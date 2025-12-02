宏泰人壽優質防癌保險商品 榮獲「卓越產品創新獎」肯定

台灣邁入超高齡社會，因應此一社會趨勢及保戶需求，宏泰人壽與時俱進，持續創新保險商品，協助保戶為人生做最好的規劃與準備，其在保險商品的創新與用心獲得《2025卓越保險評比》「卓越產品創新獎」的殊榮。

文．編輯部 圖．宏泰人壽提供

宏泰人壽致力於提供保戶各類型優質的保險商品，從保戶的需求出發，透過分析研究公司既有客群的樣貌，開發適合保戶生命週期的多元型態商品並增進服務效率，以優良的商品風險管理機制為經營核心價值，專注於公司穩健經營，實現對全體保戶的長期承諾。

與時俱進不斷發展與創新

以貼近客戶需求提供保障

因應台灣社會高齡化趨勢，宏泰人壽持續創新保險商品，協助保戶為人生做最好的規劃與準備，獲得卓越保險評比評審的肯定，獲頒「卓越產品創新獎」，由金管會主委彭金隆頒獎，宏泰人壽董事長李啓賢代表受獎。

宏泰人壽董事長李啓賢表示，近年社會變動快速，不合時宜的保險商品將逐漸淡出市場，因此宏泰人壽長期用心於保險商品的多元化發展與創新，在與時俱進、滿足保戶需求的同時，也兼顧市場競爭力的提升及公司營運的穩定性。而推出保險商品，除了奠基於深切了解保戶人生不同階段的真實需求外，也必須貫徹保險專業、確保精算嚴謹精確，同時恪遵法規、洞悉社會發展趨勢，並掌握業界動態，方能禁得起市場的考驗。宏泰人壽就是在這樣的基礎上不間斷地付出心力，所累積的成果獲得卓越保險評比的肯定，對於宏泰人壽是莫大的鼓勵，也是持續向前的動力。

適合中高齡族群的防癌險

提供完善保險穩定經濟

宏泰人壽本次獲獎的保險商品「宏泰人壽樂齡速健康防癌定期健康保險（FCE）」是針對台灣日益高齡化、少子化的社會趨勢所設計，專為五十五歲以上的中高齡族群提供初次罹癌一次性給付的保險保障。一方面提供中高齡者得以購買在市面上因投保年齡限制而無法購買的一般癌症險商品，強化生命週期身處癌症好發年齡的保險保障，補足保障缺口，協助經濟穩定，另一方面則發揮保險的社會穩定功能，讓高齡者自身的財務管理、退休生活規畫及家庭經濟不至於因為罹患癌症而被迫中斷。

誠如一般大眾所理解，隨著年齡增加，不僅所需支付的保費增加，甚至因體況之故而有無法投保的風險，FCE的投保年齡為五十五歲至八十一歲，給付項目包含「初次罹患癌症（初期、輕度）保險金」、「初次罹患癌症（重度）保險金」給付。保戶萬一不幸初次罹患癌症，透過FCE的理賠給付，就有一筆可應急的錢可以支應醫療費用或是家庭開銷，減緩經濟上的衝擊。

依據衛生福利部國民健康署所公布的統計資料顯示，自一九八二年起，癌症（惡性腫瘤）即成為台灣十大死因之首，二○二四年台灣共有五四○三二人死於癌症，占所有死亡人數約二十七％，五十五歲以上因癌症死亡的人數占比更高達八十八％；而發生癌症的年齡中位數，男性約為六十六歲、女性六十二歲，中高齡族群罹癌風險相較於其他年齡層來得高。

隨著醫學技術進步，愈來愈多先進醫療技術與藥品可供罹癌病患選擇，降低治療過程的不適並且提高存活機率，然而這些先進醫療技術或藥物可能不在現行健保制度的給付範圍，或僅部分給付，其他須由病患自費支付，例如自體免疫細胞治療、癌症標靶治療藥物、達文西手術或放射線治療等。而癌症治療費用是家庭經濟的額外負擔，因此癌症保障符合此生命週期階段的高齡族群所需，協助轉嫁人生風險。

宏泰人壽透過保險商品展現對中高齡族群的關懷，滿足中高齡族群及退休族群的癌症保險保障需求。金管會主委彭金隆在頒獎典禮致詞時期許保險業在體質與能力、風險管理、創新作為、永續金融、企業社會責任及前瞻視野等六大面向持續追求卓越，宏泰人壽將全力響應，以全方位的精進更加深化保戶的信賴，協助保戶建構保險安全網，面對各種可能發生的人生風險，皆能從容以待。