順勢革新扎根未來 康和證券的轉型關鍵時刻

成立三十五年的康和證券，是台灣資本市場長期陪伴者，也累積了深厚的客戶資產與信任基礎。然而在金融科技、AI、大趨勢加速交織的當下，傳統金融業正面臨前所未見的挑戰與機會。自去年中上任的總經理陳志豪以宏觀視野切入，從全球科技浪潮談到台灣金融監理環境，再回到企業體質調整，提出屬於康和證券的「變與不變」。

文．陳怡瑄 攝影．徐裕庭

對康和證券總經理陳志豪而言，談康和證券的經營哲學，不能脫離全球文明正在加速演進的事實。他從 AI、電動車到穩定幣合法化，梳理出一條金融業未來必然面對的劇烈變化曲線。

在巨變時代中前進

康和證券以全球趨勢重塑企業思維

陳志豪指出，企業必須重新問自己：我們的本質是什麼？當世界改變時，我們的角色要如何延伸？同時他也指出，康和有資產、有文化、有底子，但真正決定未來高度的，是在巨變時代如何重新定位自己。如此宏觀視角，便是他帶領康和團隊的出發點。

台灣的監管文化向來謹慎、保守，特別重視民眾權益與金融安全，這在陳志豪眼中「有其代價，也有其價值」。他坦言，這樣的環境讓金融科技的開放速度較慢，無論是支付、數位金融、甚至監理沙盒，整體成果不如國際快速明顯。「但這不是好或不好，而是一種選擇。」

全球科技跑得越快，台灣就越容易拉出一段差距。而在他眼中，台灣的速度，對康和反而是一種難得的「時間禮物」，讓全球正在快速洗牌，但台灣因為相對保守，讓我們多了幾年的調整空間。

他認為，越是中型規模的券商，越需要把握這段難得的空窗期重新塑造體質、布局未來，「因為再過五到十年，如果沒有提前動起來，市場就不是現在這個市場了。」

康和證券的角色不再只是傳統券商，而是要在金融科技與監理變革的旋律 中，找到屬於自己的節奏。

珍惜資產、調整文化

康和證券的下一步

談回企業本身，陳志豪認為康和證券最珍貴的資產，是三十五年累積的客戶信任、服務關係以及企業的文化溫度。然而歷史越長，文化與運作模式也自然累積一些慣性，需要時間調整。

「任何企業如果只是維持原本的方式，一定是越做越小。」他的語氣篤定。面對 AI、虛擬金融、國際競爭的全面升級，康和必須在保留底蘊與重新調整位置之間找到新的平衡點。

在他的規劃中，康和的轉型核心圍繞大方向展開：首先是企業文化的升級，他認為無論科技如何演進，企業最重要的基底始終是「人」，因此必須強化組織敏捷度，激發團隊的創新能量，並建立跨部門協作的文化，使公司在快速變動的環境中具備足夠的韌性與應變力；其次是以客戶價值為核心的服務再定義，面對更速度化且多元化的市場，客戶的資訊取得方式、資產配置需求與風險評估思維都與過去不同，因此康和需要在既有的客戶基礎上，打造更精準、更高互動、並以數據為後盾的服務模型，真正做到貼近需求的價值提供，康和不需與科技巨頭比速度，而是要比誰更能讀懂台灣市場的開放節奏，在變局中提前卡位新金融生態。

在巨變中找到位置

才是康和真正的競爭力

陳志豪從全球文明史談到台灣監管文化，再回到企業內部調整，談的並不是單純的市場策略，而是一套完整的「變動時代理解學」。他強調，康和證券的角色不再只是傳統券商，而是要在金融科技與監理變革的旋律中，找到屬於自己的節奏。

「我們珍惜三十五年累積的資產，更要勇敢迎向下一個三十五年。」在這個時間差成為關鍵競爭力的時刻，康和正站在一個難得的轉型窗口。而陳志豪與康和團隊，正以新的企業理念與經營思維，迎向台灣金融新時代的真正考驗。