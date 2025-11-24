關稅亂拳衝擊製造業 影響力道深遠

川普上任以來，就把關稅政策視為談判手段之一，對外的理由是要求公平的貿易競爭以及製造業回流美國，以促進國內經濟成長。然而背後的代價，除了面對其他國家的報復關稅回擊，還有傳統產業鏈的瓦解重組，並進而推升美國的通膨崛起。

文．卓越媒體集團徐邦浩社長

長期以來，美國自持身為世界大佬，承擔起維繫全球和平以及促進自由貿易的責任，然而美國卻認為貿易逆差造成國家經濟利益流失，主要原因來自於製造業為了獲利空間，而將生產線外移到營運成本較低的新興國家。即便美國本就有頂尖的科技產業，但是長期以來的貿易逆差問題，讓境內的產業發展更加不平衡，川普在面對龐大的國債壓力下，自許能拯救失衡的貿易逆差與經濟發展，以減少財政赤字壓力。

另一個層面，中美貿易戰發展下，美方對中方的敵意態度更加堅定，無論是經貿競爭關係，或是政治上的角力追逐，都讓川普政府更加確定要採取實際行動以抑制中方崛起。如今AI智慧與先進科技的掌握，更是直接攸關美國長年以來在世界上的老大地位，以及國家安全的發展掌握力量，因此不惜採取關稅政策來箝制中方，進而逼迫世界各國上談判桌，以從中劫奪龐大經貿利益，因為美國認為自己擁有全世界最大的消費市場，所有人都要到美國來交易獲利。在這樣的思維下，川普擴大各國的對等關稅，一方面希望能降低貿易上的不平等，另一方面也期盼藉由經貿策略來解決國內的經濟發展與債務危機。

川普關稅戰的本質

美國總統川普自二○二五年四月宣布「全面關稅Reciprocal Tariff」以來，對中國大陸進口商品徵收三十四％關稅、歐盟徵收二十％關稅、韓國徵收二十％、日本徵收二十％、台灣徵收二十五％關稅，其餘國家更是以十％基準稅不等處理。

川普如此大膽的推出關稅經貿策略，最主要的原因就是他認為美國擁有世界最大的消費市場，全世界都要賣商品給美國，因此他就有制定規則條件的權力，「關稅」政策因此衍生。川普所推動的「對等關稅」，幾乎都指向美國所有的盟友與貿易夥伴，對這些長年合作的國家與地區加徵關稅，不僅傷害力道深遠，對長年以來所建立的經貿交流與產業鏈合作關係，帶來了許多負面影響，引發一場更廣泛的關稅壁壘貿易戰，尤其是關稅上的反報復制裁，進而也將世界經濟推向崩潰瓦解邊緣。

關稅政策燃起中美貿易烈火，中國大陸也對美徵收高關稅來反制，無論是越南、柬埔寨、泰國、馬來西亞，甚至於日本、韓國與台灣，間接都被美方視為大陸商品洗產地的延伸，包含所有台商在內。當然如此一來的反向衝擊，也讓美國自身陷於傷害中。根據耶魯大學最新預測顯示，這一波關稅亂拳出擊，美國家庭至少需要支出數千美元以上。尤其是當遭受到其他國的反關稅報復時，美國的GDP將重創下滑，結果將比其他國家都還要更沉重。

世界工廠的建立並非一蹴可及

川普推出的關稅政策，不僅造成股、匯市紛紛跳水暴跌，美元貨幣也因此被推向弱勢格局。任何一間工廠建立，沒有幾代人的努力，甚至於實務經驗累積下來，這間工廠就很難做起來，要讓美國在如此短時間內回到世界製造業霸主地位，非一蹴可及，川普行政團隊，應該是比任何人都要清楚。

製造業回歸議題真正目的，是維持華爾街的金融霸權思維！如果美國成為製造業大國，在美元進出減少情況下，美元貨幣的世界流通性也將大打折扣，唯有大量美元在全世界輸出並來回流通，持續保持主要的交易貨幣條件下，才能維持美元霸權地位，然而如果所有製造業都在美國，美元貨幣只能在境內運轉，也就失去世界的流通價值。當美元對外流通性遞減，就根本無法再維持美元的霸權地位。

然而美國在世界經貿地位衰退下，將衝擊到本身的貨幣價值，美債也不再受到國際投資者青睬，美國亦無法再像以往般輕易支配世界財富，因此川普期待維持美元的世界儲備貨幣地位，以取回金融貨幣主導權，但是目前的經貿政策結構，其實是充滿著許多矛盾之處。

另一方面，川普訴諸關稅的初衷本意，是希望能夠解決長年以來美國與各國間的貿易逆差問題，如今這種毫無差別的全球關稅戰，即使某些國家對美是貿易順差，甚至於某些國家對美是零關稅，也全部都被拉扯下來，如此一來，川普的關稅政策完全亂了套。

美債帶來沉重的利息壓力

在世界局勢有所改變下，「美元」與「美債」已不再令人討喜，而歐元、人民幣與區域性貨幣交易的比率不斷上升，美國公債發行也同樣逐漸失去效應，以往那種藉由匯率升貶操作，來奪取別人資產入袋的方式，將無法再行運用。美債與美元的貨幣危機也就因此逐漸展露出來。自國際信評機構「穆迪Moody's」，宣布調降美國主權債務評比後，反映出美國政府的債務狀況不佳以及不斷增加的利息壓力，十年期美債殖利率不斷上升，美國的國債更是陷入沉重壓力。

現今全球金融市場，極度擔憂美國國債的波動惡化，在票面值暴跌下，也同步推升美國國債借貸利息成本壓力，尤其是美債殖利率持續異常飆高，顯示出債券本身所擁有的長期避險功能喪失，在現有債務成本異常上升中，這樣的金融情勢，逐漸超出可控制基本面，迫使美國財政預算正式進入黑暗期，美債將可能面臨更大的違約風險。

美國國債遭大舉拋售

引發一連串金融市場動盪

美國國債遭到大舉拋售，所引發的金融市場效應如下：

一、美債價格下跌，殖利率（利率）大幅上升，將提高公司企業與個人的借貸成本，面臨更沉重的利息壓力，嚴重影響國家經濟增長。

二、股市下跌：美債殖利率上升，資金流出股票市場轉向高利率的美債利息收益，導致股市最終回調甚至大跌。

三、美元波動：拋售潮如果來自外國主要投資者（如中國大陸、日本），造成美元面臨貶值效應，進而影響全球貿易與資本流動性。

四、信用市場緊縮：由於美債基準利率上升，公司企業與個人的貸款成本利息大幅增加，導致消費與投資意願減少，衝擊經濟成長。

除了關稅增加美元貨幣流通性外，各國關稅稅率的也產生不合理差距，美國想藉談判把曾經對他們賺取的累進差額全部拿回來，除了定期解決每月債務問題外，也期盼掌握主導控制權，然而當歐亞各國群起採以關稅來反抵制時，這場華爾街大戲，最終就注定走向失敗的落幕途徑。

美債衝擊下

黃金成為避險王者

隨著美國總統川普推動的激進關稅政策，全球經濟環境面臨前所未有的動盪不安。這政策不僅打破過去數十年以來所建立的國際分工合作模式，也引發一連串貿易戰，嚴重干擾全球金融市場穩定性。

美國政府在債務逐漸惡化、利率飆升，以及通貨膨脹不確定性衝擊下，使得整體經濟陷入四面楚歌困境。此時，川普又不斷升級貿易戰，更是火上加油，對貿易夥伴加徵關稅後，導致傳統盟友紛紛祭出報復性關稅反抵制，企業與消費者感受到前所未有的壓力。

近期包括緬甸地震等自然災害頻傳，亦進一步加深全球經貿環境的不穩定性，市場避險情緒高漲。在這種高度不確定的國際局勢下，黃金作為傳統避險資產，再次受到投資者青睞。黃金價格攀升，反映出人們對全球經濟情勢的普遍擔憂，若川普的關稅政策持續推動，造成全球貿易戰擴大，市場恐慌情緒勢必升溫，進而刺激黃金避險需求增加，推高其價格。總體來看，黃金漲勢在川普關稅政策上，可觀察出美國經貿政策與國際經濟影響動態。