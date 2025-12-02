守護幸福：遠雄人壽以行動讓台灣體育更有力量

快訊

遠雄人壽長期以行動投入社會公益活動，尤其對體育的支持更是不遺餘力，將「守護健康」轉化為具體行動，成為運動產業穩定且具代表性的企業力量，並因此榮獲《2025卓越保險評比》「卓越社會公益獎」的殊榮。

文．黃小玲 圖．遠雄人壽提供

運動象徵團結、堅持與健康，這些精神與保險業守護生命的核心理念不謀而合。遠雄人壽長期以行動投入體育支持，將「守護健康」轉化為具體行動，透過連續的贊助與倡議，讓公司成為推動全民運動文化的參與者。

長期支持體育運動

延伸保險守護健康價值

遠雄人壽深耕籃球運動，支持校籃、社籃到職籃：

一、支持世新女籃：推動校園運動與女力發展—在校園體育推廣，遠雄人壽連續六年支持世新女籃，透過「遠雄人壽雄才遠略運動績優獎助學金」協助球員訓練、學業與外出比賽需求，成為隊伍背後重要的後盾，也獲體育署「體育推手獎」銅質獎與「長期贊助獎」肯定。

二、支持社區力量：遠雄人壽也重視在地運動風氣，連續三年支持「基隆市聯盟盃籃球賽」，以行動陪伴地方球隊與年輕選手，成為連結鄰里、促進健康的力量。

三、支持新北國王：見證成長與榮耀同行，自合作以來，遠雄人壽與新北國王一同見證球隊兩度封王，陪伴球隊成長，並以行動支持台灣職籃環境，因而遠雄人壽榮獲教育部體育署「運動企業認證」，以及衛福部國健署「健康促進認證」。

以運動傳愛

讓公益更有溫度與深度

在遠雄人壽眼中，運動不是競技的終點，而是支持公益的起點。遠雄人壽

二○二五年贊助「出口盃身心障礙暨多元族群棒球賽」，與社團法人中華民國身障棒壘球協會合作，推動身心障礙與多元族群平權上場，打造讓多元族群勇敢揮棒、展現自信的舞台。這不只是體育活動，也是跨越障礙、互相理解的重要時刻，更邀請輪椅籃球國手於新北國王賽事中亮相，讓身心障礙者親身站上舞台，也讓更多球迷理解運動平權的重要，進一步擴大社會對共融運動的支持。

從台灣走向世界舞台，遠雄人壽更將體育支持版圖擴大至棒球領域，首次登上MLB世界大賽轉播，以行動展現對體育的支持，從中職例行賽、季後賽到台灣大賽，陪伴球迷在最關鍵的時刻感受棒球魅力，讓更多運動員與球迷的努力能被看見。

二○二五年不間斷舉辦「公益看棒球」活動，邀請華山基金會、台灣癌症基金會、軟骨發育不全症病友關懷協會、中華小腦萎縮症病友協會等近二十個社福機構與弱勢家庭走進大巨蛋。許多學童與家庭第一次踏進大型場館，一圓心中「走進運動殿堂」的願望，讓公益真正走進

生活。

近年在新北國王賽季中，遠雄人壽首度將球隊得分化為公益力量，以「每得一分即捐贈微型保險名額」回饋弱勢民眾，協助更多新北市民獲得基本保障，落實SDG3「健康與福祉」的精神。

內部員工形成運動圈

運動精神成為企業文化

遠雄人壽不僅在外部投入體育活動贊助，在內部也積極成立運動社團，包含瑜珈、健行、羽球、拳擊有氧、美體雕塑等多元化運動社團，同時舉辦遠雄人壽盃羽球賽、籃球賽，推動登山健行，鼓勵員工組隊踏遍寶島山岳，以期帶動員工平衡工作、運動和生活。

運動是一種方式，但真正的目標，是讓更多人擁有健康與幸福。從籃球到棒球，從校園到社區，從公益到工作場域，遠雄人壽以穩健、真實的行動串連全民運動文化，把守護健康的信念落實在台灣社會的每一個角落。

