樹立卓越精神 仁心醫者蔣卓穎 以微笑重建生命尊嚴

專注長者牙齒重建，被稱為「仁心牙醫師」的璞真牙醫診所蔣卓穎院長，父親是一位曾服務於台東多年的外科醫師。蔣院長傳承救人濟世的同時，更渴望走出自己獨特的路，成為口腔醫學領域的開創者。他堅信，牙醫的工作價值遠超乎「修補牙齒」本身，而是「修補人對生活的自信心」，一顆牙齒的改變，能重新喚醒對生命的笑容與力量。

文．傅啟倫 攝影．郭書豪

蔣卓穎醫師以驚人的毅力，將外科醫師二十四小時待命的工作精神融入日常，開業之初，他常是早上六點起床，看診超過十四小時，一週七天不輟。即便現在，他仍保持每週六天看診的職人態度，憑藉這份過人的好手藝與驚人的工作熱忱，他的診所從不需要依賴廣告行銷。慕名而來的病患，全是經過成功治療的患者「吃好逗相報」主動介紹，這種口碑相傳的模式，正是他將善意醫療持續傳遞下去的最佳證明。

溫柔的力量 打破對看牙的恐懼

會走上牙醫一途，父親對他的身教影響深遠，從小的醫學教育讓蔣院長養成了對生命的敬畏，父親耳提面命對待病人必須秉持著視病猶親，對每位患者多點細心、多點耐心、再多點責任心。多一份問候，傳遞人與人溫暖，時刻保持永不衰退的熱情。

蔣院長畢業於建國中學，隨後以菁英全額獎學金的資格，進入台北醫學大學口腔醫學院牙醫學系深造。在大學期間，他展現出卓越的領導與國際視野，不僅獲選為全國大專院校優秀青年代表，更積極創立北醫企業管理研究社，並擔任亞太經合會（APEC）中華台北青年代表。

畢業後，他考取了頂尖的台灣大學臨床牙醫學研究所，並曾於台大醫院牙科部牙體復形美容牙科服務，奠定深厚的臨床與學術基礎。為追求國際頂尖技術，蔣院長前往多家美國知名牙醫學院學程進修植牙，專業實力獲得權威認證，榮膺中華民國植牙全國聯合醫學會植牙專科醫師，並獲頒國際植牙醫學會（IDIA）Diplomate 最高院士頭銜。

憑藉這些卓越的成就與對醫界的貢獻，蔣院長在畢業多年後，榮獲母校台北醫學大學口腔醫學院頒發的卓越校友殊榮，可謂眾望所歸。

提起行醫生涯中，令蔣院長難忘且感人的案例，是位九十多歲的市場水果阿嬤。阿嬤因牙齒問題嚴重、進食艱難，家人卻擔憂她年邁多病，不敢輕易治療。蔣院長沒有貿然動手，而是先靜靜聆聽，詳細了解病情，進行系統性安全評估，先止痛並會診內科醫師。他耐心消除家人疑慮，最終成功為阿嬤完成了幾乎不可能的全口腔重建，阿嬤重獲咀嚼能力，重拾生活的喜樂，感嘆「從沒想過看牙也能這麼溫柔」。

這次治療不僅修復了阿嬤的口腔，更重建了她對醫療的信任，她不再害怕牙醫，甚至主動介紹市場內的朋友前來就診，並常帶著自己販賣的水果送到診所，以最真摯樸實的方式表達感謝。這段醫病旅程，不再是單純的治療關係，而是一種跨越年齡和專業的溫暖交流，蔣院長深知，這種來自病患一輩子的信賴與感動，比任何財富都更值得珍視。

蔣院長將公益擺在首位，經常減免弱勢族 群的掛號費。（圖／璞真牙醫診所提供）

初心與同理 從病友關懷開始

早在大學時期，蔣院長便創辦了內政部核可的公益團體「中華民國癌友明天協會」，展現了他對同理心的深刻實踐，他曾與公益團隊一同拍攝影片，用無味的義大利麵模仿癌友化療後味覺喪失的困境，藉此讓一般民眾對癌症病友有更深層的理解與同情。這份早期的公益投入，為他日後行醫奠定了「行醫以德為先，服務以誠為本」的核心思維。

畢業後，蔣院長捨棄在都會區看診，反而走進偏鄉社區服務。小時候在台東居住多年的經驗，讓他深知台灣醫療的城鄉差距。他選擇在雲林麥寮鄉駐診，天未亮就搭高鐵南下，採訪當時蔣院長回憶起：「好幾次都趕不上回家的末班車，現在回想起來也是一段苦澀中帶著美好的回憶。」唯一支撐他的就是病患的真心感激與對醫療的熱情。即使後來因台大醫院訓練而中斷，當地病患仍集體詢問診所盼他歸來，證明了這份奉獻的價值。

另一位讓他難忘的患者是鄉下的李伯伯。伯伯小中風後牙齒鬆動，家人只能餵食稀飯流質食物，因居住偏遠，難尋合適的診所進行全口重建。最終，李伯伯慕名而來，即使單程交通就要花費近兩個小時，他也不畏辛苦。蔣院長為他有效率地整合治療，拯救可修復的牙齒，並進行植牙，同時為伯伯節省預算與時間。幾個月後，伯伯回診時驕傲地笑說：「昨天我終於可以跟家人一起好好吃頓飯，我新做的牙齒比我小孫子的更年輕力壯呢！」那一瞬間的感動，讓蔣院長覺得所有辛苦都值得。

蔣院長不僅技術卓越，更致力於消除醫療資源的經濟與心理障礙，他深知許多六十五歲以上的長者退休後無收入，或低收入戶因經濟考量害怕就醫。因此，他的診所長期公益實行六十五歲以上長者免掛號費、低收入戶優待免掛號費方案。在初診時，醫療團隊會耐心細心地問診，搭配護理人員貼心關懷，幫助許多因心理恐懼而多年不敢看牙的病患，最終完成了治療。

宏大志業，蔣院長用雙手點亮了生命尊嚴。

宏大志業

打造善的循環與世界級中心

「行醫數年後因想提供民眾更高品質的醫療，我親手打造了桃園璞玉牙醫診所，苗栗璞真牙醫診所，兩間大型優質口腔醫療中心。」作為院長，蔣卓穎不只專注於診所的營運，更自覺肩負起專業與價值傳承的責任，他深知，單憑一個醫師的力量有限，只有透過建立菁英團隊與育才傳承，才能將優質善良的醫界人員數量倍增，服務無限的病患。他鼓勵團隊成員身體力行參與公益，將公益精神寫入企業文化，讓夥伴們發現醫療不只是治療，更是創造希望和改變。

蔣院長的醫學信念深受兩位恩師的影響：牙醫啟蒙恩師，台灣維成口腔醫療體系總裁劉興成醫師，以身教教導他當良醫不當名醫，培養他醫者父母心的責任；以及台大臨床牙醫學研究所所長陳敏慧醫師，無私指導學術研究與專業技術，帶領他深入植牙醫學的世界。這份傳承體現了蔣院長「醫德為玉、醫術為金、學好做人方做醫」的信念。

蔣院長的志業，在於打造世界級的口腔醫療中心，並渴望打破台灣醫療城鄉差距的藩籬，他堅持投資最好的牙科設備，建造最有公益思維與同理心的醫療團隊，渴望將科技與牙科醫療結合，以造福全人類。他深信，奉獻利他是成就卓越事業的基石，而醫療正是能夠幫助與影響人群的一輩子志業。

對蔣院長來說，「成功」的定義早已超越職稱、收入或社會地位，他希望有一天回頭看時，能夠問心無愧地說：「我真心地發揮所長幫助過好多病患！」他最想傳達給家人的價值觀是：能力是用來成就他人的，而幸福則來自於分享的快樂，施比受更有福。他期許人們記得他的名字，不只是因為他有一雙靈巧的牙醫之手，而是記得那雙手曾溫柔地撫平疼痛、重建笑容，並點亮了無數人的尊嚴。