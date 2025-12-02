中華郵政以客為尊 廣受全民信賴

中華郵政公司以「卓越服務、全民信賴」為願景，秉持穩健經營與創新服務的精神，深獲社會各界肯定，榮獲《2025卓越保險評比》「卓越領導人獎」及「卓越公平待客獎」雙項殊榮。

文．編輯部 圖．中華郵政提供

中華郵政善用全臺綿密據點，提供壽險投保、保全及理賠等一站式服務。郵政壽險以流程簡便、免體檢及投保便利，深受民眾信賴與支持。落實普惠金融理念，積極推動微型保險與小額終老保險等政策性商品，強化社會安全保障，並導入數位科技、優化流程，致力打造更安心、更便捷的服務體驗。

卓越領導驅動創新

全面落實普惠金融服務

中華郵政公司協理簡詠涵榮獲「卓越領導人獎」，充分展現其在壽險業務發展與服務創新上的非凡領導力。積極推動數位轉型，開辦網路投保、電子保單與行動APP等創新服務，並導入ISO 22301營運持續管理系統與ISO 10002客戶申訴處理管理系統，全面提升服務效能與業務韌性，以提供客戶便捷、安全及信賴的服務。同時，中華郵政持續深入偏鄉與離島，積極推廣微型與小額終老保險，讓弱勢族群及高齡者均能享有保險保障，建構社會安全網，落實普惠金融精神。此外，更帶領同仁長期投入公益與環境永續行動，將愛與溫暖送至社會需要的角落，在社會公益的道路上持續前行。

中華郵政總經理江瑞堂帶領同仁至新北市新店區和美山登山步道參與淨山活動，為愛 護環境貢獻心力。

落實公平待客精神

打造全民金融防詐網絡

中華郵政是國人信賴的好厝邊，提供優質且有感的暖心服務，落實「公平待客」精神，持續優化各營業據點金融友善服務環境，設置字體放大版商品DM、友善閱讀操作手冊、服務鈴及無障礙廁所等多項貼心設施，並於官網設立「金融友善專區」，提供便利資訊。同時，開辦金融友善教育訓練，培訓第一線同仁穿戴高齡模擬裝備，藉由體驗身體機能退化帶來的不便，培養「愛老」、「敬老」的同理心，更貼近長者需求。此外，中華郵政為體貼多元族群，將保險文宣及防詐影片翻譯成多國語言版本，讓新住民及不同語系客群都能獲得清楚完善的資訊，落實金融平權。

為提升民眾防詐意識與金融保險認知，中華郵政攜手台灣金融服務業聯合總會及保險事業發展中心，深入全國鄉鎮、偏鄉與離島，舉辦「金融保險知識暨防詐宣導公益講座」。自二○二四年至二○二五年十月底，已累計辦理一百二十二場、逾六千一百名民眾參與，對象涵蓋新住民、原住民、高齡者與青年學子等多元族群，為全民金融保險素養扎根。中華郵政更善用全國近一千三百個營業據點之營業廳數位看板，播放多國語言防詐影片，提醒民眾注意自身財產安全，並持續精進窗口人員識詐及阻詐能力，成為第一線守護民眾的重要力量。

以公益厚植普惠力量

築起全民更安心靠山

面對全球經濟動盪與極端氣候帶來的挑戰，中華郵政以實際行動守護保戶。因應美國關稅政策對民生造成的影響，推出保單借款優惠利率紓困方案；於地震、颱風及豪雨等天災發生時，第一時間啟動「保戶服務措施」，提供快速理賠、寬延繳費、免息保單借款及房貸戶關懷等貼心協助，讓民眾在艱難時刻感受到最實在的安心守護。

中華郵政秉持「郵愛無礙 關懷一直在」的信念，長年於全臺深耕多元公益，以持續行動匯聚企業向善力量，為社會帶來溫暖而深遠的正向循環。為支援醫療體系穩定血源，中華郵政持續舉辦「捐血活動」，以行動為社會注入愛心暖流；並透過「全國身心障礙桌球賽」倡議運動平權，展現生命的韌性與光彩。在弱勢扶助上，中華郵政與台灣郵政協會推動「郵遞幸福關懷列車」物資捐贈活動，將溫暖送至更多需要支持的家庭；面對高齡化社會，透過「樂齡運動」陪伴長者保持身心健康；同時，亦投入環境永續行動，在高層長官帶領下舉辦「淨灘淨山活動」，號召同仁共同清理海岸與山林，以具體行動喚起社會對環境保護的重視，守護臺灣土地。

中華郵政榮獲「卓越領導人獎」及「卓越公平待客獎」殊榮肯定，由 協理簡詠涵( 左一) 與壽險處處長徐碧華( 右一) 代表出席，接受金管 會主委彭金隆（中）頒獎。

榮獲多項獎項肯定

持續成為全民信賴後盾

中華郵政壽險的努力與付出備受各界肯定，榮獲金管會「微型保險競賽」獎、「小額終老保險競賽」獎、卓越保險評比「卓越領導人獎」、「卓越公平待客獎」、財團法人現代保險教育事務基金會主辦之「保險龍鳳獎」、「保險信望愛獎—最佳社會責任獎」及現代保險雜誌主辦之「保險品質獎」等多項殊榮。這些獎項不僅肯定中華郵政在專業經營與誠信服務上的不懈努力，更見證其深耕社會關懷、以行動溫暖人心的企業

使命。

走過雙甲子，中華郵政始終以「安心、信賴」為核心價值，透過郵政壽險的力量，陪伴國人跨越三個世紀的歲月。未來，仍將堅守初衷，以專業與溫度同行，成為全民最堅定、最溫暖的後盾。