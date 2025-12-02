2025年是動盪與突破的一年

二○二五年全球政經產業陷入動盪不安的混亂局勢，尤其受到美國總統川普政權的新經貿政策影響甚鉅，在如此不明確的關稅政策推動與高漲的貿易保護主義下，不僅衝擊全球產業營運動向，也同時抑制企業的投資意願與市場消費動能，整體經商環境充滿許多不確定性，加劇經濟下滑風險。

文．李振麟

全球經濟發展的動盪所幸在美國與國際友邦間的退讓協議明朗化而抑止，讓經濟發展在第四季較先前情勢略微有所改善。製造業景氣在AI人工智慧、高效能科技以及雲端運算等相關商機需求強勁帶動下，消費性電子產品拉貨動能升溫，成為市場經濟的主力推手。

然而台灣傳產製造業深受新台幣升值與美國進口關稅衝擊影響，出口競爭力受到打擊，多數傳產製造業對於景氣的看法持以保守態度，儘管目前美國關稅不明確構成市場潛在風險，所幸受惠於暫緩執行，不僅提前備貨上發揮了明顯的支撐效應，AI科技產業鏈的外銷表現也優於預期，帶動相關投資意願，唯拉貨動能逐漸減緩，影響個人與企業投資意願，企業獲利也逐漸遞減。

製造業悲觀情緒收緩

服務業與營造業轉強

全球服務業在美國關稅政策影響下，呈現分化發展趨勢，由於製造業成本上升，跨國企業加速供應鏈外移，同步帶動金融、物流、法務以及顧問服務業等需求上升。特別是亞太地區逐漸成為產業轉移焦點，「服務業」在貿易仲介、數位轉型以及在地化營運上，皆扮演著關鍵性角色。二○二五年的服務業逐漸從被動支援轉向為主導角色，透過「大數據」、「AI人工智慧」以及「雲端技術」等功能，協助企業提升效率，藉由足夠能力來面對全球貿易摩擦下的經濟挑戰。

全球景氣循環，不僅摻雜著複雜的內部結構，還有外部的衝擊因素，如疫情改變消費者行為，再加上數位科技發展，就業型態因此改變，川普對全世界發動關稅戰，對於服務業也產生直接與間接影響。

二○二五年在美國新一輪關稅政策影響下，全球服務業呈現新的發展趨勢。高關稅環境促使部分與製造業相關的商業服務興起，如運輸、通關與技術維修等。整體而言，二○二五年的服務業從被動支援轉向主導角色，透過數據、AI與雲端技術協助企業提升效率，以應對全球貿易摩擦下的新經濟局勢。

服務業受惠於暑期國際旅遊旺季，推升客貨航運需求，「運輸倉儲業者」看好當月景氣表現，金融相關產業在台股表現亮眼下，尚能維持市場動能。尤其是台股強勢帶動金融相關產業景氣回溫，但受到七、八月份民俗影響，汽車、家電及家飾等耐久性商品買氣偏弱，再加上暑假旺季結束、旅遊熱潮退燒，零售與餐飲業後續發展仍待觀察。六月份台灣「製造業」營運氣候測驗數據呈現下跌態勢，雖然變動幅度有限，但多數製造業對於景氣看法維持不變，然而「服務業」與「營建業」景氣測試點，所幸終止下跌態勢逐漸轉為上揚。

根據台灣經濟研究院（台經院）所公布的最新產業景氣調查結果顯示，九月份製造業景氣出現回溫，市場對於當月以及未來半年的悲觀看法緩和，帶動製造業營業氣候測驗值上升二．五二點到達九一．六五點，連續三個月呈現上揚趨勢，尤其是「電子」以及「資通產品」出口表現亮眼，推升整體氣氛轉趨樂觀，廠商的悲觀情緒略為收斂。整體而言，二○二五年的台灣整年經濟成長，呈現「前高後低」的發展格局。

傳統產業深受高關稅、地緣政治與原料高漲干擾

傳產金屬製造業受到「地緣政治」以及「原物料」高漲影響，全球消費市場復甦力道偏弱，「台經院」景氣預測中心指出，金屬製品業受到「地緣政治」、「高物料成本」與「美國關稅」干擾衝擊大，使得全球市場復甦力道偏弱，但尚有AI智能、航太以及電動車等新興應用需求支撐，目前仍有近六成以上業者對景氣持中性看法，不至於悲觀。

台灣經濟在二○二五年面臨許多挑戰，美國關稅政策衝擊到「鋼鐵產業」，無論是外銷訂單與出口表現皆不如以往，雖然多數鋼鐵廠商對於當月景氣持悲觀看法。後續隨著中國大陸推動鋼鐵減產，國際煉鋼原料價格才能逐漸回穩止跌，有助於改善經營環境。但是美方又將鋼、鋁進口關稅調升至五十％，下游接單壓力沉重，在政府打房以及新台幣升值的雙重不利衝擊，鋼鐵業者對於後市發展持以悲觀。

「化學製品」受到國際油價小幅上揚，以及終端需求疲軟交互影響，多數石化產品價格低於前月，不過部分業者完成設備檢修重啟生產，可望帶動整體產銷量回升。「台經院」提醒，儘管美中關係時而緩和，但貿易戰局勢仍不明朗，且台美關稅談判也尚未取得具體成效，使得近六成傳產業者對於景氣持中性看法，業者對未來展望仍趨保守。

「關稅政策」帶給傳統產業的傷害層面極大，主要在於成本大幅上升與市場競爭力下降所導致。當美國或其他主要經濟體對於進口商品課徵高關稅時，製造業的庫存原料以及零組件成本隨之增加，進而導致產品價格上揚，削弱出口競爭力。

另一方面，下游產業受到成本轉嫁造成利潤縮減，影響整體供應鏈效率，若主要貿易夥伴再持以報復性手段加徵關稅，更使得傳統製造業面臨訂單轉移以及市場萎縮的風險格局。長期而言，在高關稅環境下，企業唯有「另尋求生產基地」或「生產線自動化」，才能分散經貿風險並維持國際競爭力。

儘管美中關係時而有所緩和，但是貿易戰爭局勢仍不明朗，且「台美關稅談判」至今也尚未取得具體成效，使得製造業者對於未來展望仍趨向保守。在美國關稅政策衝擊下，民間營建動能逐漸減弱，關稅政策逐漸衝擊各行各業，外銷訂單以及出口表現亦不如以往，多數製造業對於景氣持悲觀看法。然而隨著美國關稅政策逐漸趨向明朗，國際原物料價格止穩，有助於改善經營環境。

在各國關稅政策陸續上路後，提前拉貨效應也隨之消退，生產壓力升高，其中以「傳統產業」所受到的衝擊影響最大，「電子機械產業」受惠於AI伺服器以及先進製程出貨帶動，產能利用率維持高檔，再加上封裝與高階測成為市場主流動能。然而，新台幣升值加上美國關稅與232調查，對於後續拉貨動能減弱。整體而言，多數「電子機械」業者對未來市場景氣持平觀望態度。

國際政經情勢發展

近期國際經貿局勢發展，在美國方面，雖然製造業採購經理人指數PMI受到關稅影響而陷於衰退，所幸美方下半年逐漸下調對外關稅，在恢復對中採購原料下進而帶動供應鏈回穩，降低紛擾，近期美方又安排與中方在韓國會談，長年以來的中美貿易戰出現緩和。

在歐洲方面，除了持續性衝突以外，中東戰事也逐漸降低對於市場影響力，然而「製造業」的關稅豁免期結束，經濟效應逐漸消退而訂單下滑，顯示實際基礎面需求尚薄弱；「服務業」受到此期間的招募需求而就業率也有所改善增加，但是企業界普遍對於經貿前景發展持以保守態度，歐盟區的綜合經濟觀察指標ESI，至今仍然是持平走低。

中國大陸方面，受到「中美貿易戰」衝擊，供應鏈外移以及房地產破產的影響，導致市場消費持續低迷，整體製造業活動仍處於榮枯線之下。截至目前，中國大陸製造業與經濟面臨轉型與增長放緩的雙重挑戰。製造業一直是中國大陸最重要的經濟基石，但是出現外移衰退，經濟增速也逐漸減緩。雖然政府數次推動許多利多政策，期盼能帶動內需景氣循環，然而受到市場消費疲軟與出口外銷訂單打壓影響而拖累。

在日本方面，二○二五年製造業呈現「結構轉型內縮」現象，無論是生產製造或新訂單都呈現下滑趨勢，最主要的原因是來自於關稅上的不確定因素以及出口訂單減少，所幸美日關稅談判引起國內爭論而休止未定案，再加上日本政府與產業界積極推動「碳轉型」、「數位化發展」以及供應鏈再造調整，以重塑全球競爭力優勢，市場信心才能逐漸回穩，生產動能回升至擴張區域。

二○二五年韓國製造業景氣，受到美國關稅以及全球景氣低迷而拖累，國內需求疲弱，經濟成長預計僅約○．八％至○．九％左右。然而，海外訂單需求逐漸回暖，尤其是「半導體」以及「資通訊設備」，呈現緩步回升態勢，製造業採購經理人指數（PMI）終於結束連續收縮，顯示生產線與訂單有了改善跡象，如今製造業有所改善，市場經濟也有逐漸回穩現象。

東南亞地區

成為美中貿易戰關注焦點

近幾年來，東南亞國家在「電子」與「機械」產業鏈上的角色更具有戰略性質，與中國大陸的政經關係也更加密切，加速供應鏈從「中國+1」流向其他國家，因此擁有供應鏈布局的效應，受到川普所推動的關稅政策影響，成為中美貿易戰的主要關鍵戰場。

越南製造業受到關稅衝擊，大幅縮減海外訂單高達十九％以上，長期以來，東南亞各國對美出口貿易的比例高，如今許多國家卻因為美方的經貿政策帶來許多的不確定，進而大幅減少經貿投資活動。

面對美國與中國大陸兩大經濟主導體的雙重壓力，東南亞國家關注於全球供應鏈體制能否持續維持其功能定位，如今為降低美國政策所帶來的影響層面，東南亞區域經貿重心逐漸分散轉向中國大陸，加速與中方的經貿合作關係。

東南亞國家在面對美國關稅威脅時，採取了雙軌策略，不僅一方面與美方談判爭取最佳優惠條件、以降低關稅衝擊影響；另一方面更積極地參與區域整合，如馬來西亞呼籲區域性經濟重構，減少對於單一市場的依賴。二○二五年間，中國大陸與ASEAN組織簽署了「自由貿易協定」3.0升級版，其內容範圍涵蓋「數位」、「綠能」、「基礎設施」等領域，無形之中促使經貿鏈轉向新的途徑。

總而言之，東南亞國家面對中美經貿戰，「關稅政策」成為供應鏈的主要變數，無論是區域內的生產製造或者是供應鏈參與生產者，都遭遇到極大風險，尤其是「金屬製品業」受到地緣政治與美國的關稅政策影響甚鉅。

美國近年來，將東南亞國家視為中國大陸商品的「洗產地」轉運重鎮，認為部分的中國大陸企業藉由在東協國家設廠或改標出口，藉以規避美國高關稅徵收以及出口貿易限制。為了防止「轉口洗產地」的行為擴大，美國政府因此陸續祭出了多項的防堵政策，其包含「原產地追蹤、「供應鏈嚴格審查」以及「出口管制強化」，如此一來，對東南亞地區的經貿結構以及產業發展，皆造成深遠的傷害及影響。