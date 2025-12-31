以金融驅動永續行動 永豐銀行獲《卓越》最佳永續影響力獎

在全球淨零浪潮下，企業轉型已從選修課變成生存必修課。永豐銀行以金融為槓桿，積極協助台灣企業，特別是中小企業，加速邁向低碳與能源轉型，為產業注入永續新動能，這份堅持與努力，也在二○二五年同時榮獲「最佳永續影響力獎」及「光鐸獎」的雙重肯定。

文．陳怡瑄 攝影．徐裕庭

從授信政策到產品創新、從內部治理到外部共好，永豐銀行將永續視為長期核心策略，全面落實「翻轉金融 共創美好生活」的願景，永豐銀行法人金融處商業金融部部長蘇賢哲強調，銀行的影響力不僅在於傳統金融服務，更在於能否陪伴企業走向正確的永續道路。

永續策略深植組織文化

以長期願景引領永續行動

永豐銀行的永續行動始於策略轉型，宣示「消弭不平等、減緩與調適氣候變遷、促進共榮成長」三大永續承諾為願景，這三項承諾貫穿營運決策與組織文化，形成自上而下的永續驅動機制。蘇賢哲部長指出，永續不僅是一個行動，更是一種經營思維的選擇，當永續進入決策核心，企業的每一步就會更穩健、更長遠。

同時，永豐內部建立種子培訓制度，將綠能know how深入全行員工DNA，更積極推動永續專業知識，培育逾六十名專業人才取得「永續金融管理師」執照。外部則加入科學基礎減量目標倡議（SBTi）並導入國際標準如TCFD等架構，建立永續績效監測與揭露機制，讓永續行動具備可衡量性，並向外界展現銀行對氣候風險與社會責任的實質行動。

連續10 年榮獲經濟部能源署「光鐸獎－優良金融 服務獎」，永豐銀行資深副總經理王啟志( 右) 代 表領獎。

金融槓桿撬動企業永續轉型

永豐銀行跨入綠能領域已逾十餘年，從響應政府推動太陽光電政策，到率先投入儲能及新興再生能源領域，深耕綠能十年有成。隨著綠能基礎逐漸穩固，永豐銀行深知中小企業面臨的轉型痛點，進一步將綠能經驗延伸至永續轉型，首創「永續金融四部曲」，結合產官學界資源，協助企業從碳盤查、能源管理、減碳到永續，打造一站式淨零解決方案，協助企業降低減碳門檻。

截至今年，永豐銀行旗下合作的太陽光電廠市占率達三成，穩居業界領先地位，更跨足陸域風電、地熱、小水力及儲能等領域。並透過異業合作的方式實際走進中小企業的工廠內，與企業進行議合，這不僅展現永豐銀行在大型能源專案的金融支持力道，更延伸至製造工廠的產業轉型服務，助力台灣產業全面升級。

推動永續不能只靠政策補助，更要靠銀行引導資金去對的地方，蘇賢哲部長強調：「中小企業是台灣經濟的根本，當他們成功轉型，整體產業的永續發展才會真正落實。」

共好行動擴大影響力

金融與社會的雙向連結

永豐銀行將「共好」視為永續行動的延伸，更以身作則，推動綠色營運、無紙化綠色金融櫃台、掌靜脈ATM等創新服務，減少資源浪費並提升綠電使用率，每年減少紙張用量相當於兩座台北101大樓高度，以金融為起點，推動社會正向循環。永豐亦長期關注地方需求，透過多元公益計畫實踐企業社會責任，永豐結合員工與地方團體，推動環境保護、社區共榮與青年培力行動，像是淨灘、植樹、走進校園推廣永續金融等計畫，讓永續不只是企業責任，更成為生活態度。

同時，永豐以「共好行動」為核心，持續深化與地方政府、產業、學界及社會組織的合作，建立跨界合作網絡，連續多年舉辦「綠色行動力」論壇，促進產、官、學界多方溝通減碳議題，分享綠電碳中和、碳權碳費等實務作為，攜手企業邁步轉型，將金融專業轉化為實際影響力，讓永續的種子在各個角落持續發芽。

永豐以共好行動為核心， 持續深化與地方政府、產 業、學界及社會組織的合 作，建立跨界合作網絡。

創新金融服務加值

打造永續金融生態圈

永豐銀行致力成為企業能源及產業轉型的夥伴，為降低企業跨入減碳行動的門檻，永豐實際拜訪中小企業產調淨零困境、諮詢顧問公司減碳建議方針，創新推出永續金融四部曲-【查證】、【能管】、【減碳】、【永續】，攜手各界頂尖專家，提供一站式淨零解決方案，將企業減碳的路徑化繁為簡。「企業想減碳，首先要知道自己有多少碳排放」，永豐銀行偕同策略夥伴進行【查證】，協助企業導入碳盤查與查證服務，掌握自身碳排放數據，並依需求導入【能管】，透過能源管理系統找出排碳熱點；【減碳】協助企業接軌RE100，提供建置電廠融資、電廠媒合、綠能財顧、綠電交易信託平台等多元服務，攜手售電業者導入信託管理機制，迄今與三十餘家售電業者合作，促進民間綠電交易並保障金流安全性；在達成【永續】的路徑上，永續績效連結貸款、淨零轉型融資業務專案、綠色債券等永續專案，協助企業取得轉型過程所需資金，累積發行永續債券金額逾百億元，為社會創造更長遠的永續正循環，發揮金融影響力。

在近年數位的浪潮下，永豐銀行也以「科技助攻永續」為策略，以數位工具協助企業加速轉型，與軟體業者異業合作，以數位平台整合排放數據分析與報告生成功能，協助中小企業完成碳盤查，讓企業可憑碳數據取得差異化融資條件，提升客戶使用體驗。蘇賢哲部長表示：「金融科技的真正價值，不僅在提升客戶服務的速度與效率，更在於讓永續變得更容易、更普及。」

以長期承諾為本

共創永續未來

永豐銀行的永續發展藍圖，體現核心價值：以金融成就美好生活。從支持中小企業永續轉型，到推動社會共融與數位創新，每一步都連結著對未來世代的責任。永豐響應 SDGs 目標，立下「消弭不平等、減緩與調適氣候變遷、促進共榮成長」三大永續承諾，持續打造多元永續金融生態圈，以十年經驗淬鍊永續金融四部曲，提供一站式淨零服務，協助企業從低碳邁向淨零。

蘇賢哲部長總結道，我們希望用金融的力量，讓每一個人、家庭、企業，在邁向永續的路上開始有所行動，這才是真正的永續影響力。

永豐銀行正以行動詮釋「永續影響力銀行」，持續為台灣的淨零轉型注入關鍵行動力。