「卓越共好、傳承專業」 承利保經以「人本」思維再創高峰

在瞬息萬變的金融保險浪潮中，唯有堅守「以人為本」的核心精神，並以前瞻性的視野擁抱變革，才能在市場上持續發光發熱。以「承先啟後、利人利己」為圭臬的承利保險經紀人股份有限公司，不僅在競爭激烈的環境中穩健成長，更在今年再度憑藉其卓越的專業、創新的共好模式與深厚的社會責任，榮獲《2025卓越保險評比》—「卓越保險經紀人獎」。

文‧陳建維 圖．承利保經提供

繼二○二四年獲獎之後，承利保經在過去一年間持續成長，由利維謹董事長所描繪的「承利藍圖」，正以穩健而快速的腳步持續拓展，不僅將公司的服務版圖逐步擴展至全台，更展現了保險業在面對AI科技浪潮時，如何優雅轉身、乘勢而上。面對未來，承利保經的成功，絕非僅是業績數字上的亮麗，而是其深植於企業文化中的專業堅持與服務溫度。

擁抱AI浪潮

透過科技賦能持續進步

全球AI在過去一年中，展現爆發式發展，讓各行各業都面臨挑戰，而保險金融業更是首當其衝。在過程中，承利保經將AI轉換為最佳助力，無論是提升客戶的體驗感受，或是作為業務同仁的輔銷工具，都帶來了質的飛躍。

在客戶服務方面，AI的應用使得資訊獲取更快速、更個人化；在業務輔銷方面，AI工具能協助業務同仁進行更精準的客戶分析、需求預估，從而大大提高了服務效率。這種科技賦能的成果除了直觀地反映在業績上，更彰顯了科技與專業服務結合所能釋放出的巨大潛能。承利保經用實際數據證明，科技並非取代人力，而是能讓專業人士提供更卓越、更人性化的服務。

2025年進修會，承利保經同仁持續精進成長。

加盟共好

穩健拓展服務版圖

在公司營運版圖的拓展上，承利保經堅持「北、中、南持續深耕，每年持續新增據點」的策略。除了穩固核心的專業服務外，承利更大力推動「共好的合作模式」，由承利提供完善的行政資源輔助、扎實的教育訓練、以及寶貴的Know-how分享，讓加盟夥伴能夠迅速成長、輕盈創業。近年來，這種模式吸引了非常多同業的加入。

在過去一年，承利在台北、台中、桃園都有新據點加入，展現了其強勁的拓展動能。這種合作模式的精髓，在於總公司作為最堅實的後盾，承擔了原本自行創立公司所需要擔心的繁複行政流程與經營成本，讓加盟夥伴得以專注於最核心的服務與業績創造。優質團隊的加入，不僅擴大了承利的市佔率，更促使了組織的蓬勃發展。公司秉持「共好共榮」的原則，確保了與夥伴的合作建立在最重要的信用基礎之上，並讓他們能夠快速無縫地與承利體系銜接，共同成長茁壯。

建立兼具「資源廣度」與「服務深度」的核心競爭力

承利保經之所以能夠穩步成長，其核心競爭力在於其作為保險經紀人所具備的資源廣度與服務深度，在資源的廣度上，承利保經與二十八間產、壽險公司建立了緊密合作關係。這個數字代表的不僅是多樣的選擇，更是為客戶提供「量身定做」方案的底氣。因為集結了業界主要的資源，承利的業務同仁能站在中立客觀的立場，為客戶打造滿足全生命週期、全方位風險的保障。同時，透過對各家保險公司產品的深度解析，同仁也能用不同公司的產品進行合適的規劃，實現「優勢互補，最大化客戶價值」。

另一方面，承利保經的另一個核心競爭力，在於其對特定市場的深耕與專業化服務，特別是針對公務人員、教師等陌生職域的特殊需求，提供了專屬規劃。這群客戶雖擁有穩定的薪資結構與福利，但在面對新舊制退休制度轉換、通膨壓力、以及高齡化等長期挑戰時，仍存在明顯的財務缺口。承利透過「精準配置」、「長壽規劃」與「資產傳承」三大解決方案，為公教客戶量身打造最合適的專案。

透過對訓練的極度重視，承利給客戶帶來了安全感。業務同仁的專業度，並不一定拘泥於制式的證照，而是透過精心安排的課程內容與大量的練習，來賦予他們在客戶家庭中建立信任的基礎。公司側重在傳承規劃及退休準備，落實客戶自己的意願。在為客戶規劃時，精確估算數字、安排醫療保障。這種實事求是的態度，使得承利能夠贏得客戶的深度信賴，這印證了他們對客戶需求的精準落實與對專業的極致追求。

承利保經積極回饋社會，獲贈台灣偵搜犬協會的犬英雄腳印信函及感謝狀。

深耕公益

永續回饋社會的企業公民

一家優秀的企業，其影響力絕不應只停留在商業範疇，更應延伸至社會責任。承利保經在回饋社會方面，展現了其「利人利己」精神的另一層高度。長期以來，承利堅持著要「給釣竿而不是給魚」的理念，成為若竹兒基金會園遊會的合作夥伴。以固定捐款、中元普渡後以米代金的白米捐贈等形式，體現了企業對弱勢族群的長期承諾。他們不論在物資、募集捐款等活動中都全力合作，讓這份愛心得以擴大。

此外，從創立以來，承利就持續對創世基金會的植物人照護進行定額捐贈，展現了企業對社會底層的長期關懷。而今年，承利更擴大了回饋範疇，除了物資募集與捐贈活動外，更捐款支持台灣偵搜犬協會，為這些在搜救行動中發揮巨大作用的「犬英雄們」應援。「專家表示，現階段偵搜犬相較於機器能發揮更大的功用。」這份對生命價值的尊重與認同，讓承利的公益行動更具意義與視野。透過這些公益行動，公司不僅實踐了對社會的承諾，也鼓勵了內部同仁積極參與社會關懷。

利維謹董事長強調，公司目前的經營哲學是「爭而不搶、進而不莽」，這並非消極，而是指在商場上，承利拒絕短視近利，而是選擇「以真心去把事情做對、做好」。這種以專業和良善為基石的經營模式，正是確保其永續發展與持續卓越的關鍵所在。展望未來，承利保經這艘滿載著專業與信賴的巨輪，必將在利董事長的掌舵下，繼續航行於保經市場的藍海之中，持續為台灣的保險金融服務樹立「卓越共好、承先啟後」的典範。