡訊「68068」作為對客戶發送簡訊的企業專屬識別碼。所有重要通知、繳費提示與交易提醒均整合在同一短碼之下。這樣的設計不僅視覺辨識度高，也能夠由電信業者進行嚴格審核與管理，內容傳輸具備更高保護機制。

短碼簡訊的導入，有效降低了客戶被偽冒簡訊誘導的風險，透過視覺上的官方標記，快速建立使用信任，是將科技應用於提升客戶權益的成功典範。

和泰產險於全台各縣市舉辦「銀髮故事屋」金融防詐教育活動，提升長者識詐能力。

「故事屋」到「易讀手冊」

弱勢關懷與資訊零落差

詐騙的破口往往存在於數位落差之中，特別是高齡族群或偏鄉居民。因此，堅守「資訊無障礙、服務零距離」的精神，將防詐教育從冷冰冰的資訊轉化為有溫度、易理解的服務。針對高齡族群，和泰產險認為不能僅靠線上宣導，必須走入社區。因此，與警政單位及社會企業「搖滾爺奶」合作，開辦《和泰產險金融教育故事屋》活動。活動中，銀髮演員以生動活潑的短劇形式呈現詐騙情境，並透過問答遊戲將抽象的詐騙手法具象化，學習效果遠比單純的文字宣導高出許多，真正提升了長者的識詐能力。

早在二○二三年，即與愛盲基金會合作推出首份專為高齡者設計的《銀樂享個人傷害保險易讀手冊》。到了二○二四年，更將此做法擴大至理賠流程中常見的「特種個資同意書」、「查詢授權聲明書」等重要文件。所有易讀手冊皆轉換成有聲版，提供國語、台語、客語三種語言選擇，同時推出條款語音導讀功能，讓心智障礙、閱讀障礙及年長者都能用更輕鬆愉悅的方式理解保險資訊。

此外，和泰產險還推出了「真人引導網路投保服務」，以及提供手語、多國語言及十六族原住民族語的預約臨櫃翻譯，並為行動不便者提供預約專人協助與主動到府服務，確保服務不中斷。這些精心的設計，體現了將「公平待客」的理念化為對多元族群的實質承諾與關懷。

「普及化、科技化、聯盟化」

的防詐進化路徑

和泰產險深信，企業的防詐韌性最終取決於員工的警覺度與專業度，公司已制定一套明確的風險指標與通報流程，要求所有前線與理賠同仁一旦發現異常情況，立即啟動內部研析，確保每個可能涉及詐欺風險的情況都不被忽略。這套制度化的流程，強化了全體員工的防詐韌性。

展望未來，和泰產險顏思齊總經理認為防詐工作將朝向「普及化、科技化與聯盟化」三個方向持續深化。和泰產險深信，防詐不僅是企業責任，也是全社會的共同使命。透過這套從治理、科技、文化到社區的完整佈局，和泰產險不僅保護著客戶資產，更期望能在台灣社會中建立一道堅固的金融信任與安全防線，在金融服務業「全民打詐」行動中，我們期望成為並肩同行的堅強後盾，共同守護金融安全的承諾。