綠色轉型 創新引航 共築台灣淨零新未來

二○二六年將舉辦卓越媒體集團首屆ESG企業頒獎典禮將以「企業轉型－綠色轉型與創新新時代」為核心主題盛大舉辦。獎項體系涵蓋E（環境）、S（社會）、G（治理）三大核心獎及社會責任影響力卓越獎（推薦獎），特別新增「永續健康創新獎」「淨零醫院與健康韌性獎」兩大醫療專項獎，推動「經濟發展+環境保護+社會福祉」三重共贏，匯聚各界力量助力台灣邁向2050淨零永續目標。

文‧楊真懿

繼九月刊「引領綠色轉型與創新的企業未來」報導出刊後，收到眾多企業詢問。經悉心籌劃，進一步詳述活動細節，誠邀企業、NPO/NGO 組織及醫療單位踴躍報名，共享此份殊榮。

六大獎項體系

覆蓋多領域永續實踐

一、環境卓越獎（E）：表彰在減少碳排放、優化資源管理及生態保護方面表現突出的企業或組織。

二、社會貢獻獎（S）：獎勵在提升社會福祉、促進多元包容及深化社群參與方面有顯著貢獻的實體。

三、公司治理創新獎（G）：認可在運營透明度、風險管控及高管薪酬結構方面推行創新做法的公司。

四、社會責任影響力卓越獎（推薦獎）：鼓勵在社會責任及可永續發展領域產生積極影響的NPO和NGO組織。

五、永續健康創新獎（S領域為核心，關聯G領域）：聚焦健康保障、公共福利相關創新，包括醫療技術革新、健康服務模式優化等，同時涵蓋研發體系規範、項目合規管理等治理層面實踐。

六、淨零醫院與健康韌性獎（橫跨E、S領域，E為核心）：環境層面關注醫院碳排放、資源整合及醫療廢棄物無害化處理；社會層面強調突發公共衛生事件、極端環境下醫療服務穩定性；管理層面涉及對應流程與責任機制的搭建。

本次頒獎典禮活動由卓越媒體集團匯集政府機構、企業、學術院校、公（工）協會等多方力量，表揚在ESG上表現優異的單位足以作為其同業的表率，確保每位參與者都能提升其名譽及形象。

這次六大獎項體系，參加者可以最具代表的單一或多種獎項來提出。例如：企業可評估「ESG卓越成就獎」（需E、S、G三方面均達標），也可聚焦單一領域報名「ESG卓越貢獻獎」。例如，某製造企業未披露ESG報告，但通過技術改造實現年減排十二％，且帶動三家同行跟進，即符合「ESG卓越貢獻獎」參選條件，專為在單一領域深耕的主體設立。

「社會貢獻獎」格外重視員工與受益人群的真實體驗；針對台商與外商企業，獎項設置各有側重：「台商企業ESG卓越貢獻獎」強調「海內外協同」，如某台商在大陸工廠實現百分之百再生能源供電，並將經驗複製到台灣廠區即符合要求；「外商企業ESG卓越貢獻獎」突出「在地化」，要求外商在台灣開展至少兩個實踐項目，如跨國醫藥企業在偏鄉開展免費健康篩檢即體現在地責任。

永續健康創新獎：鼓勵「醫療服務+低碳」的雙重效能。例如某社區醫院推出「線上慢病復診+藥品送達上門」服務，減少患者交通碳排放，同時將候診區燈光改為感應燈，年節電一‧二萬度，兼具服務優化與低碳效益均在鼓勵之列。

淨零醫院與健康韌性獎：強調醫院長期永續能力。如某醫院在停車場安裝太陽能板，自供電量達三十％，並建立極端天氣應急供電方案，確保停電時急診室正常運轉，實現環境保護與病人健康權益的平衡。

參選方式簡便

是一次寶貴的「自我提升」

參選僅需準備四類核心材料，流程簡便，除基本資料（含公司或單位名稱、成立年份、業務範圍；醫療機構需額外提供執業許可證複印件）外，需提供ESG實踐案例，無需厚重報告，只要清晰說明「具體舉措」與「實際成效」即可，例如「更換節能燈，年節電五萬度」「開展社區健康講座，受益兩千人」，數據越具體越佳。

本次活動設計了一份問卷提供給企業等各報名單位填寫，透過這份問卷可自我檢視企業（非營利事業等單位）問題所在、發現自身問題來解決問題，透過不同面向問題尋求相關專家來協助解決。這應該會是參加此次活動參與者最大的收穫與成長。參選效益如下：

一、證明文件：第三方減排報告、SBTi認證、既往獲獎證書等可自願提交，無相關文件不影響評選，案例真實性為首要標準。醫療機構額外材料：醫療廢棄物分類回收記錄或社區健康服務統計表，用以證明實踐的持續性。

二、品牌與信譽層面：獲獎單位將邀請政府高層親自授贈獎牌項，這不僅是榮譽象徵，更是政府對其ESG實踐的認可，為後續申請政府補助、參與公共項目招投標增添加分。

三、媒體曝光資源豐富：卓越雜誌將為獲獎單位打造三頁專題報導及二十五家網路新聞媒體同步報導，不僅介紹ESG實踐成果，還將採訪負責人分享經驗。例如獲獎醫院院長可探討「醫院如何平衡節能與醫療服務質量」，既提升機構知名度，也有助於吸引優秀醫護

人才。

四、市場與商業層面：ESG獎項已成為國際商務合作的「通行證」，可吸引國外客戶主動上門洽談。對醫療機構而言，可顯著提升患者信任度。獲獎資訊可納入ESG報告，大幅提升報告公信力。當前眾多投資機構將ESG報告作為投資決策核心參考，公司憑藉 ESG獎項與扎實報告，成功吸引責任投資基金入駐，融資額皆可獲提升。即便未獲獎，參與過程本身也是一次寶貴的「自我提升」：整理資料時可梳理ESG實踐短板，與評審專家交流時能獲專業實際且中肯建議及可行改善方案。

從「一個典禮」到「一個生態」 共築台灣ESG未來

卓越媒體集團首屆ESG企業頒獎典禮，從一開始就不僅是一場儀式。我們旨在通過活動，連接「有需求的企業/醫療機構」與「有資源的產學界」，將「優秀實踐案例」轉化為「可複製的行動方案」，最終構建「互相支援、共同進步」的ESG 生態。

二○二六年我們不僅準備了獎項與掌聲，更匯集了能解決實際問題的資源與方案。誠邀您攜手同行，讓ESG從「口號」變為「行動」，從「行動」走向「共贏」。